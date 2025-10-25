Почему «Локомотив» обыграл «Динамо»? Обзор центрального матча 4-го тура Суперлиги

В центральном матче 4-го тура женской Суперлиги действующий чемпион России «Локомотив» на своей площадке принимал московское «Динамо».

Обе команды уже встречались в этом сезоне на предварительном этапе Кубка Победы, и тогда команда Ришата Гилязутдинова одолела соперника в обоих матчах. Теперь пришло время новой встречи: победа в ней гарантировала не только необходимые очки выигравшей команде, но и возможность закрепиться в тройке лидеров. И на этот раз верх в битве взял «Локомотив».

Обе команды явно были заряжены на победу, тем более что в прошлом туре и «Динамо», и «Локо» допустили осечки во встрече с аутсайдерами.

Особенно напряжёнными получились два сета из четырёх – первый и третий, где определять сильнейшего приходилось в игре на балансе. Обе партии завершились с одинаковым счётом – 25:23. Но если стартовый отрезок остался за хозяйками, то концовка третьего – за москвичками, которые не позволили соперницам из Калининграда закончить матч в трёх сетах.

У бело-голубых на протяжении всей встречи явно проседал один угол атаки. Ирина Капустина буквально в одиночку тащила всё нападение на себе. Доигровщица забрала для своей команды практически партию – 21 очко. Помогали ей лишь удачные действия Ангелины Лазаревой – 15 очков. С выходом Марии Смеленко в конце третьего сета «Динамо» поменяло рисунок игры и взяло третий сет. Однако всё решили собственные ошибки в четвёртом игровом отрезке: уж слишком много брака было в действиях бело-голубых.

У «Локомотива» тоже не всё было гладко с атакой. Бразильская диагональная Киси Насименто показала, пожалуй, не лучшую игру. Как и две доигровщицы – Костючик и Пипунырова, которые сменяли друг друга весь матч. И, как и в динамовской команде, всю ответственность на себе несли две волейболистки: Анастасия Капралова и Дарья Киселёва. Последняя и стала самым результативным игроком матча. Центральная набрала 19 очков.

Так что «Динамо» в этой встрече приходилось бороться не столько с соперницами, сколько со своим браком. Так, за первые две партии команда Ришата Гилязутдинова допустила 15 ошибок. Что сразу же отразилось на результате. И даже двукратное преимущество в атаке никак не компенсировало собственные промахи. Как только бело-голубые сыграли почище – тут же забрали партию. Всего же «Динамо» допустило 28 осечек, которые и стоили москвичкам победы и места в тройке лидеров.

«Локомотив» же одерживает третью победу и возглавляет погоню за «Динамо-Ак Барс», не допускающим осечек на старте чемпионата.