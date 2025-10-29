Главные звёзды 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Кто был лучшим?

3-й тур мужской Суперлиги не поразил воображение какими-то сенсациями и рекордами, но яркие выступления, безусловно, были. В голосование за звание лучшего игрока недели попали представители «Газпрома-Югра», «Оренбуржья» и «Белогорья». Кто был лучшим — решаете только вы!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»
Мохамед Аль Хачдади («Белогорье»)
После того как белгородцы разорвали контракт с китайцем Чжаном, груз ответственности на Мохамеде Аль Хачдади стал заметно тяжелее. Марокканец непросто, как и вся команда, входил в сезон, но в игре с «Ярославичем» был хорош. 59% реализации атак и ни одного проигранного мяча. Разве что две ошибки на подаче. Спокойно и уверенно – эти слова лучше всего описывают выступление Мохамеда. Да и всей его команды – после двух валидольных игр «львы» наконец-то одержали уверенную победу. А ещё Хачдади отметился во время гимна России перед матчем – африканец пел его вместе с партнёрами. Может быть, именно это и помогло?
Кирилл Никифоров («Газпром-Югра»)
Лучший бомбардир Высшей лиги «А» прошлого сезона пока только осваивается в элите, но в выездном матче с «Динамо-Урал» показал товар лицом! Никифоров вошёл в игру со скамейки при счёте 2:5 во второй партии, однако за два неполных сета набрал 16 очков. 67% реализации атак, три блока, один эйс, показатель полезности «+16» и ни одной ошибки — великолепное выступление. А главное — важнейшая выездная победа. Первая для северян в чемпионате.
Максим Максименко («Оренбуржье»)
Либеро нечасто попадают в рейтинги лучших игроков, но не отметить выступление Максименко нельзя. В выездном матче с «Горьким» он, что называется, сделал разницу. 24 приёма с 71% позитивного и 50% идеального, ни одной ошибки. Да и в защите Максим регулярно поднимал мячи. Этот матч не поражал качеством волейбола, однако Максименко выделялся. И помог команде увезти победу из Нижнего Новгорода. После проигранного вдрызг первого сета (15:25) оренбуржцы перезагрузились и в упорной борьбе вырвали победу.