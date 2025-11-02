Алекно взял реванш за Кубок Победы! «Зенит» обыграл «Динамо» в главном матче тура

4-й тур мужской Суперлиги приберёг главное блюдо из своего меню под самый конец недели. В Москве встречались «Динамо» и петербургский «Зенит». Всего три недели назад эти команды играли на этой же площадке в финале Кубка Победы. И тогда динамовцы в упорнейшей борьбе победили 3:2. Что ж, у Владимира Алекно получилось взять убедительный реванш.

Петербуржцы захватили лидерство с самого начала встречи. Привычно хорош был Владислав Бабкевич, который не добил до пола всего лишь один мяч в этом игровом отрезке, а Марлон Янт расшатал динамовский приём своими подачами. «Зенит» получил преимущество и удержал его до конца партии – 25:22.

Команда Константина Брянского ответила во втором сете. Успешно отыграл этот отрезок Илья Власов, поставивший несколько блоков, в том числе и Бабкевичу (кстати, это был единственный раз, когда белорусского диагонального закрыли), а в атаке взвалил на себя бремя лидерства Антон Сёмышев. Плюс Бабкевич несколько раз не уложился в площадку в нападении. И это уже тенденция — когда Владислав немного проседает, спад переживает и «Зенит».

Владислав Бабкевич Фото: ВК «Зенит» Санкт-Петербург

Третий сет стал ключевым. Петербуржцы всё время вели в одно-два очка, но москвичи были рядом, несколько раз доставали соперника. Однако в концовке команда Алекно оказалась более стойкой. Не нашёл руки блокирующих на высоком мяче Сёмышев, затем сетка при подаче сыграла за Янта — и зенитовцы получили решающее преимущество. После такого удара в четвёртом сете борьбы не вышло совсем — «Зенит» просто был сильнее.

Почему всё завершилось именно так? Очередной классный матч выдал Бабкевич. Одно дело набивать статистику на клубах из нижней части турнирной таблицы, другое — в таких встречах. 31 очко за четыре сета, 72% реализации при 62% эффективности атак, полезность «+25» — о чём здесь вообще можно говорить?

А вот его визави Максим Сапожков выглядел куда бледнее. 18 очков и всего «+6» — в полезности. Диагональный «Динамо» играет очень эффектно, но не всегда эффективно. Эту проблему Константину Брянскому надо срочно решать, поскольку выручающего Цветана Соколова в команде больше нет.

У «Динамо» хорошую игру выдал Антон Сёмышев — тоже 70% реализации атак. Однако в целом петербуржцы были чуть лучше во всём: 10:8 — на блоке, 15:7 на 19:6 — соотношение ошибок на подаче к эйсам, цифры в приёме тоже выше. Да и в защите «Зенит» «Динамо» переиграл, тут снова нужно отметить фактор Жени Гребенникова, он делает своих партнёров лучше. Кажется, Владимир Алекно серьёзно настроен прервать бестрофейную серию клуба с берегов Невы.

Ну а динамовцам нужно разобраться в ситуации. Да, был Кубок Победы, это трофей, его не вычеркнуть, но команда в сезоне проиграла уже четыре встречи соперникам из категории «топ». Трижды москвичей «обидел» казанский «Зенит» (на групповом этапе Кубка Победы и в чемпионате), ещё один раз – петербургский. И теперь от лидирующей группы в Суперлиге подопечные Константина Брянского отстают уже на две победы. Для дистанции разгона в четыре тура – очень много. Сезон только начинается, всё ещё можно исправить. Однако тревожных звоночков на старте для москвичей очень много.