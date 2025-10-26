Главные звёзды 4-го тура женской Суперлиги. Кто поразил вас своей игрой?

По ходу 4-го тура женской волейбольной Суперлиги болельщики отдыхали от сенсаций. И после четырёх сыгранных туров на два первых места вышли два финалиста прошлого сезона – «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив».
Но яркого волейбола было много. Особенно отмечались эффектными действиями игроки атаки. Давайте разбираться, кто в 4-м туре был ярче всех и сделал наибольший вклад в успех своих команд.
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Дарья Киселёва («Локомотив»)
В конце прошлого сезона Дарья заставила обратить на себя внимание своей классной игрой у сетки. И в этом году 18-летняя блокирующая «Локомотива» не сбавляет оборотов. После 4-го тура центральная калининградского клуба уверенно возглавляет рейтинг лучших блокирующих с 21 очком. Последние пять из них Киселёва набрала в матче с московским «Динамо», за которое играет главный бомбардир чемпионата – Ирина Капустина.
Отличную игру на блоке железнодорожница подкрепила результативной атакой, выиграв 10 мячей из 18. Такая результативность стала спасительным кругом для команды Андрея Воронкова, потому что не лучшую свою встречу провела бразильская диагональная Киси Насименто. Дарья стала единственной нападающей основного состава «Локо», чья реализация атаки превысила 50%. К эффективным действиям на сетке и в атаке она добавила четыре эйса и получила показатель полезности «+17».
Варвара Сергеева («Протон»)
Блокирующая стала главной фигурой в матче между двумя прямыми конкурентами. Саратовский «Протон» неожиданно легко одержал победу над стрельнувшей в двух первых турах «Омичкой». И весомый вклад в успех своей команды внесла центральная Варвара Сергеева. Волейболистка наравне с крайними нападающими создавала соперницам угрозы на сетке.
Сергеева стала самым результативным игроком встречи, завершив её с 14 набранными очками, 10 из которых спортсменка выбила в атаке с реализацией 67% и без единой ошибки. Особенно хороши оказались результативные удары под занавес первого сета и на старте третьего – это были ключевые отрезки игры. Подобными цифрами в нападении могла похвастаться только доигровщица «Протона» Екатерина Геращенкова. Но процент реализации у Екатерины был скромнее – всего 38%. К своим успешным атакам центральная добавила ещё два блока и две подачи навылет. А показатель полезности остановился на числе «+13». Это лучший результат среди игроков обеих команд.
Анастасия Кудряшова («Динамо-Метар»)
Кудряшова впервые провале на площадке полноценный матч без замен. До этого волейболистка если и появлялась на площадке, то была не так заметна, как в домашней встрече с принципиальным соперником – краснодарским «Динамо». Яркая игра Кудряшовой во многом помогла «Динамо-Метар» оттолкнуться ото дна турнирной таблицы после 4-го тура.
Анастасия – единственная из крайних нападающих, завершившая матч с результативностью выше 50%. Помимо нападения, у Кудряшовой отлично летела подача, доставлявшая большие трудности принимающим Краснодара. На её расстановке челябинская команда задерживалась дольше всего. И только у неё получилось подать два эйса, один из которых – в самый нужный момент: «Динамо-Метар» уверенно закончило матч в четвёртом сете.