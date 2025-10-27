Алекно выиграл, но разозлился. Самые яркие моменты 3-го тура мужской Суперлиги

Не успел завершиться 2-й тур мужской Суперлиги, как стартовал 3-й. Мужчины в буквальном смысле начали в режиме нон-стоп. И после стартового спринта только три команды набрали максимальное количество очков: оба «Зенита» и «Локомотив». Хотя и у них не всё было гладко.

Рассказываем о главных впечатлениях от матчей 3-го тура.

Юри Романо показал себя

Новоуренгойский «Факел» в трёх стартовых турах потерпел три поражения. Однако в матче с московским «Динамо» северяне если и не показали признаки выздоровления, то по крайней мере нащупали верное направление. Классную игру выдал Юри Романо – чемпион мира из Италии набрал 32 очка при 61% реализации, а его серия подач позволила «Факелу» взять безнадёжный третий сет: в нём команда Романа Емполова отыгралась со счёта 1:9.

Юри Романо Фото: ВК «Факел»

Правда, на этом подвиги новоуренгойцев и закончились. Эпизодами «Факел» был неплох, на эмоциях от вытянутого третьего сета хорошо провёл и старт четвёртого. Но и только. Всё-таки москвичи по составу куда сбалансированнее, да и класс игроков выше. Прямо скажем, Романо никто сильно не помог. Если у диагонального показатель полезности по итогам встречи «+19», то у других крайних нападающих всё куда скромнее — «+3» у Василия Капранова, а Андрей Квочко и Матвей Пипуныров и вовсе ушли в минус. Правда, что-то начинает прорезаться у Майки Ма'а во взаимодействиях с центрами.

Москвичи на протяжении первых семи туров не выезжают за пределы столицы, поскольку единственный гостевой матч у них на этом отрезке – с МГТУ, так что команда имеет преимущество в плане времени на сыгрывание или, правильнее сказать, на шлифовку взаимодействий.

Резерв Алекно не порадовал

Петербургский «Зенит» во встрече с «Новой» изначально выпустил резервистов, но Владимиру Алекно пришлось корректировать планы по смотру второго состава. «Нова» выглядела куда более заряженной на борьбу, к тому же совсем не пошла игра на старте матча у Владислава Бабкевича. Диагональный непривычно много проигрывал, а самарцы поднимали его атаки. В итоге заслуженная победа команды Олега Микановича в сете – 25:18.

Правда, карета быстро превратилась в тыкву. На площадке у «Зенита» появилась основа, и всё быстро встало на свои места. А наставник «Новы» в итоге и вовсе принял стратегическое решение выпустить свой резерв – впереди у самарцев вояж в Кемерово, где очки добыть куда реальнее. В итоге 3:1 в пользу петербуржцев, однако Владимир Алекно явно остался недоволен исходом и даже проигнорировал послематчевое интервью.

«Динамо-Урал» провалило старт

«Динамо-Урал» стало открытием предыдущего сезона, но старт нынешнего чемпионата уфимцы провалили. После выездных поражений от «Ярославича» и «Локомотива» последовал домашний проигрыш от «Газпрома-Югра».

А ведь это был первый матч уфимцев на новой арене – и такое безвольное поражение! После встречи старший тренер команды Антон Малышев сказал, что у «Динамо-Урала» пока нет лидера, который может повести за собой. Возможно, уфимцы перегорели. Но если не набирать очки с равными себе и уступающими в классе, то что делать в матчах с лидерами?

Игроки «Динамо- Урал» Фото: ВК «Динамо Урал»

Сургутяне владели преимуществом практически всю встречу. Всплески у хозяев были — в первом сете смогли догнать с «-4», во второй партии с 12:20 сделали рывок на 19:21, третий игровой отрезок начали с 6:1, однако всё это очень быстро пресекалось соперником. Шикарно у гостей вошёл в игру резервный диагональный Кирилл Никифоров, реализовавший 67% атак без единой ошибки и добавивший к этому эйс и три блока. Блок вообще стал главным оружием северян: счёт в этом элементе – 13:5. Заслуженная победа гостей, а в Уфе нужно срочно что-то делать. Иначе можно завязнуть на дне.

Красивое спасение «Динамо-ЛО»

В Кемерове «Кузбасс» принимал «Динамо-ЛО» и дал настоящий бой сосновоборцам. Первый сет кемеровчане выиграли, уступая по ходу в пять очков, помогла отличная серия подач Ильи Юльмухаметова. Вообще, в каждой из партий гости поначалу отрывались, однако ближе к концовке «Кузбасс» догонял и выходил вперёд. Вот только степень успешности была разная. Ключевым стал третий сет – хозяева вели 24:21, и тут Александр Климкин выпустил на площадку Осниэля Мельгарехо. Кубинец тут же снялся, а кемеровчане посыпались на подачах Романа Мурашко. В итоге 24:26 в партии, а следом и 1:3 в матче – обидное поражение. Хотя Сергей Троцкий после игры излучал оптимизм, радуясь тому, что его подопечным удалось заставить клуб из Соснового Бора выпустить основных игроков.

Что ещё было интересного?

Без потерь на старте чемпионата России идут только три команды: про петербургский «Зенит» мы уже сказали, также без осечек пока «Локомотив» и «Зенит-Казань». Новосибирцы в 3-м туре уверенно разобрались с МГТУ, казанцам же пришлось повозиться с «Енисеем», но максимальное количество очков команда Алексея Вербова из Красноярска всё же увезла.

Игроки «Зенит-Казань» Фото: ВК «Зенит-Казань»

Поднимается вверх и «Белогорье». Команда Георге Крецу одержала первую трёхочковую победу — хорошие 3:0 на выезде в Ярославле. Дебютант Суперлиги по первым встречам выглядел многообещающе, однако белгородцы не дали соперникам ни единого шанса. «Львы» обретают себя.

В завершающем матче тура важную для себя выездную победу над «Горьким» одержало «Оренбуржье». Команда Антона Вольвича разгромно проиграла первый сет, но затем вошла во встречу и увозит с берегов Волги три очка.

30 октября, а также 1 и 2 ноября пройдут матчи 4-го тура. И в нём нас ждёт ремейк финала Кубка Победы: «Динамо» примет петербургский «Зенит». Любопытно будет посмотреть и на встречу в Уфе: «Динамо-Урал» попробует реабилитироваться перед болельщиками во встрече с «Белогорьем».