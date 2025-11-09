«Локомотив» прошёл проверку на прочность. Главные события 5-го тура мужской Суперлиги

Казань обыграла Уфу в 38-й раз подряд и держится в тройке лидеров. Там же и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В мужской волейбольной Суперлиге практически сыгран 5-й тур. На понедельник вынесена встреча «Динамо» и «Кузбасса». Но итоги можно подводить уже сейчас, ведь трио лидеров продолжает идти без поражений.

«Локомотив» прошёл проверку

В этом туре не было каких-то очень громких вывесок, но в Сосновом Бору «Динамо-ЛО» проэкзаменовало «Локомотив». Ведь команда Пламена Константинова набрала ход и вырвалась на первое место в турнирной таблице после серии матчей с клубами из нижней части таблицы, так что это оказался первый тест для новосибирцев на зрелость. И он был успешно пройден.

Хотя могло сложиться и по-другому. Судьба двух первых сетов решилась в концовках, причём в первой партии «атомные парни» вообще вели 23:20. Но на подачах Сэма Деру сибиряки счёт сравняли, а затем прихватили кубинского легионера «Динамо-ЛО» Осниэля Мельгарехо. Сначала блоком, а затем Дмитрий Лызик нашёл доигровщика подачей. Во втором сете у хозяев тоже были все шансы на успех, однако и здесь блок «Локо» склонил чашу весов в сторону Новосибирска. Третий сет превратился в формальность.

Пламен Константинов отметил, что остался доволен командой, несмотря на шероховатости во взаимодействиях. В конце концов, это гостевые 3:0, и серия без поражений продолжается. А вот «Динамо-ЛО» не впечатляет на старте сезона, потенциал этой команды куда выше, чем то, что она показывает.

«Белогорье» побеждает с потерями

«Белогорье» на старте сезона несёт потери перед каждым туром. Расторгли контракт с Чжаном, затем уехал главный тренер Георге Крецу. Ну а перед игрой в Сургуте оказалось, что на три недели выбыл основной диагональный команды Мохамед Аль Хачдади. Это уже похоже на какой-то злой рок!

В матче с «Газпромом-Югра» проблем не возникло, всё же соперник уступал в классе. Был хорош Андрей Марченко, он и принял всё, и в атаке забил 10 из 12 мячей, и два блока поставил, несмотря на свой небольшой рост. А вот у капитана Павла Тетюхина игра не пошла. Но у сургутян в доигровке всё было ещё мрачнее. Трио Родичев – Бобров – Серов на троих реализовали три атаки из 21. С такими показателями рассчитывать даже на сет сложно. «Белогорье» победило, однако перед встречами с топ-соперниками кадровая ситуация настораживает.

«Енисей» притормозил Романо

Красноярский «Енисей» одержал важную победу над «Факелом». Уренгойцы в Красноярске начали по-хозяйски, забрали первый сет и выглядели неплохо. Но постепенно ситуация изменилась. Команда Юрия Филиппова испытывала проблемы в приёме, однако в атаке была терпелива. Нападающие отыгрывались от блока, вся команда трудилась на страховке, получала вторые и даже третьи шансы. И в конце концов их реализовывала. На фоне «Факела» «Енисей» выглядел намного более сбалансированным, порой уренгойцы позволяли падать в свою площадку мячам, которые проигрывать недопустимо.

«Факел» лучше принимал и мог рассчитывать на своих нападающих. Но в этот раз их просто сожрали блоком. 12:1 в пользу «Енисея» – комментарии тут излишни. Семь раз закрыли Василия Капранова, ещё четыре – Юри Романо. Итальянец на этот раз много проиграл в атаке. Что ж, блок – отличительная черта российского чемпионата, к нему нужно привыкнуть. А «Факелу» нужно задуматься над тем, что происходит. Пока команда не выглядит командой. Капитан Валентин Кротков уже предложил «ограничить дешёвый дофамин и получать его от игры». Посмотрим, возымеют ли эти слова действие.

Что ещё интересного было в туре?

«Зенит-Казань» без проблем разобрался с «Динамо-Уралом». Отличный матч выдал Дмитрий Волков, а серия побед казанцев над уфимцами достигла уже 38 игр подряд. Впрочем, уральцы на этот раз явно берегли лидеров к сражению с «Оренбуржьем». Наверное, это стратегически верное решение.

Тем более что «Оренбуржье» увезло победу с выезда в Ярославль. Пока команда Антона Вольвича на выезде выглядит увереннее, чем дома. Первый сет гости провалили, 10 раз за партию угодив под блок! Однако сыграли замены: вместо Михаила Хлякина и Жарко Убипарипа вышли Ильнур Рахматуллин и Дмитрий Кудряшов, и дело пошло! То ли «Ярославич» расслабился после такого старта, то ли что-то ещё, но борьбы дальше не получилось. Оренбуржцы победили.

«Зенит» Владимира Алекно снова попробовал сыграть в ротацию, на этот раз – во встрече с «Горьким». И снова не получилось – команда из Санкт-Петербурга уступила первый сет, и лидеров пришлось возвращать. Те с нижегородцами справились уверенно, однако тенденция не может не настораживать.

Продолжает побеждать и «Нова». На этот раз, правда, соперник был из подвала турнирной таблицы – МГТУ. «Студенты» лучше вошли в матч и выиграли первый сет, но из-за травмы потеряли лидера атак Максима Шкредова. Опытным игрокам «Новы» не составило труда переломить ход встречи.

Что происходит в турнирной таблице?

Два «Зенита» и «Локомотив» по-прежнему идут без поражений и очковых потерь. Правда, Казань обошла Питер после того, как команда Алекно отдала сет в Нижнем Новгороде. Дальше идут «Белогорье» и «Нова». «Факел» снова выпал из десятки, а в подвале остаются «Динамо-Урал» и МГТУ, которые пока не познали вкус побед. У уфимцев в активе хотя бы есть одно очко, а вот «студенты» пока могут занести в актив себе только две выигранные партии, но в разных матчах – за это очков в турнирную таблицу не дают.

6-й тур пройдёт в середине недели – 12-13 ноября. Его центральный матч – встреча в Новосибирске, где «Локомотив» примет «Белогорье».