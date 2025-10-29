Главные звёзды 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Кто был лучшим?

3-й тур мужской Суперлиги не поразил воображение какими-то сенсациями и рекордами, но яркие выступления, безусловно, были. В голосование за звание лучшего игрока недели попали представители «Газпрома-Югра», «Оренбуржья» и «Белогорья». Кто был лучшим — решаете только вы!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.