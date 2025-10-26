«В Турции нам запрещали не улыбаться». Интервью с героиней первых туров женской Суперлиги

Женская волейбольная «Омичка» уже на старте чемпионата России смогла всех удивить, одолев одного из фаворитов сезона – «Ленинградку».

Команда приковала к себе внимание своей игрой и местом в лидерах Суперлиги. А одной из главных героинь «Омички» на старте сезона является Анастасия Азанова, в межсезонье приехавшая из Турции.

Почему Анастасия предпочла российскую дисциплину турецкой безмятежности? Кто из тренеров смог найти подход к волейболистке? Почему одна из самых результативных нападающих чемпионата предпочитает не следить за индивидуальной статистикой? Обо всём спортсменка подробно рассказала в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Что-то пошло не так»

– «Омичка» начала сезон с двух побед, одна из них – над претендентом на медали. После этого команда даже шла в тройке лидеров, однако за этим последовали два обидных поражения. Что пошло не так?

– Да, начали мы феерично. Не скрою, что все были счастливы и рады такому успеху. Затем последовали тяжёлые выезды, один из которых получился 10-дневным. Но не могу сказать, что именно дорога и обстановка повлияли на результат. У меня нет какого-то чёткого ответа, тем более оправданий нашим проигрышам. Однако что-то действительно пошло не так. Мы не справились.

– После успеха во встрече с петербургским клубом от вас ждали как минимум борьбы в матче с «Заречьем». Но она получилась только в первом сете. Почему остановились после выигранной партии?

– Да, на самом деле, первый сет был невероятным. Конечно, мы и остаток игры рассчитывали так провести. Но что-то надломилось, и мы не смогли дожать соперника.

– Казалось, что с «Протоном», который не совсем удачно начал сезон, вы должны были справляться. Однако в Саратове вы получили 0:3. Неужели команде так тяжело даются переезды?

– Не могу скинуть всё только на переезды. Скорее всего, наложился отпечаток от неудачного матча с подмосковной командой. Мы перенесли это на игру с «Протоном». Хотя я с тобой абсолютно согласна, что мы и «Заречье» должны были обыгрывать, ну или как минимум навязать борьбу. А своего прямого конкурента – «Протон» – просто обязаны были проходить.

ЖВК «Омичка» Фото: vk.com/volley_om

Однако хочу отметить, что большинство команд в этом сезоне очень равно подобраны. Нет явного лидера, если не брать топ-3. Все остальные более-менее ровно укомплектованы. Поэтому, скажу, что мы просто не оправились от проигрыша с «Заречьем» и не смогли переключиться.

– После проигранных матчей копаешься в себе?

– Обязательно. Это прям святое дело (улыбается), особенно после поражения. Мне нужно провести самоанализ у себя в голове и выявить те факторы, которые я могла сделать по-другому, что-то усилить. Определить тот момент, который стал отправной точкой. Я люблю покопаться в себе.

– Свою игру ты анализируешь, а за своей статистикой следишь? Например, сейчас ты в пятёрке лучших бомбардиров.

– Нет. Никогда не следила и не слежу. Для меня больше важен результат команды, а не мой собственный. Чтобы побеждали или как минимум давали бой каждому сопернику, несмотря на то, кто на противоположной стороне. Будь там «Локомотив» или «Енисей». Я сейчас не хочу обидеть никого. Каждая команда – достойный соперник. И, естественно, ты на каждого настраиваешься как на чемпионок мира. Потому что цель у всех одна – победить.

Я всегда могу по своим ощущениям сказать: если после встречи я довольна своей игрой, то и по цифрам всё нормально. А если я недовольна и знаю, где могла сделать что-то лучше, то, значит, и цифры не очень. Поэтому я стараюсь вообще не смотреть на эти цифры и отталкиваться от своего восприятия.

– Следующий тур у «Омички» опять на выезде. Вы будете играть в Санкт-Петербурге с «Корабелкой». Какой настрой на третий подряд гостевой матч?

– У нас нет выбора (улыбается). Мы, выходя на площадку, всегда настраиваемся на победу. Минимум – это борьба, максимум – победа.

– Для тебя есть принципиальная разница, где играть: дома или в гостях? Ведь недаром говорят, что дома стены помогают. Или хорошая игра в большей степени зависит от собственного настроя и готовности?

– Мне кажется, что это совокупность всех факторов. Естественно, дома любой команде легче играть. Как ты правильно подметила, «стены помогают». Здесь свои болельщики, определённый настрой, энергия. И когда ты выходишь в своём зале на площадку, то ты всё это чувствуешь. Болельщики дают свой заряд энергии, ты больше заряжаешься, и хочется идти только вперёд.

Но и на выездах есть своя атмосфера, свой шарм. Ты хочешь, грубо говоря, утереть нос сопернику и его болельщикам. Показать, что ты не только дома можешь продемонстрировать хорошую игру и побеждать, но и на выезде тоже.

