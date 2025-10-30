Тренер поменялся, а результат – нет. Первая отставка сезона – в московском «Динамо»

Московское «Динамо» снова заставляет говорить о себе. Но, к сожалению, не в контексте громких побед. Буквально за день до матча с «Динамо-Ак Барс» в социальных сетях столичного клуба появилась информация, что главный тренер Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера. Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию.

Интересное решение для начала сезона, тем более что на Гилязутдинова руководство клуба вроде бы возлагало большие надежды по возвращению на пьедестал. А появление этого специалиста в российском чемпионате считалось одной из главных интриг сезона. И это было вполне обосновано, ведь 52-летний тренер провёл запоминающиеся 14 сезонов (2009-2023) в «Динамо-Ак Барс». Казанская команда при нём занимала самые высокие места на различных турнирах, выиграла шесть чемпионатов России, семь Кубков России и два Суперкубка. Также девушки из Казани успешно прошлись по международным турнирам, добившись успеха в Лиге чемпионов в 2014-м, на клубном чемпионате мира в 2015-м и в Кубке ЕКВ в 2017-м.

Предыдущие два года Гилязутдинов работал с «Берелем» из Усть-Каменогорска, с которым дважды стал серебряным призёром чемпионата Казахстана.

Новый российский сезон для Гилязутдинова и его команды начался оптимистично: на предварительном этапе Кубка Победы москвички показали себя сбалансированным и конкурентоспособным коллективом. Дважды «Динамо» одолело действующих чемпионок страны и вышло в «Финал четырёх». Вот только до медалей у бело-голубых добраться не получилось. Оба матча волейболистки проиграли. Может, это и стало первым звоночком?

Игроки «Динамо» и Ришат Гилязутдинов Фото: vldinamo.ru

В стартовавшем чемпионате страны «Динамо» и вовсе успело провести всего четыре матча. Начали своё выступление бело-голубые с мажорных аккордов, обыграв «Корабелку» и краснодарское «Динамо». Затем последовало сенсационное поражение от «Тулицы», а после ложку дёгтя добавил калининградский «Локомотив». После двух неудач московское «Динамо» опустилось на шестую строчку.

Матч с казанским «Динамо-Ак Барс» стал бы для нового наставника московского клуба первой настоящей встречей со своим триумфальным прошлым. Но ей не суждено было состояться, потому что руководство столичной командой перед игрой принял Аркадий Козлов. Именно он теперь будет исполнять обязанности главного тренера «Динамо».

Аркадий Козлов Фото: vldinamo.ru

Такого рода встряска, казалось, помогла московским волейболисткам в принципиальном матче. Хозяйки, обозлённые чередой неудач, искромётно провели стартовый сет: выдали 67% позитивной доводки, которую ещё и успешно конвертировали в результативную на 48% атаку. И к этому добавили шесть очков на блоке! К такому напору казанские волейболистки оказались не готовы, что привело к серии ошибок. Из всех нападающих видно было лишь Гайлу Гонсалес, которая из 18 командных очков набрала семь. Столичный клуб просто играючи взял первый сет.

Однако на большее запала не хватило. Во второй партии хозяйки вели в счёте, но после тайм-аута Зорана Терзича концовка прошла под диктовку Казани, где решающий вклад внесли доминиканские волейболистки. А затем уже гостьи куражились на площадке, и счёт на табло временами выглядел катастрофическим – 9:0 в третьем сете и 18:9 – в четвёртом. Единственное, что смогли сделать москвички – сократить огромный разрыв. Итог простой: «Динамо-Ак Барс» по-прежнему непобедимо, а вот московское «Динамо» даже со сменой тренера пока не решило свою главную проблему со второй доигровщицей, помощи которой опять не хватало.