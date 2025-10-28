Главные неожиданности на старте женской Суперлиги. Кто приятно удивил, а кто разочаровал?

Новый сезон чемпионата России по волейболу показывает: отличный подбор игроков – это не гарантия успеха. От поражений на старте Суперлиги не спасаются даже фавориты: «Локомотив», «Заречье» и «Ленинградка» уже оступились по разу. А единственная команда, которая пробивается сквозь соперников, как ледокол, и не знает поражений – «Динамо-Ак Барс».

После четырёх туров таблица начинает приобретать чёткие очертания. Становится понятно, кто составляет группу лидеров, кому предстоит бороться за выживание, а кто закрепился в середине. Давайте посмотрим, кто приятно удивил на старте, а от каких команд болельщики ещё ждут прорыва.

👍 «Локомотив». Перестройка удалась?

Четвёрка финалистов прошлого сезона и в этом продолжает удерживать лидирующие позиции. Но если от «Динамо-Ак Барс», «Заречья» и «Ленинградки» лидерства ждали, потому что эти команды смогли сохранить всех своих ведущих игроков, а в межсезонье точечно усилились, то судьбу «Локомотива» с его перестановками прогнозировали осторожно.

Команду покинула лучший бомбардир лиги двух последних лет – Эбрар Каракурт. Однако приход Киси Насименто сделал уход турчанки не таким болезненным для железнодорожниц. Бразильская диагональная, кажется, неплохо вписалась в состав и весьма успешно осваивается в российском чемпионате. Киси уже в топ-3 самых результативных игроков.

Киси Насименто (в центре кадра) Фото: vc-lokomotiv.ru

Но трудности не этом не закончились. Уже после старта сезона «Локо» объявил об уходе основной связующей Татьяны Дмитриевой, покинувшей команду по семейным обстоятельствам. Теперь чемпионским составом (или тем, что от него осталось) будет дирижировать 19-летняя Анна Погорельченко. Пока резервная связующая с нагрузкой справляется. Анна не боится задействовать всех игроков и сама активно действует у сетки.

Главной же звездой Калининграда сейчас является, как ни странно, не легионер, а центральная – Дарья Киселёва. Волейболистка, которая в прошлом сезоне оказалась открытием, сейчас становится ещё сильнее. Блокирующая в каждом туре обращает на себя внимание или феноменальной игрой на блоке, или количеством очков, набранных в нападении. Поэтому «Локомотив» записываем в приятные неожиданности начала сезона.

👎 «Динамо». Кто придёт на помощь?

Пожалуй, от московского «Динамо» ждали более яркого старта, особенно после игры на предварительном этапе Кубка Победы, где москвички показали слаженную игру и дважды одолели действующих чемпионок страны.

Очевидно, что в отличной форме находится Ирина Капустина, пропускавшая прошлый сезон. Доигровщица выделяется своей результативной игрой и возглавляет рейтинг бомбардиров лиги с 74 очками. Вот только Ирине нужна помощь. Пока Ришат Гилязутдинов не может найти оптимальное сочетание крайних игроков. Точнее, доигровщицу, которая составит пару Капустиной и будет дополнительной и надёжной опцией для связующего игрока.

ЖВК «Динамо» Москва Фото: vc-lokomotiv.ru

Пока у москвичек проседают вторая и четвёртая зоны. Это наглядно показали две последние встречи: сенсационное домашние поражение от «Тулицы» и неудачный матч с калининградским «Локомотивом». Во встрече с Тулой друг друга меняли Ксения Купряшкина и Диана Акопова, и обе доигровщицы за четыре партии смогли забить только два мяча! В матче с «Локо» Акопова менялась уже с Анастасией Черновой, но итог остался неутешительным – всего четыре очка на двоих. И даже главное оружие москвичек – блок – не спасает команду от поражений. Как знать, может, появление Валерии Шевчук, которая пока восстанавливается после травмы, поможет «Динамо» прибавить.

👍 «Омичка». Неожиданно и приятно!

Сибирский клуб резво запрыгнул в новый игровой год, начав с двух побед, одна из которых была одержана над «Ленинградкой». «Омичка» после такого даже побывала в тройке лидеров. Александр Кошкин вновь показывает, что умеет работать с командами-середняками. Специалист сумел организовать вполне боеспособный коллектив. На пользу пошла и ротация состава, в котором главной героиней стала Анастасия Азанова, вернувшаяся в Россию из Турции. Леворукая диагональная доставляет массу проблем защитницам других команд. По набору очков Азанова составляет конкуренцию таким игрокам, как Ирина Капустина, Брайелин Мартинес и Киси Насименто.

В топ-10 лучших блокирующих чемпионата также центральные Ксения Дьяченко и Виктория Велисевич. Поэтому «Омичка», которая прошлой весной финишировала на 13-м месте, вправе претендовать на место в плей-офф. Единственное, что может подвести команду – это логистика, которая выматывает команду во время разъездных туров. И два выездных матча сибирские волейболистки уже записали себе в пассив.

👎 «Протон». Замах на рубль. А удар?

Перед сезоном главный тренер Юрий Маричев отметил, что благодаря усилению состава и увеличению бюджета у команды теперь есть скамейка запасных и возможность бороться за медали. Цели – амбициозные. Но их выполнение пока даётся саратовской команде с трудом. Только в 3-м туре у «Протона» получилось открыть счёт своим победам в чемпионате.

Юрий Маричев и игроки «Протона» Фото: proton-saratov.ru

У команды действительно классно подобранный состав, который пополнился сразу восемью новыми игроками, включая легионеров – болгарскую блокирующую Христину Вучкову и диагональную Терри Энвеонву. Вернулись из иностранных чемпионатов доигровщицы Виктория Демидова и Анна Котикова. Но если Викторию мы ещё видим на площадке, то Анна задействована лишь эпизодически. А основными добытчицами по набору очков являются старожилы клуба – блокирующая Варвара Сергеева и доигровщица Екатерина Геращенкова. Есть ощущение, что «Протон» не использует свой кадровый потенциал в полной мере.

С таким стартом о медалях говорить пока рано, «Протон» только после 4-го тура смог закрепиться в восьмёрке сильнейших. Однако победы над прямыми конкурентами – «Уралочкой-НТМК» и «Омичкой» – положительный момент, который поможет саратовским девушкам укрепить веру в свои силы.