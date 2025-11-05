Расклад по лидерам волейбольной Суперлиги. Главные выводы по стартовому отрезку сезона

В плотной борьбе за места в топ-3 — сразу шесть команд. Разобрали игру каждой из них в первых шести турах.

Всем известно, что женский волейбол может быть насколько красивым, настолько же и непредсказуемым. Старт чемпионата России – 2025/2026 это в очередной раз доказал. Позади шесть матчей, фавориты уже по разу-другому сыграли с прямыми конкурентами, а значит, пришло время делать выводы.

Коротко разбираем, что показали лидеры в первый месяц нового сезона Суперлиги. И констатируем, что безупречно пока только «Динамо» из Казани.

Казань. Воплощение мощи

Команда Зорана Терзича, как и в прошлом сезоне, демонстрирует безукоризненную игру в регулярке. Тогда «Динамо-Ак Барс» выиграло 20 встреч подряд. Сейчас у казанских волейболисток уже шесть побед.

Казань – это воплощение атакующей мощи и индивидуального мастерства. Ключевые игроки команды обладают невероятной высотой съёма и силой удара, к тому же они способны конвертировать свой не совсем удачный приём в результативную атаку. Игра «Динамо» строится вокруг доминиканских нападающих – Гайлы Гонсалес и Брайелин Мартинес. Но матч с «Локомотивом» показал, что и в отсутствие основой доигровщицы в команде есть кому добывать очки. Екатерина Гатина составляет отличную пару опытной доминиканке, но, в отличие от Брайелин, россиянка обладает хорошим приёмом, на который сербский наставник уверенно полагается.

Фото: dinamo-kazan.com

Подача казанской команды заслуживает отдельного внимания, потому что девушки регулярно штампуют эйсы, и сейчас Казань – №1 в Суперлиге по их исполнению. Соперники периодически буквально рассыпаются под натиском мощных подач, не успевая даже организовать полноценную атаку.

Однако и у такой мощной машины есть свои особенности. Иногда команда слишком полагается на индивидуальные действия своих лидеров, что приводит к потере концентрации и ненужным ошибкам. И приём стабильным пока не назвать, хоть и процент «позитива» заметно вырос. В этом кроется небольшой шанс, которым могут воспользоваться соперники «Динамо».

Одинцово. Без страха и упрёка

Подмосковная команда демонстрирует впечатляющую форму, выиграв пять матчей из шести и оступившись лишь раз – в Екатеринбурге. Команда Константина Ушакова по праву занимает второе место в таблице.

Способность «Заречья» доминировать в первых сетах говорит о запасе физики и хорошей подготовке к встречам. Зареченки вытаскивали даже, казалось бы, проигранные партии, как в матче с «Динамо-Метар» или «Ленинградкой». «Заречье» часто действует через длинные розыгрыши, выматывая защиту соперника, а связующая Ева Павлович Мори не боится задействовать всех нападающих: иногда важные мячи отдаются именно «центрам». Одинцовский блок в исполнении Бровкиной и Столяр также работает на высоком уровне и позволяет останавливать соперников.

Однако команда не всегда выглядит уверенно в атаке краями. Это особенно чётко видно, когда в составе нет Юлии Бирюковой. Впрочем, капитан команды на старте сезона далека от идеальной формы, и даже так «Заречье» – среди лидеров. Значит, это не так уж сильно мешает девушкам побеждать.

Екатеринбург. Дерзкий напор

Дерзкая молодёжь «Уралочки» демонстрирует довольно стабильные результаты. Напор и желание позволили команде Михаила Карполя занять место в тройке лидеров. Особенно хорошо у уральского коллектива игра идёт на домашней площадке – там команда просто доминирует. Так было во встречах с «Корабелкой» и «Заречьем», которые продолжались только три сета.

Атака через центр и мощные подачи – вот то, что приносит результат. Хороши в нападении и «углы»: Ваганова, Тица и меняющие друг друга Протопопова и Павлова. «Уралочка» после ухода Елизаветы Карполь смогла зажечь другую звёздочку в центре – Оксану Швыдкую, которая едва-едва встала в основу, но в некоторых матчах становится ключевой фигурой.

Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК» Фото: dinamo-kazan.com

Правда, когда «Уралочка» сталкивается с хорошо организованным блоком и стабильным приемом, её игра может дать сбой. Это было заметно во встречах с «Ленинградкой» или «Протоном», где девушки упустили инициативу. Команда умеет выгрызать победы, но не всегда делает это уверенно. Кажется, недостаток опыта сказывается в затяжных и ключевых розыгрышах.

