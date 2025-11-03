Битва титанов. Итальянец против белорусов — кто стал главной звездой 4-го тура Суперлиги?

В 4-м туре мужской Суперлиги было немало горячих и интересных матчей. А ярче других себя проявили волейболисты петербургского «Зенита», «Факела» и «Енисея». Здесь и бомбардирские подвиги, и ключевые очки в решающие моменты встречи. Кто был лучшим? Решать вам!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Владислав Бабкевич («Зенит»)
Очередной классный матч от белорусского гиганта. Особенно ценно это выступление тем, что встречался «Зенит» с прямым конкурентом – московским «Динамо». Как и всегда, диагональный получил практически половину от всех передач от связующих. И был великолепен! 31 очко за четыре сета при 72% реализации атак. А эффективность нападения Владислава – в районе 60%. Команда Алекно сейчас напрямую зависит от своего лидера атак.
Юри Романо («Факел»)
Чемпион мира уже в прошлом туре заставил понервничать московское «Динамо». А сейчас помог «Факелу» одержать первую победу в сезоне. Да, не над самым серьёзным оппонентом – «Горьким». Но как действовал итальянец! Ни одного проигранного мяча в нападении, реализация и эффективность на уровне 75%. Прибавим к этому четыре эйса и один блок. 23 очка за три партии с полезностью «+18». Для таких выступлений итальянца и подписывали. Он начинает оправдывать вложенные в него средства!
Сергей Бусел («Енисей»)
«Енисей» в этом туре одержал сложную победу в Оренбурге. Красноярцы вроде бы и держали нити игры в своих руках, но периодически проваливались, позволяли соперникам перехватывать инициативу. В критические моменты выручал опытный центральный блокирующий. 7 из 10 мячей в атаке без ошибок, шесть «чехлов». А ещё 20 подач – больше всех в команде. Эйсов нет, однако именно на подаче белоруса оренбуржцы испытывали наибольшие сложности. А ещё одиночный блок в центре сетки принёс «Енисею» победу на балансе в третьем сете. Проиграй его красноярцы, могли уступить и в матче.