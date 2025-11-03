«У этих побед двойная цена». Только три команды Суперлиги пока идут без поражений

В мужской волейбольной Суперлиге позади остался 4-й тур. Он принёс болельщикам много интересных событий: в битве «Динамо» и «Зенита» победили петербуржцы, «Белогорье» успешно провело первую встречу без Георге Крецу, а «Факел» наконец порадовал своих болельщиков.

Алекно похвалил подопечных

В центральном матче тура встречались «Динамо» и «Зенит». Победа осталась за петербуржцами, а вообще эта игра прошла под знаком атаки. Команды показывали запредельные цифры в нападении. Лучше получилось у зенитовцев, где в диагонали Владислав Бабкевич переиграл своего визави Максима Сапожкова. Именно это назвал причиной поражения Константин Брянский.

«Первые три партии были равные, хорошие. Не понравился четвёртый сет, выпали полностью в зоне диагонального, причём мячи, которые должны забиваться таким профессионалом с закрытыми глазами, мы проигрывали. И, конечно, вот эта нервозность, когда лидер выпадает, определённым образом сказалась на других зонах», – отметил тренер москвичей.

А вот Владимир Алекно остался доволен своей командой, назвав своих подопечных эгоистами в хорошем смысле этого слова.

«Эти победы дорогого стоят, двойная цена у них. Как у команды, которая учится побеждать, всегда сильным командам уступали. То очко, то два, то что-то ещё. Сегодня — победа. Победа важная для всего, для нас она вдвойне важна. И нужно отдать должное каждому. Я так думаю, у них установка была сегодня – побыть эгоистами, и только каждый от себя, подумать только о себе, команда — потом. И каждый выложился на 100%, и автоматически команда работает, поэтому очень рад», — подвёл итоги матча тренер зенитовцев.

И его можно понять. После четырёх туров «Зенит» — одна из трёх команд, которая ещё не потеряла очки. А вот у «Динамо» уже два поражения. Да, от топ-команд, однако Константину Брянскому есть над чем подумать.

«Белогорье» справилось и без Крецу

Матч в Уфе был очень интригующим: «Динамо-Урал» на старте уступило в трёх встречах кряду, «Белогорье» же осталось без тренера прямо перед выездом. Но на деле борьба получилась только в первом сете, где в действиях «львов» чувствовалась нервозность. Выиграв концовку, белгородцы сбросили напряжение и спокойно победили на классе. Бросилась в глаза разница на блоке – 7:0. Важная победа для Сергея Баранова, который сменил Крецу на посту главного тренера. Впрочем, кажется, игроки рады этой рокировке.

«Крецу объявил, что по некоторым причинам не может работать с нашей командой и ему нужно срочно уезжать. Первый раз с таким сталкиваюсь. Нам две недели объясняли, как надо жить и играть. Мы прислушивались. Потом оказалось, что нам это не подходит. Но Сергей Андреевич пришёл, дал вайба, настроения. Мы сразу попёрли вперед, у нас улыбки на лицах. Появилась своя атмосфера», – рассказал Павел Тетюхин после матча.

Ну а у уральского «Динамо» всё плохо. После четырёх туров у команды Бориса Колчина нет побед, такая же плачевная ситуация только у МГТУ. А впереди у уфимцев выезд в Казань. Над наставником начинают сгущаться тучи.

«Факел» наконец выиграл

Если в матче с «Динамо» волейболисты «Факела» показали признаки выздоровления, то в игре с «Горьким» наконец-то одержали первую победу. Да, уровень команд несопоставим, но это важный успех для северян, которые порадовали своих болельщиков.

Обретает себя Юри Романо, показавший 75% реализации атак и добавивший к этому четыре эйса. Итальянец вживается в роль лидера, а резерв у уренгойцев есть – взаимопонимание между Майкой Ма'а и нападающими ещё не на должном уровне. Нижегородцы же после яркого старта закономерно опускаются во вторую половину турнирной таблицы.

«Кузбасс» снова отпустил соперника

Второй тур подряд кемеровский «Кузбасс» на своей площадке сначала обнадёжил, а потом жёстко разочаровал своих фанатов. Во встрече с «Динамо-ЛО» кемеровчане в третьем сете проиграли партию со счёта 24:21, подобная картина случилась и в матче с «Новой».

До сетболов на этот раз не дошло, однако при 1:1 по сетам в третьей партии у «Кузбасса» было комфортное преимущество в четыре очка. Но самарцы постепенно «съедали» отставание, а затем «поплыли» диагональные кемеровчан. Кирилл Супрунов угодил в антенну и дважды уткнулся в блок, счёт сравнялся. Вышел Егор Сиденко, однако тоже не смог разойтись с блоком, а когда это получилось, мяч оказался в ауте. Партия была проиграна, а вслед за ней и матч, и кемеровчане снова развалились после такого удара.

Сергей Троцкий досматривал встречу, сидя на скамейке, а его послематчевый комментарий длился 10 секунд. Пока неопытному составу «Кузбасса» не хватает именно ментальной составляющей. Ну а «Нова» стартовала отлично — три победы в четырёх матчах. В Кемерове не пошла игра у Павле Перича, однако его неплохо заменил Владислав Полочанин. Доигровщик испытывал сложности в атаке, но в нужные моменты добивал мячи до пола.

Что ещё было в туре?

«Зенит-Казань» одержал победу в Ярославле, дав проявить себя резервистам. По счёту 3:0, но Алексей Вербов остался недоволен обилием ошибок.

«Локомотиву» было посложнее во встрече с «Газпромом-Югра», но команда Пламена Константинова увереннее сыграла концовки и осталась на вершине таблицы.

МВК «Локомотив» Фото: lokovolley.com

«Енисей» не без труда, но победил в Оренбурге. Ключевой стала концовка третьего сета – хозяева дважды не смогли перебить сетку на подаче, а Сергей Бусел отловил оппонента в центре сетки.

МГТУ зацепился в игре с «Динамо-ЛО», однако сосновоборцы, несмотря на некоторую расслабленность, увезли из Москвы три очка — «студентов» хватило на две плотные партии.

Что в таблице?

Без поражений идут три клуба – «Локомотив» и два «Зенита». Новосибирцы на первом месте, потому что у них всего один проигранный сет, а казанцы и петербуржцы отдали по две партии соперникам. Дальше с тремя победами — «Белогорье», «Динамо-ЛО» и «Нова», а вот московское «Динамо» только на восьмом месте, старт не задался.

Внизу ото дна оттолкнулся «Факел», а вот «Динамо-Урал» и МГТУ остались единственными командами, которые пока не познали вкус побед.

В 5-м туре нет очень громких вывесок, но интерес вызывает поездка «Локомотива» в Сосновый Бор, а также встреча казанского «Зенита» и «Динамо-Урала».