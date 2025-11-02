Казань прошла проверку на прочность! Неожиданный итог битвы двух фаворитов Суперлиги?

«Динамо-Ак Барс» легко сохранило за собой первое место в турнирной таблице. А «Локомотив» был вынужден отступить.

Сильнейшие команды Суперлиги, финалисты прошлого сезона – калининградский «Локомотив» и казанское «Динамо-Ак Барс» – встретились уже в 6-м туре чемпионата страны. Для команды Зорана Терзича этот матч должен был стать проверкой на прочность, а для дружины Андрея Воронкова – шансом остановить лидера Суперлиги и занять его место.

Но такой возможностью хозяйки площадки не воспользовались. Гостьи из Казани показали в ключевой встрече настолько чистую и качественную игру, что железнодорожницы не смогли зацепить даже один сет. Неожиданно лёгкая победа лидеров чемпионата из Казани.

Матч с приставкой «топ» начался с серии топ-подач Екатерины Гатиной, одна с которых прошла навылет. Резвый старт вынудил Андрея Воронкова взять тайм-аут уже при 0:3. Однако гостьи продолжили стремительно наращивать своё преимущество. «Локомотиву» лишь раз удалось сравняться по счёту (8:8), но гостьи быстро вернули комфортный задел, с которым и закончили сет. Динамовки отлично читали атаки соперниц, что привело к низкому проценту реализации нападения у «Локо» – эффективность не дотянула и до 30%.

Второй сет повторил сценарий первого: после относительно равной игры в начале у «Динамо-Ак Барс» получился мощный рывок. И всё это благодаря хорошей подаче, расстроившей приём «Локо». По ходу партии у хозяек площадку покинул практически весь стартовый состав. Однако вышедшие игроки не сильно поменяли рисунок игры. Потому что снова на табло горели «+8» для гостей, а сет опять завершился ошибкой железнодорожниц на подаче.

Андрей Воронков пытается изменить ход игры Фото: vc-lokomotiv.ru

Заключительный отрезок матча начался с травмы Екатерины Ениной, которая неудачно приземлилась после блока. Но это никак не ослабило «Динамо-Ак Барс», и железнодорожницам опять пришлось играть в догонялки.

В принципиальной встрече двух лидеров отлично отработали все крайние нападающие Казани: Гайла Гонсалес, Екатерина Гатина и Камилла Реброва, вышедшая в первом сете вместо Брайелин Мартинес. Того же нельзя сказать про «края» «Локо». Например, тренер и болельщики ожидали большего от Киси Насименто. Всё это позволило динамовкам выиграть матч в трёх сетах.

Казань увозит важную победу и полноценные три очка из Калининграда, продолжая возглавлять таблицу. А «Локомотив» – на третьем месте.

В следующем туре железнодорожницы вряд ли смогут перевести дух, потому что на площадке в Подмосковье их будет ждать бронзовый призёр чемпионата страны – «Заречье-Одинцово». Казань сыграет с «Динамо-Метар».