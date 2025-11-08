Дебютант Суперлиги удивляет на старте сезона! В чём секрет успеха «Корабелки»?

Первый круг женской Суперлиги подошёл к экватору, и можно уже делать анализ предварительных результатов. Понятно, что наметился лидер – это «Динамо-Ак Барс» – и есть группа его преследователей. А ещё из интересного: попадание дебютанта лиги – «Корабелки» – в зону плей-офф.

Команда, которая делает первые шаги в элите российского волейбола, демонстрирует, что не собирается быть статистом и намерена не просто задержаться в Суперлиге, но и изрядно пошуметь. После шести туров команда Светланы Сафроновой занимает восьмое место с 50% побед.

В чём же секрет успеха «Корабелки» на старте сезона?

На самом деле, какой-то тайны у девушек из Питера нет. Всё логично.

Тренерскому штабу «Корабелки» удалось очень удачно разбавить дерзкую молодёжь, два сезона зажигавшую в Высшей лиге А, опытными игроками, такими как Ирина Филиштинская или Виктория Боброва. Есть и пара очень хороших легионеров: сербка Ваня Иванович и кубинка Талия Рейес. Последняя в октябре-ноябре разыгралась так, что уже входит в топ-10 бомбардиров лиги, опережая даже таких ярких диагональных, как Анастасия Гарелик из «Ленинградки» или Гайла Гонсалес из «Динамо-Ак Барс».

Игроки ЖВК «Корабелка» Фото: Пресс-служба ВК «Корабелка»

«Корабелка» выглядит достаточно сбалансированным коллективом, но уровень конкуренции в Суперлиге высочайший, поэтому и результаты контрастные. Команда может занести себе в актив уверенные победы над челябинским «Динамо-Метар» и саратовским «Протоном» – в этих матчах подопечные Сафроновой показывали слаженную игру в атаке и неплохой блок. Однако во встречах с грандами «Корабелка» уступала всухую, порой даже без борьбы в сетах. Это чётко указывает на уязвимость дебютанта в матчах с мощными системными командами, которые способны стабильно держать высокий темп и давление на подаче на протяжении всей встречи. Приём петербурженок выглядит нестабильным под этим давлением, а это облегчает жизнь соперницам.

Ирина Филиштинская и Светлана Сафронова Фото: Пресс-служба ВК «Корабелка»

Но в то же время «Корабелка» показала, что умеет цепляться за розыгрыши и вырывать победу в сложных матчах с равным соперником. Например, так было с «Омичкой», где петербурженки показали характер и дожали соперниц – 3:2.

Команда из Северной столицы делает ставку на агрессивное нападение, и это приносит ей успех. Сейчас «Корабелка» идёт на шестом месте в лиге по количеству ударов, совершённых за шесть встреч – 742. Конечно, это не спасло дебютанта в матчах с «Уралочкой» или «Динамо-Ак Барс», но здесь, скорее, фавориты доказали свою силу, а не «Корабелка» проявила слабость.

Резюмируем, что на старте сезона дебютант лиги выглядит уверенно и подготовленно, усиление состава получилось достаточно эффективным. Если команду не подстережёт спад физической формы или череда травм, то она будет способна бороться за попадание в плей-офф. По крайней мере, следить за «Корабелкой» очень интересно. Приятно, что в Суперлиге появилась ещё одна классная команда, способная увеличить общий уровень конкуренции.