«Тренер запрещал не улыбаться»

– Давай вернёмся к тому, как ты попала в Омск после Турции, где доигрывала прошлый сезон. В одном из интервью ты сказала, что в Стамбуле тебе всё понравилось и там ты получила невероятное наслаждение от волейбола и обстановки вокруг. Так почему ты оставила этот турецкий вайб?

– В Омске потрясающий волейбольный клуб, с богатой историей. И мне хочется помочь вернуть ту спортивную славу, которая была здесь несколько лет назад, когда команда завоёвывала высокие места и была на лидирующих позициях.

– Но разве не хотелось задержаться в Турции, в одном из сильнейших чемпионатов и попробовать свои силы в лиге Султанлар? Неужели не было предложений?

– Предложения были. Клуб «ИББ Спор», в котором я играла, предлагал остаться. И скажу честно, если бы это была Султанлар-лига, то я бы с удовольствием осталась. Потому что это было бы что-то новое и неизведанное. А так как клубу не удалось подняться на ступень выше, нам не хватило буквально партии для этого, то оставаться в первой лиге было уже не так интересно. И, опять же, родные стены тянули домой. Жизнь настолько непредсказуемая, нельзя ничего загадывать. Неизвестно, где мы окажемся завтра (улыбается).

– Ты говорила, что Турция – это опыт, который кардинально отличается от российского. Поясни, в чём отличия?

– Как минимум – скорость. Мне кажется, что там играют в более быстрый волейбол, чем в России. Различия есть и в подходе к играм и тренировочному процессу. Такого я ещё нигде не встречала. Например, в команде, где я играла, был психолог, который занимался с нами перед каждой игрой. С турчанками она проводила общую групповую терапию, с сербкой разговаривал один из тренеров на английском. Поскольку я в команде одна была русская, то для меня записали аудиопрограмму на русском, которую я слушала.

А когда у нас был плей-офф, то это вообще другая атмосфера (улыбается). Ты просыпаешься, завтракаешь, и у тебя лёгкий стретчинг вместо утренней тренировки. Затем – занятие с психологом, после которого вы с командой идёте гулять вдоль побережья, пьёте кофе и общаетесь в расслабленной обстановке. Нет зацикленности, что через несколько часов будет игра. Ты всё время на каком-то релаксе и позитиве. Там они всегда танцуют, веселятся, смеются.

У нас во время игры если ты допустил ошибку, то не улыбаться не принято. Ты должен быть максимально сосредоточен на процессе, а там – нет. Ну и что, что ты ошибся, улыбнись и иди дальше. Нам даже тренер запрещал не улыбаться, потому что так ты можешь ещё больше поникнуть и закопаться в себе. А этого делать, наоборот, не нужно. А самым приятным было, что во время матча они говорили мне слова поддержки на русском языке. Они специально выучили определённые фразы, которые применяли в нужные моменты.

– Ты в таких красках описываешь пребывание там, что у меня лично не получается понять, почему ты всё же решила вернуться.

– Понимаешь, всё равно тянет туда, где я росла. Есть какой-то особый вайб, своя атмосфера, как в Турции, так и в России. Там я первый раз почувствовала себя легионером. Там просто бешеная поддержка болельщиков всегда была в мою сторону. Неважно, как бы ни сложилась игра. Всегда поддержат, помогут. Всё супер. А у нас всё-таки как-то построже в этом плане.

«Ничего и никому не доказывала»

– Настя, ты особенно выделяешь работу с психологом в турецком клубе. Расскажи, что же за волшебные слова были на твоём аудио?

– На самом деле там не было ничего сверхъестественного. Были обычные житейские фразы. Вы команда, вы одно целое, ты забиваешь мяч, поворачиваешься и видишь горящие глаза твоих партнёрш по команде. И всё в таком духе.

– Как думаешь, подобный опыт прижился бы в России?

– Я думаю, что да. Но для этого нужно время. Это действительно крутая вещь. Мне теперь кажется, что такой психолог нужен в каждой команде. К нам психолог подходила не со словами «нам нужно поговорить», а с каким-то дружеским посылом. И это было так гармонично и легко, что никогда не скажешь, что сейчас происходит важная терапия.

– Но в России многие скептически относятся к работе с психологом. Хотя есть некоторые игроки, которые не стесняясь говорят о том, что работают индивидуально со специалистами такого рода.

– Да, у нас менталитет другой, и это не особо распространено.

– Ещё вопрос о психологии. Сложно ли так часто менять клубы и как долго ты адаптируешься к новым условиям?

– По поводу адаптации вообще проблем никаких нет. Мы, игроки, все друг друга заочно знаем. Тем более что я за свою карьеру сменила достаточно много клубов. И со многими девчонками мы дружим или поддерживаем хорошие отношения. Но если с кем-то лично не знакома, то наладить контакт несложно. Мне всегда комфортно внутри команды. И, соответственно, руководство клубов и тренерский штаб всегда создают максимально комфортные условия для нас. Потому что для их интересов важно, чтобы игроки адаптировались и показывали результат как можно быстрее.

