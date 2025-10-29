«Белогорье» внезапно осталось без тренера! Почему Георге Крецу ушёл после пяти матчей?

В мужской волейбольной Суперлиге сыграно всего три тура, а уже случилась первая отставка. Хотя это даже не отставка, а уход по собственному желанию. И произошло это там, где было сложно представить – в «Белогорье». В клубе, который едва вошёл в сезон с новым главным тренером – Георге Крецу.

«Я покидаю клуб по личным причинам, которые хотел бы оставить при себе. Благодарен команде и руководству клуба за предоставленную возможность, но иногда обстоятельства выше всего. У этой команды большое будущее, я желаю ей успехов», – такое заявление румынского специалиста опубликовал клуб.

Что же могло случиться? Ведь и клуб для Крецу был не чужой: это его второй приход в «Белогорье». Он работал в Белгороде в сезоне-2017/2018. Тогда его команда выдала впечатляющую победную серию в Суперлиге, однако проиграла домашний «Финал четырёх» Кубка России, после чего президент «львов» Геннадий Шипулин принял решение расстаться со специалистом.

Более того, именно Крецу должен был возглавлять «Белогорье» в сезоне-2022/2023, но отказался из-за геополитической обстановки. Но в этот раз никаких препон не возникло. Какой-то волны хейта из-за переезда румына в Россию тоже не поднялось, к трансферам в нашу лигу в волейбольном мире вообще сейчас относятся очень спокойно.

Правда, в первых турах Суперлиги было заметно, что команда и тренер пока находятся не на одной волне. После классного группового этапа на Кубке Победы последовало третье место в «Финале четырёх», а потом невнятный старт в чемпионате – поражение от «Горького» на выезде (2:3), натужная победа над «Енисеем» (3:2). Предсезонку с командой румын не проводил, он был занят в сборной Сербии. И игроки, и члены тренерского штаба говорили, мол, нужно время, в коллективе идёт притирка. Однако детали в этом механизме так и не встали на свои места. И, похоже, Крецу понял, что не сможет его отладить.

МВК «Белогорье» Фото: МВК «Белогорье»

Особенно странно решение тренера выглядит на фоне опубликованного буквально вчера на странице клуба в соцсетях интервью с Георге. Там румын не создавал впечатление человека, который вот-вот всё бросит и уедет домой.

«В моём городе лето длится целых пять месяцев. Поэтому зимой я всегда мечтаю о снеге, горах и холоде. Когда я впервые приехал в Белгород, я застал там снег, и это было невероятно. Мы с моими помощниками из Италии как дети гуляли по снегу и слушали его хруст.

Я люблю русскую кухню. Мне нравится, как люди общаются, даже если мы общаемся на разных языках. Это было потрясающе с самого начала. Я рад, что вернулся в Россию и имею возможность работать в такой сильной лиге», – говорил специалист незадолго до того, как покинуть клуб.

Уход Крецу для всех стал неожиданностью – и для игроков, и для руководства. Но грустить белгородцам некогда. Уже 1 ноября у них выездной матч с «раненым зверем» — «Динамо-Уралом», которое проиграло все три встречи на старте сезона. Руководить командой в этой игре будет Сергей Баранов, помогать которому станет Игорь Колодинский. По словам Тетюхина, они будут работать до конца сезона, нового тренера искать «Белогорье» не станет. Что ж, на групповом этапе Кубка Победы под руководством этого тандема команда смотрелась хорошо. Хватит ли им опыта на длинный сезон – посмотрим.

Кстати, если посмотреть карьеру румына, то он мало где тренировал больше года. Если отбросить работу со сборными, то задерживался Крецу только в Австрии на заре карьеры да в польском «Купруме». Другой вопрос, что зачастую новый контракт специалист не подписывал, потому что уходил на повышение в более успешный клуб.

Второе пришествие Георге Крецу в Белгород тоже оказалось неудачным.