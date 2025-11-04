Битва за вершину. Кто из игроков был ярче всех в топ-матчах 6-го тура?

6-й тур женской волейбольной Суперлиги подарил болельщикам сразу два матча с приставкой «топ», после которых в тройке лидеров произошла заметная рокировка. Тройку лидеров покинул чемпион страны – «Локомотив», а «Заречье-Одинцово» забралось на виртуальный пьедестал.
Во встречах фаворитов ярче сияют главные звёзды чемпионата России. Давайте разбираться, кто внёс наибольший вклад в успехи своих команд.
Анастасия Кудряшова («Динамо-Метар»)
Диагональная Анастасия Кудряшова в 6-м туре помогла своей команде обыграть не кого-нибудь, а московское «Динамо»! Да, столичный клуб сейчас переживает не лучшие времена, но по-прежнему заставляет с собой считаться. В матче, который завершился в пяти партиях, волейболистка одна набрала очков ровно на сет! Львиную долю из них Кудряшовой принесло нападение – 24 успешные атаки. А итоговый показатель полезности Анастасии – «+16».
Екатерина Гатина («Динамо-Ак Барс»)
Ещё один топ-игрок 6-го тура – Екатерина Гатина. Если на старте сезона доигровщица появлялась на площадке лишь эпизодически, то сейчас волейболистка, которая пополнила казанский клуб в межсезонье, своей игрой застолбила за собой место в основном составе «Динамо-Ак Барс».
В матче с «Локомотивом» Гатина не растерялась и сыграла одну из ключевых ролей в нападении. Доигровщица в отсутствие Брайелин Мартинес стала основным адресатом для получения передач от связующей. Из 27 мячей волейболистка забила 13, лишь раз её атаку получилось накрыть блоком. Ещё спортсменка отличилась на блоке и подаче. Но главное, что Екатерина смогла выдержать нагрузку на задней линии. При 57 приёмах доигровщица выдала 50% позитива – это лучший показатель среди всех принимающих казанской команды. Это позволило динамовкам удержать хороший уровень общей доводки, которая не является сильной стороной «Динамо-Ак Барс».
Богумила Бярда («Заречье-Одинцово»)
Диагональная одинцовского клуба по-прежнему не выходит в стартовом составе своей команды, но в очередной раз своим появлением на площадке меняет ход встречи. На сей раз – принципиальной – с «Ленинградкой».
В Санкт-Петербурге «Заречье» неуверенно вошло в игру. Команду Константина Ушакова подвело нападение. Поэтому спасать положение пришлось игрокам резерва. Богумила Бярда появилась на площадке в первом сете, когда команда проигрывала 15:18, и быстро включилась в борьбу: серия из трёх её атак завершила партию в пользу Одинцова. В третьем сете Богумила вышла в старте и больше площадку не покидала. За неполный матч диагональная атаковала 44 раза – это больше, чем обе доигровщицы основы, вместе взятые. Из полученных передач Бярда реализовала ровно половину. Также отметилась на блоке и завершила встречу с показателем полезности «+16».