Калининград. Феноменальная защита

Чемпион прошлого сезона до 6-го тура держался за лидером. Но очная встреча двух титанов выбила почву из-под ног железнодорожниц. И «Локомотив» со второго места откатился сразу на четвёртое, пропустив вперёд своих прямых конкурентов: «Заречье-Одинцово» и «Уралочку-НТМК».

Команда Андрея Воронкова отлично умеет играть «от защиты». Не зря в расположении «Локо» одна из лучших либеро России – Ольга Костюкевич, которая к тому же выдаёт просто феноменальные цифры на приёме. Так, например, во встрече с «Тулицей» её процент позитива составил 100%. Блок «Локо» – настоящая стена, в которую соперники часто упираются, а Дарья Киселёва может «чехлить» по 10 мячей в одной игре. Также в расположении клуба-чемпиона есть леворукая диагональная Киси Насименто, которая отлично вписалась в команду и уже входит в число лучших бомбардиров.

Но есть и нюансы. Периодически выпадает один «угол», что сразу снижает эффективность нападения железнодорожниц. Сейчас команда на восьмом месте по этому показателю (37%). Под давлением агрессивных плавающих подач приём команды временами проседает, что лишает её возможности использовать первый темп. Это ключевые уязвимости калининградской команды.

Саратов. Результативная агрессия

Вот уж кто удивил на старте сезона! «Протон», имея крепкий и сбалансированный состав, смог раскрыться после 3-го тура, в котором саратовской команде удалось одолеть «Уралочку-НТМК». С этой победы и началась выигрышная серия «Протона», которая к настоящему моменту продолжается уже четыре матча. Она позволила команде Юрия Маричева оттолкнуться от девятого места и запрыгнуть в первую пятёрку.

Саратов делает ставку на агрессивные атаки через край, которым помогают «центры» Вучкова и Сергеева. Такой план часто ставит соперников в тупик. Однако не всё так гладко, и, как показал матч с красноярским «Енисеем», у команды бывают моменты расслабленности, особенно если соперник начинает играть через длинные розыгрыши, выматывая саратовскую защиту.

Санкт-Петербург. В поисках стабильности

После Кубка Победы «Ленинградка» демонстрирует нестабильные результаты. Последние поражения выбили жёлто-чёрных из топ-3 на шестое место. Подопечные Александра Кашина чередуют уверенные победы с поражениями. «Пчёлки» иногда долго входят в игру. Но если им удаётся найти, а главное – удержать свой ритм, то их атака становится весьма эффективной. Особенно это касается крайних нападающих: Гарелик, Рубан и Романовой. Ещё у команды хорошие «центры», создающие угрозу и на блоке, и на своей подаче.

Дарья Малыгина и Анастасия Гарелик Фото: leningradka.spb.ru

Проблема жёлто-чёрных заключается в стабильности не только в атаке, но и на приёме, который может развалиться под давлением сильных подач. Такую картину болельщики наблюдали в матче с «Локомотивом», где «пчёлки» слишком часто били в аут на сложных подачах соперника, а приём был нестабилен. Петербуржские волейболистки часто отдают инициативу во встрече, а затем вынуждены героически догонять, тратя на это лишние силы.

Москва. Тревожные звоночки

Московское «Динамо» сейчас переживает не самый простой период. И даже смена тренера пока не помогает получить желаемый результат. И классный подбор игроков, где практически каждый имеет звание мастера спорта, не может заиграть как единый механизм. И если поражения в матчах с «Динамо-Ак Барс» или «Локомотивом» не являются трагедией, то проигрыши «Тулице» и «Динамо-Метар» – это тревожные звоночка для амбициозного клуба.

Игроки «Динамо» – лучшие в лиге по блокам. И кто бы из «центров» ни приходил в команду, ситуация не меняется. Москвички стабильно выбивают двузначное количество очков в этом компоненте. Из других плюсов: Ирина Капустина удерживает высокий процент эффективности атаки – 45%.

Главная проблема – это приём, который периодически проваливается, и, в отличие от Казани, у москвичек нет таких игроков, как Мартинес и Гонсалес, которые могут отработать его атакой. Нападение крайних, а точнее, одного выпадающего доигровщика каждый раз ставит «Динамо» в затруднительное положение. А на одной Капустиной весь чемпионат не отыграешь. Тем более что в Челябинске даже у Ирины атака дала сбой. Поэтому столь волнообразная игра в нападении на старте чемпионата не позволяет бело-голубым конкурировать с лидерами. «Динамо» откатилось на девятую строчку.