– А как возникло решение сменить клуб в середине прошлого игрового года? Ведь дела в «Протоне» вроде складывались хорошо. Ты была основной диагональной. Что произошло?

– Так получилось. Это жизнь.

– Сейчас, когда ты выходила на встречу с саратовским клубом, было желание что-то доказать?

– Нет, никогда никому ничего не доказывала и не хочу это делать. У меня было обычное состояние. Для меня «Протон» – рядовой соперник. Выиграть – да, хотелось, но не только потому, что это «Протон».

«Омичка» против «Протона» Фото: vk.com/proton_sar

– Какие эмоции испытываешь, когда играешь против бывших команд?

– Как со всеми остальными командами, ничего особенного. Однако мне всегда очень приятно возвращаться в города, где я играла раньше. Я обожаю и люблю всех болельщиков. Они всегда ко мне относятся с большой теплотой, дарят подарки. Например, в Саратове есть одна юная болельщица, которая постоянно дарит мне жвачку. Она в одном из моих интервью прочла, что это моя слабость, от которой я никак не могу отказаться (улыбается). И вот, когда она это узнала, то после каждого матча стала приносить мне жвачки. А в этот раз, когда мы приехали в Саратов, она подарила мне букет цветов. Ну это же так мило! Она прям отдельное место в моём сердце занимает.

– Были какие-то необычные подарки?

– Необычных, наверное, не было. Всё как всегда: цветы, конфеты, фотографии, небольшие сувениры.

«Я бы расспрашивала Бошкович про всё!»

– Настя, ты говорила, что Александр Кошкин входит в топ-3 лучших тренеров, с которыми ты работала вместе с Александром Перепёлкиным и Дмитрием Дьяковым. Ты знала, что Александр Юрьевич будет работать в «Омичке», когда подписывала контракт с клубом?

– На самом деле – нет, не знала. Это стало приятной неожиданностью.

– Почему ты его выделяешь среди других специалистов, с которыми работала?

– Мне близко его состояние во время игры, тренировочного процесса. Мне с ним спокойно работать. Бывает же так, что ты энергетически схож с человеком. Мне полностью импонирует его подход. Он может где-то надавить и поругать, а где-то, наоборот, дать выдохнуть. Александр Юрьевич – многогранный.

– Ты выделяла и Александра Перепёлкина. Но это же абсолютно два разных темперамента!

– Да, они абсолютно разные. Но эти два человека могут найти ко мне подход. Как один со своим ярким и эмоционально выраженным характером нашёл, так и другой – абсолютно спокойный и уравновешенный. И вот у каждого получилось найти нужные ключики (улыбается).

– Какие задачи у команды и у тебя лично на предстоящий сезон?

– Как и у всех – максимальные. Забраться как можно выше в турнирной таблице. Про индивидуальные не хочу говорить, а то потом за язык подтянут. Лучше моё личное пока останется при мне. А потом, в конце сезона, если я буду тебе давать ещё интервью, то скажу, совпало или нет (улыбается).

— Настя, ты – леворукая нападающая. Есть мнение, что к таким игрокам нужно подстраиваться, чтобы закрыть блоком. Согласна с этим?

– Вообще, мне кажется, что это так. У нас в чемпионате не так много леворуких игроков, поэтому под нас нужно всё-таки перестраиваться на блоке. Вот в этом плане мы немного нестандартно действуем и мыслим. И мне, думаю, тоже левша доставит трудности. Потому что в основном я играю против правшей на блоке. Так что и мне бы тоже это доставляло дискомфорт.

– Я думаю, что ты смотрела недавний чемпионат мира, где в финале играли лучшие диагональные мира – Паола Эгону и Мелисса Варгас. Чья игра тебе больше импонирует? И почему?

– Они обе потрясающие. Я бы ещё добавила к ним Тияну Бошкович. Это мой топ-3 диагональных. Я их обожаю. Мне очень нравится следить за ними. Особенно за Бошкович, потому что она левша. И когда я была в Турции, то у меня получилось посмотреть на неё вживую. Во время разминки я как губка впитывала каждый её шаг, разбег, движение руки и кисти. Однако, к сожалению, в игре её посмотреть не получилось, потому что они играли со слабым соперником и тренер поставил второй состав. Я немного расстроилась, но хотя бы разминку увидела. А я такой человек, который сначала воспринимает информацию глазами. Мне хочется как можно больше впитать увиденного, чтобы потом самой это всё пробовать на площадке.

– Если бы была возможность поговорить с Бошкович, что бы ты спросила?

– Мне кажется, я бы расспрашивала про всё! Про движение ног и разбег, про взмах руки и видение блока. Про то, как она чувствует мяч. Я бы от и до про нападение с ней поговорила.

– А с кем из иностранных тренеров ты хотела бы поработать и почему?

– Думаю, что с Джованни Гвидетти. Он итальянец, а они все эмоциональные и импульсивные. А я сама по себе спокойный человек. Поэтому это был бы выход из моей зоны комфорта и спокойствия. Мне хочется поработать с эмоциональным наставником в положительном смысле этого понятия.