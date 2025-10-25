Скидки
Волейбол, Суперлига, мужчины, рейтинг лучших игроков 2-го тура, Иван Яковлев, Владислав Бабкевич, Романас Шкулявичус

3 самых ярких игрока 2-го тура мужской Суперлиги! Кто был лучше всех?
Пётр Кондаков
3 самых ярких игрока 2-го тура мужской Суперлиги
В рейтинге лучших два шикарных бомбардира и блокирующий с запредельными цифрами!

2-й тур мужской Суперлиги остался позади, поэтому пришло время выбрать его главного героя. Сегодня в голосование попали представители петербургского «Зенита», «Белогорья и «Новы», не на шутку удивляющей болельщиков на старте чемпионата. Ну а кто был лучшим, решать вам.

Что интересного произошло в 3-м туре:
Турнирная таблица мужской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 2-го тура мужской Суперлиги
Фото: belogorievolley.ru
1 место

Иван Яковлев («Белогорье»)

Белгородцы вкатываются в сезон тяжело, победа 3:2 над «Енисеем» – не совсем то, чего ждали болельщики. Однако выступление Яковлева было блестящим. 23 очка для центрального блокирующего — это космос! Иван поставил шесть блоков, реализовал 61% атак и завершил матч с «+16» в графе полезности. Разве что на подаче угрожать пока не получается. Но очевидно — после не самого успешного отрезка карьеры в Петербурге Яковлев выдохнул и набирает ход!

Фото: vczenit.ru
2 место

Владислав Бабкевич («Зенит» Спб)

В принципе, белорус мог оказаться в рейтинге и по итогам 1-го тура, когда наколотил 28 очков за три сета в площадку МГТУ. Но это было в игре с аутсайдером, а сейчас «Зениту» противостоял принципиальный соперник — «Динамо-ЛО». И цифры диагонального снова на высоте! 19 очков за три сета при 60% реализации в атаке и четырёх эйсах. При этом Бабкевич лишь раз ошибся на подаче и однажды попал под блок. Показатель полезности — «+17». Неудивительно, что команда Владимира Алекно выиграла 3:0!

Фото: nova-volley.ru
3 место

Романас Шкулявичус («Нова»)

«Нова» неожиданно одолела «Факел» на выезде, а её диагональный забивал в самые нужные моменты. Может быть, его цифры не поражают воображение (41% реализации атак, 20 очков за четыре партии), но приём самарцев был не идеальным, так что работать опытному нападающему пришлось на тяжёлых мячах. Важно и то, что Шкулявичус практически ничего не проигрывал. Даже когда он не добивал до пола, у команды оставался шанс на защиту. Можно сказать, Романас переиграл своего звёздного визави Юри Романо. А это уже знак качества. Ну и показатель полезности «+14» — лучший в команде.

