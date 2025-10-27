Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужская Суперлига, главные события 3-го тура, результаты матчей, турнирная таблица

Алекно выиграл, но разозлился. Самые яркие моменты 3-го тура мужской Суперлиги
Пётр Кондаков
Мужская Суперлига, главные события 3-го тура
Аудио-версия:
Комментарии
Только три команды по-прежнему идут без потерь.

Не успел завершиться 2-й тур мужской Суперлиги, как стартовал 3-й. Мужчины в буквальном смысле начали в режиме нон-стоп. И после стартового спринта только три команды набрали максимальное количество очков: оба «Зенита» и «Локомотив». Хотя и у них не всё было гладко.

Рассказываем о главных впечатлениях от матчей 3-го тура.

Турнирная таблица мужской Суперлиги

Юри Романо показал себя

Новоуренгойский «Факел» в трёх стартовых турах потерпел три поражения. Однако в матче с московским «Динамо» северяне если и не показали признаки выздоровления, то по крайней мере нащупали верное направление. Классную игру выдал Юри Романо – чемпион мира из Италии набрал 32 очка при 61% реализации, а его серия подач позволила «Факелу» взять безнадёжный третий сет: в нём команда Романа Емполова отыгралась со счёта 1:9.

Юри Романо

Юри Романо

Фото: ВК «Факел»

Правда, на этом подвиги новоуренгойцев и закончились. Эпизодами «Факел» был неплох, на эмоциях от вытянутого третьего сета хорошо провёл и старт четвёртого. Но и только. Всё-таки москвичи по составу куда сбалансированнее, да и класс игроков выше. Прямо скажем, Романо никто сильно не помог. Если у диагонального показатель полезности по итогам встречи «+19», то у других крайних нападающих всё куда скромнее — «+3» у Василия Капранова, а Андрей Квочко и Матвей Пипуныров и вовсе ушли в минус. Правда, что-то начинает прорезаться у Майки Ма'а во взаимодействиях с центрами.

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел Ямал
Новый Уренгой
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Факел Ямал: Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Андреев, Тарасенко, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Морозов, Пипуныров

Москвичи на протяжении первых семи туров не выезжают за пределы столицы, поскольку единственный гостевой матч у них на этом отрезке – с МГТУ, так что команда имеет преимущество в плане времени на сыгрывание или, правильнее сказать, на шлифовку взаимодействий.

Резерв Алекно не порадовал

Петербургский «Зенит» во встрече с «Новой» изначально выпустил резервистов, но Владимиру Алекно пришлось корректировать планы по смотру второго состава. «Нова» выглядела куда более заряженной на борьбу, к тому же совсем не пошла игра на старте матча у Владислава Бабкевича. Диагональный непривычно много проигрывал, а самарцы поднимали его атаки. В итоге заслуженная победа команды Олега Микановича в сете – 25:18.

Правда, карета быстро превратилась в тыкву. На площадке у «Зенита» появилась основа, и всё быстро встало на свои места. А наставник «Новы» в итоге и вовсе принял стратегическое решение выпустить свой резерв – впереди у самарцев вояж в Кемерово, где очки добыть куда реальнее. В итоге 3:1 в пользу петербуржцев, однако Владимир Алекно явно остался недоволен исходом и даже проигнорировал послематчевое интервью.

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
НОВА: Съемщиков, Зубов, Зинченко, Данилов, Падо, Йовович, Савин, Заступов, Еремин, Терентьев, Сафонов, Перич, Полочанин, Шкулявичус
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

«Динамо-Урал» провалило старт

«Динамо-Урал» стало открытием предыдущего сезона, но старт нынешнего чемпионата уфимцы провалили. После выездных поражений от «Ярославича» и «Локомотива» последовал домашний проигрыш от «Газпрома-Югра».

А ведь это был первый матч уфимцев на новой арене – и такое безвольное поражение! После встречи старший тренер команды Антон Малышев сказал, что у «Динамо-Урала» пока нет лидера, который может повести за собой. Возможно, уфимцы перегорели. Но если не набирать очки с равными себе и уступающими в классе, то что делать в матчах с лидерами?

Игроки «Динамо- Урал»

Игроки «Динамо- Урал»

Фото: ВК «Динамо Урал»

Сургутяне владели преимуществом практически всю встречу. Всплески у хозяев были — в первом сете смогли догнать с «-4», во второй партии с 12:20 сделали рывок на 19:21, третий игровой отрезок начали с 6:1, однако всё это очень быстро пресекалось соперником. Шикарно у гостей вошёл в игру резервный диагональный Кирилл Никифоров, реализовавший 67% атак без единой ошибки и добавивший к этому эйс и три блока. Блок вообще стал главным оружием северян: счёт в этом элементе – 13:5. Заслуженная победа гостей, а в Уфе нужно срочно что-то делать. Иначе можно завязнуть на дне.

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Газпром-Югра
Сургут
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Кой, Чекмизов, Заволжский, Скворцов, Мухаметзянов
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Шевляков, Демаков, Бобров, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Литвинов, Родичев, Моисеев, Костадинов

Красивое спасение «Динамо-ЛО»

В Кемерове «Кузбасс» принимал «Динамо-ЛО» и дал настоящий бой сосновоборцам. Первый сет кемеровчане выиграли, уступая по ходу в пять очков, помогла отличная серия подач Ильи Юльмухаметова. Вообще, в каждой из партий гости поначалу отрывались, однако ближе к концовке «Кузбасс» догонял и выходил вперёд. Вот только степень успешности была разная. Ключевым стал третий сет – хозяева вели 24:21, и тут Александр Климкин выпустил на площадку Осниэля Мельгарехо. Кубинец тут же снялся, а кемеровчане посыпались на подачах Романа Мурашко. В итоге 24:26 в партии, а следом и 1:3 в матче – обидное поражение. Хотя Сергей Троцкий после игры излучал оптимизм, радуясь тому, что его подопечным удалось заставить клуб из Соснового Бора выпустить основных игроков.

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
25 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
1 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Смирнов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Фиэль, Новицкий, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Лапин, Кречетов, Захватенков, Кузнецов, Курбатов, Рябов, Дмитриев, Васни, Демирчов, Литвин, Борило, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко

Что ещё было интересного?

Без потерь на старте чемпионата России идут только три команды: про петербургский «Зенит» мы уже сказали, также без осечек пока «Локомотив» и «Зенит-Казань». Новосибирцы в 3-м туре уверенно разобрались с МГТУ, казанцам же пришлось повозиться с «Енисеем», но максимальное количество очков команда Алексея Вербова из Красноярска всё же увезла.

Игроки «Зенит-Казань»

Игроки «Зенит-Казань»

Фото: ВК «Зенит-Казань»

Поднимается вверх и «Белогорье». Команда Георге Крецу одержала первую трёхочковую победу — хорошие 3:0 на выезде в Ярославле. Дебютант Суперлиги по первым встречам выглядел многообещающе, однако белгородцы не дали соперникам ни единого шанса. «Львы» обретают себя.

В завершающем матче тура важную для себя выездную победу над «Горьким» одержало «Оренбуржье». Команда Антона Вольвича разгромно проиграла первый сет, но затем вошла во встречу и увозит с берегов Волги три очка.

30 октября, а также 1 и 2 ноября пройдут матчи 4-го тура. И в нём нас ждёт ремейк финала Кубка Победы: «Динамо» примет петербургский «Зенит». Любопытно будет посмотреть и на встречу в Уфе: «Динамо-Урал» попробует реабилитироваться перед болельщиками во встрече с «Белогорьем».

Расписание матчей 4-го тура Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android