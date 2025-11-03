«Заречье-Одинцово» выбило «Локомотив» из топ-3. Вот это конкуренция в женской Суперлиге!

Завершать тур женской Суперлиги опять пришлось «Ленинградке». Опять – в матче с соперником из лидирующей группы. И снова домашние стены не помогли команде Александра Кашина в битве с прямым конкурентом. На сей раз полёт «пчёлок» остановили волейболистки «Заречья-Одинцово».

Подмосковная команда, прямо скажем, тоже была далека от своей идеальной игры, но в нужные моменты зареченки сыграли решительнее и хладнокровнее. Это позволило подопечным Константина Ушакова взять убедительный реванш за недавнее поражение в полуфинале Кубка Победы и вырваться на третье место в турнирной таблице, опередив калининградский «Локомотив».

«Ленинградка» по-хозяйски начала встречу, уверенно действуя в каждом розыгрыше. Зареченки же, напротив, допускали большое количество неточностей в атаке, что позволило жёлто-чёрным сделать комфортные «+3».

«Пчёлки» удерживали преимущество, пока на линию подачи не вышла Юлия Бровкина. Гостьи не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Однако развить успех не получилось: «Ленинградка» быстро вернула себе перевес в три мяча. Тогда уже в игру пришлось вмешаться Константину Ушакову, который вовремя провёл двойную замену: Бярда и Буркова появились вместо Павлович Мори и Максимовой. Вышедшая связующая отправилась на подачу, когда на табло горело 15:18, а ушла, когда было 20:18. Диагональная также приложила руку к успеху, реализовав три атаки в концовке, включая победную.

Игроки ЖВК «Ленинградка» Фото: leningradka.spb.ru

Второй отрезок команды начали на равных, но упорная борьба продлилась только до счёта 8:8. Затем зареченок опять подвела атака, точнее, ошибки, которые гостьи совершали, пытаясь обойти питерский блок. У хозяек, к несчастью для подмосковных волейболисток, ещё и прорезалась подача. И к экватору сета у «Ленинградки» были солидные «+7». Исправлять такое шаткое положение вновь отправились Бярда и Буркова. Рокировка снова сработала, гостьи сократили отставание до «-2». Однако на этом подвиги зареченок закончились, нападение «Ленинградки» вырвало вторую партию.

В третьем сете Богумила Бярда появилась на площадке с первых минут. Дирижировать же нападающими осталась Ева Павлович Мори, которая напомнила соперникам, что и сама является угрозой. Связующая отметилась результативной скидкой, а после подала навылет. И теперь уже «Ленинградке» понадобилась помощь второй диагональной Виктории Руссу. Вот только подмосковная команда уже набрала необходимую скорость и довела партию до победы, попутно завладев инициативой и во всём матче – 2:1.

Четвёртую партию зареченки начали с рывка – 4:0. Но хозяйки ответили ещё круче, выиграв 10 розыгрышей подряд! Константин Ушаков использовал оба тайм-аута на старте сета, и только с 11-й попытки Юлия Бровкина смогла сняться с подачи Дарьи Малыгиной. Удивительно, однако после такого «Заречье» переломило ход партии: на первый план вышли атаки Бярды и блок Бровкиной. «Ленинградка» же не выдержала темпа – её нападение полностью выключилось, и подмосковная команда забрала важную победу – 3:1.

Этот успех позволил «Заречью» занять место в топ-3, вытеснив оттуда «Локомотив», уступивший в 6-м туре лидирующему «Динамо-Ак Барс». Для «Ленинградки» же это второй проигрыш на домашней площадке, который опустил команду уже на шестую строчку в турнирной таблице.