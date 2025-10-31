Главные героини 5-го тура женской Суперлиги. Эти волейболистки были безупречны!

Календарь женской волейбольной Суперлиги в 5-м туре свёл между собой лидирующие команды сразу в двух матчах, после которых произошли заметные перестановки в верхней части турнирной таблицы.
Давайте разбираться, кто из волейболисток своими действиями помог командам продвинуться вверх. Кто же эти главные героини?
Бранка Тица («Уралочка-НТМК»)
Во встрече с краснодарским «Динамо» доигровщица Бранка Тица проявила настоящее хладнокровие. В четвёртой партии, когда счёт на табло неумолимо приближал встречу к пятому сету (20:23), леворукая нападающая уральской команды провела серию из трёх результативных атак, которая позволила «Уралочке-НТМК» исправить своё шаткое положение. И именно точный удар сербской доигровщицы уже привёл команду Михаила Карполя на матчбол, который хозяйки без труда реализовали, избежав тай-брейка.
Если все игроки «Уралочки» менялись на протяжении всего матча, то Тица – единственная, кто не ушёл с площадки. Неудивительно, что по итогам встречи именно Бранка стала самым полезным игроком в команде с показателем «+16». Волейболистка держала стабильную игру на протяжении всех четырёх сетов. Доигровщица получила больше всех передач (36) и реализовала практически половину из них – 16. Ещё два очка она выиграла с подачи.
Юлия Синицкая («Тулица»)
Блокирующая «Тулицы» отличилась в напряжённом и равном матче с «Динамо-Метар». Волейболистка демонстрировала просто безупречную игру на протяжении всей встречи, и во многом благодаря её игре тульская команда одержала первую домашнюю победу. На протяжении всех четырёх сетов центральная была на высоте: атаковала 13 раз, и 11 ударов достигли цели. Блокирующая завершила встречу с 85-процентной реализацией в нападении, не совершив при этом ни одного промаха за весь матч!
Также центральная тульской команды доставила трудности принимающим челябинской команды. Как под заказ и в нужный момент блокирующая штамповала эйсы, которых набралось целых три. Причём и здесь Юлия была безупречна – без единой осечки. А ведь задерживаться на подаче волейболистке пришлось дольше всех в команде.
Надежда Столяр («Заречье-Одинцово»)
Ещё с прошлого сезона Ева Павлович Мори приучила нас к тому, что первый темп у «Заречья-Одинцово» отрабатывает в атаке наравне с крайними игроками нападения. И успешная игра Юлии Бровкиной в предыдущих турах стала тому подтверждением. В матче с «Енисеем» Юлия также была хороша, но новичок команды Надежда Столяр, для которой это первый клуб за пределами Беларуси, смогла превзойти показатели Бровкиной.
Надежда гармонично вливается в состав подмосковной команды. Словенская связующая не боится задействовать её в атаке, и Столяр оправдывает такое доверие: 90% реализованных атак, выполненных без ошибок. Центральную «Заречья» никто не отловил на блоке, зато сама Надежда четыре раза накрыла удары соперника. Кроме того, задерживаясь на линии подач дольше всех, волейболистка каждый раз усложняла жизнь принимающим игрокам Красноярска, что позволяло организовать хороший надёжный блок, который зареченки выиграли с колоссальным преимуществом – 18:4.