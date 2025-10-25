Алекно выиграл дерби! Главные события 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги

В Новосибирске чуть не дошло до драки. А «Нова» и «Ярославич» остались в группе лидеров. Что творится-то?!

Мужская волейбольная Суперлига стартовала буквально неделю назад, а команды уже сыграли по два матча. Начало сезона проходит в режиме нон-стоп – тренироваться практически некогда. Кто лучше справляется с таким графиком? Первые осторожные выводы уже можно сделать.

Рассказываем о главных впечатлениях 2-го тура.

«Зенит» победил в «ленинградском дерби»

Матчи «Зенита» и «Динамо-ЛО» носят определённый оттенок принципиальности, потому что это так называемое «ленинградское дерби». Тем более областной клуб в последние сезоны всячески пытается поменять свой статус с крепкого середняка на лидера. Но на этот раз навязать борьбу команде Владимира Алекно у сосновоборцев не вышло.

Победа петербуржцев получилась будничной. Всё, что удалось гостям — сохранить интригу до середины первых двух партий. В третьем сете не вышло и этого. Зенитовцы разве что принимали чуть хуже, а все остальные элементы выиграли: 6:4 на блоке, 4:3 – по эйсам, 55% на 43% реализации атак. К тому же команда Владимира Алекно заметно меньше ошибалась. А ещё получила огромное преимущество как в числе доигровок, так и в их реализации: 35:26 и 51% – 27% соответственно. Привычно был хорош Владислав Бабкевич. Рекордов белорус на этот раз не поставил, однако 60% реализации атак всего при одном проигранном мяче и четыре эйса на одну ошибку на подаче — гроссмейстерский показатель. Алекно остался доволен своей командой.

«Зенит» — «Динамо-ЛО» Фото: vczenit.ru

Чуть до драки не дошло!

Матч между «Локомотивом» и «Динамо-Уралом» можно разделить на два отрезка — первый сет и остальные три. Первая партия получилась по-настоящему огненной — обе стороны заработали по куче сетболов, а команды вышли далеко за рамки привычного счёта — в итоге 40:38 в пользу уфимцев. Страсти кипели и на площадке, и рядом с ней. В итоге наставник «Динамо-Урала» Борис Колчин получил штраф и дисквалификацию на одну встречу. Сначала он заработал жёлтую карточку при счёте 22:22, как сказал арбитр Илья Колосков, за нецензурные выражения. А при счёте 35:36 судья и вовсе показал тренеру жёлтую и красные карточки вместе, что означает удаление до конца сета. Кроме того, в концовке партии едва не сошлись врукопашную Омар Курбанов и вся команда гостей.

Впрочем, продолжения эта огненная партия не получила. Гости как будто выложились в этом сете полностью, а «Локомотив» успокоился, перестал ошибаться и довёл дело до уверенной победы.

«Факел» пока без побед

Новоуренгойский «Факел» в 1-м туре едва не сотворил камбэк в матче с «Динамо-ЛО», так что во встрече с «Новой» болельщики ждали от своих любимцев только победы. Но не получилось. Северяне упустили преимущество в семь очков в первой партии, вели 20:18 в третьем сете, однако отдали и его. Такими подарками самарцы воспользовались сполна. «Нова» не показала каких-то выдающихся цифр, но в ключевые моменты опытное трио нападающих Шкулявичус – Савин – Перич свои шансы реализовало. И теперь у «Новы» две победы! Блестящий старт в новом сезоне!

Ну а «Факелу» есть над чем работать. Главный тренер Роман Емполов после игры публично раскритиковал своих доигровщиков. Молодые дарования северян пока выглядят нестабильно, однако не добьёт ли их критика?

Пока не в своей тарелке и звёздные легионеры. Юри Романо реализовал 50% атак, но достаточно много и проиграл. Взаимодействия нападающих с Майкой Ма'а на старте чемпионата тоже оставляют желать лучшего. В общем, ситуация сложная, а впереди матч с московским «Динамо».

«Белогорье» не в своей тарелке

В отличие от новоуренгойцев, «Белогорье» свой матч выиграло, однако игрой не убедило. Кажется, снова злую шутку с командой Георге Крецу сыграл лёгкий первый сет. «Львы» успокоились, а «Енисей» гнул свою линию и взял два сета, отобрав турнирное очко у хозяев. Те при поддержке болельщиков смогли вернуться в игру и дожали сибиряков, но опасения старт внушает. Одна победа и три очка во встречах с «Горьким» и «Енисеем» — не тот результат, на который рассчитывали в клубе. Впрочем, трагедии из происходящего в Белгороде не делают, идёт процесс притирки команды к тренеру. Выделим Ивана Яковлева, набравшего космические 23 очка для центрального блокирующего. После не лучшего последнего сезона этот игрок обретает себя.

Что ещё было интересного?

«Зенит-Казань» одержал вторую победу, но «Горький» снова покусался. Оба тренера много экспериментировали, и нижегородцам удалось отобрать сет. В Казани же остались недовольны действиями резервистов.

«Ярославич», как ни странно, тоже идёт без поражений. Новичок Суперлиги выиграл и в Сургуте. Первая партия здесь была самой яркой — сургутяне вели 23:20, однако упустили преимущество, отдали сет на балансе и развалились. Тревожный звонок для команды Рафаэля Хабибуллина.

МВК «Ярославич» Фото: yarvolley.ru

Важную победу для становления молодой команды одержал «Кузбасс». Кемеровчане на своём поле победили МГТУ со счётом 3:0. Особенно ярким получился второй сет, в котором сибирякам удалось спастись с «-3» в концовке.

«Динамо» дежурно обыграло «Оренбуржье», Константин Брянский активно ротировал состав, но гостям это никак не помогло.

2-й тур только завершился, а уже 25 октября — старт 3-го. Он пройдёт в три дня, а центральным видится противостояние «Динамо» и «Факела».