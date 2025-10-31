«Локомотив» выбил «Ленинградку» из тройки лидеров. Важные изменения в таблице Суперлиги

И только «Динамо-Ак Барс» продолжает смотреть на всех с высоты своего первого места.

В женском чемпионате борьба за место под солнцем уже в самом разгаре. Вторую неделю подряд лидеры встречаются в очных поединках. И каждый промах – это потеря не только драгоценных очков, но и нескольких строчек в турнирной таблице. После 5-го тура из тройки выпала «Ленинградка». Второе и третье места разделяет всего одно очко! А неизменным пока остаётся только лидерство казанского «Динамо-Ак Барс».

«Ленинградка» покинула топ-3

Самым захватывающим в 5-м туре получился матч в Санкт-Петербурге. «Ленинградка» и «Локомотив» блистали в прошлом году и в этом продолжают бороться за первые места. Точнее, так было до их очной встречи. Потому что победа железнодорожниц стоила «пчёлкам» не только важных очков, но и места в первой тройке. После поражения «Ленинградка» пропустила вперёд сразу две команды и переместилась на пятую строчку.

Перед началом встречи интриги добавлял тот факт, что матчи, которые были сыграны ранее на Кубке Победы, жёлто-чёрные оставили за собой. Но тогда «Локо» ещё выступал без своего главного приобретения – Киси Насименто. И в матче чемпионата её вклад в победу оказался самым весомым. Бразильская диагональная завершила встречу с показателем полезности «+17»! Киси набрала 16 очков в атаке, пять – на блоке и два – на подаче.

Матч получился настолько равным и упорным, что все партии завершались на балансе. Удача и хладнокровие были на стороне гостий, отработавших концовки намного чище и эффективнее, чем хозяйки площадки.

Кроме бразильянки, сыграл и другой козырь: Екатерина Любушкина, которую Андрей Воронков вовремя выпустил на подачу. Центральная отлично вышла под занавес четвёртого сета, когда «Локомотив» уступал 20:23. Но своей подачей, одна из которых была навылет, блокирующая смогла расстроить все планы соперниц на тай-брейк, и железнодорожницы добились важной победы.

Встряска не спасла «Динамо»

Ещё одной яркой игры ждали в Москве в динамовском дерби. Тем более что за день до матча столичный клуб объявил о том, что пост главного тренера покинул Ришат Гилязутдинов, и на игру команду выведет Аркадий Козлов. Все ждали, что такая встряска поможет москвичкам. Вот только чуда не произошло: после смены наставника проблемы не улетучились.

В целом успех «Динамо-Ак Барс» предсказуем, но цифры, которые каждый раз выдаёт Казань, по-прежнему удивляют. Во встрече с «Динамо» волейболистки из Татарстана показали свой лучший приём за все пять матчей. Казанские принимающие смогли дотянуть процент позитивной доводки до 60. До этого показатель не превышал 45%. Зато на блоке у команды Зорана Терзича был худший результат – всего четыре блока за четыре партии. С таким-то подбором высокорослых игроков! И опять атака стала спасательным кругом для «Динамо-Ак Барс». Как казанской команде удаётся лавировать с выпадающими элементами – пока загадка, которую соперники пытаются разгадать.

Домашние стены помогли

И какой же тур без суперспасений? Одно из таких состоялось в Туле, где хозяйки площадки подчистую проиграли первый сет, и казалось, что челябинскому «Динамо-Метар» обеспечены лёгкие 3:0. Однако со сменой сторон поменялся и рисунок игры. И теперь уже игровой механизм дал сбой у гостий, в то время как «Тулица» с каждой партией обретала всё бо́льшую уверенность.

При равной игре на блоке (8:8), хозяйки переиграли гостей и в атаке – 61:46, и на подаче — 7:5. Самой же полезной и стабильной в матче оказалась центральная Юлия Синицкая, которая эффектно, а главное, эффективно смотрелась на протяжении всего матча. Блокирующая забила 11 из 13 мячей в атаке, поставила один блок и три раза подала навылет. Синицкая не совершила ни одной ошибки при выполнении этих элементов. Такая игра и привела к лучшим показателям полезности – «+15», а её удар поставил точку в матче и принёс первую домашнюю победу «Тулице».

Волейболистки «Тулицы» Фото: dinamo-kazan.com

Что ещё было интересного в туре?

«Омичка» снова разочаровала своей игрой на выезде. Команда Александра Кошкина продолжает буксовать в гостях. На этот раз сибирские волейболистки оступились в Санкт-Петербурге в матче с «Корабелкой». К неудачной игре прибавилась травма основной связующей Кристины Бесман.

Кроме команды Светланы Сафроновой, свои домашние матчи выиграли саратовский «Протон», «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК». Победы двух последних позволили им обойти «Ленинградку» в таблице. Да и «Протон» наступает жёлто-чёрным на пятки. И только «Динамо-Ак Барс» продолжает смотреть на всех сверху вниз, оставаясь единоличным лидером.