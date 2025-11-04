Битва за вершину. Кто из игроков был ярче всех в топ-матчах 6-го тура?

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio . Поделиться

Два игрока из текущей тройки уже попадали в наш рейтинг. Вот они — настоящие звёзды Суперлиги?