За это мы и любим женский волейбол! «Заречье» и «Локомотив» выдали драматичную битву

Программу 7-го тура женской Суперлиги венчал настоящий волейбольный бриллиант – встреча чемпиона и бронзового призёра прошлого сезона. В Одинцове играли калининградский «Локомотив» и местное «Заречье».

Характер борьбы полностью соответствовал яркой вывеске: практически три часа команды держали болельщиков в напряжении, а все четыре партии вышли за привычные рамки в 25 очков. В этой встрече было всё: сумасшедшие розыгрыши, невероятные спасения и даже эпизоды, которые заставляли арбитров отменить победу хозяек. Но «Заречье» всё же дожало соперниц!

Интерес к игре оказался повышенным не только из-за того, что это была битва команд из группы лидеров, но и из-за того, что «Локомотив» заявил на один матч своего звёздного капитана – Ирину Воронкову. Она собирается уехать играть в Китай, однако в качестве подготовки и шоу вернулась на одну встречу.

Помогла ли трёхкратная чемпионка России своему бывшему клубу? Ответим сразу – чуда не произошло. Доигровщица хоть и провела всю встречу в старте и выдавала шикарные серии подач, но в нападении показала весьма скромный результат – 28% реализованных атак. На результат влияли другие игроки.

Матч начался в абсолютно равной борьбе. Команды буквально по очереди обменивались успешными розыгрышами – 6:6, 11:11. Связующие выбрали разную тактику: Анна Погорельченко надёжно загружала «углы», в то время как Ева Павлович Мори строила атаки через центр. Кстати, именно на подачах словенской связующей зареченки сделали рывок «+3». Но после этого и железнодорожницы не заставили долго ждать ответа: по эйсу сделали Дарья Киселёва и Киси Насименто, и счёт в партии снова сравнялся.

Ангелина Сперскайте («Заречье-Одинцово») Фото: leningradka.spb.ru

Судьбу сета пришлось определять в концовке. Там отличный отрезок получился у Юлии Бровкиной. Блокирующая «Заречья» результативно прошлась по передней линии, насобирав очков на блоке, а потом серией классных подач привела подмосковную команду к сетболу. Вот только с первой попытки завершить партию хозяйки не смогли. Железнодорожницы своим блоком долго сохраняли напряжении в партии, но обожглись о собственный брак: у «Локо» за сет было восемь ошибок, у «Заречья» – всего три. Счёт в партии – 29:27.

Второй сет стартовал под диктовку «Локомотива» – на подачах Ирины Воронковой стало 4:0. Константин Ушаков взял тайм-аут, и перерыв сработал. «Заречье» вернулось в игру, хоть и было в роли догоняющих. Чуть выбило хозяек из колеи и предупреждение для Юлии Бровкиной, которая была излишне эмоциональна. «Локомотив» подошёл к концовке с преимуществом в три мяча и заработал сетбол. Но ни с первой попытки, ни со второй «Локо» партию не выиграл. А Ольга Бирюкова в самый нужный момент выдала невероятную серию из трёх атак, которые позволили «Заречью» вырвать сет – 29:27.

Андрей Воронков и игроки «Локомотива» Фото: leningradka.spb.ru

В третьей партии «Заречье» поймало кураж. Счёт на старте был 10:5 – пяти очков преимущества ни у одной из команд в этом матче ещё не было. Ротация от Воронкова не помогала, и скоро положение стало ещё хуже – 16:8.

Тренерский штаб калининградской команды пошёл на экстраординарные меры и выпустил на площадку 16-летнюю связующую Викторию Картаеву. Пауза пошла на пользу Погорельченко и Костючик, которые вернулись на площадку и дали свежий заряд «Локомотиву». А зареченки, поверив в то, что победа уже у них в кармане, остановились. Гостьи отыграли отставание в восемь очков и на волне успеха забрали и безнадёжный, казалось, сет. Важно, что разыгралась Киси Насименто – бразильская диагональная провела партию без единой ошибки и подтянула процент реализации атак в матче до 50.

Получив щелчок по носу, одинцовская команда долго пыталась прийти в себя. Только к середине четвёртого сета хозяйки очнулись и выравняли игру. «Локо» старался не отставать, и партия вновь проходила в равной борьбе.

В какой-то момент просела Бирюкова – основная мощь «Заречья». Тренер дал капитану отдохнуть, и это было правильно: как только доигровщица вернулась на площадку, то принесла своей команде победу. Но не сразу! Концовка получилась драматичной, потому что видеопросмотры, запрашиваемые Андреем Воронковым, дважды отменяли победные очки «Заречья». Однако в итоге усилиями Бровкиной хозяйки добыли очки, которые никто оспорить был не в силах. Четвёртый сет завершился после затяжной борьбы – 32:20.

Этот был не просто матч равных и сильных соперников, а настоящая битва тактик и характеров, в которой всё решили нюансы и чистота. Победа дала «Заречью» дополнительное преимущество перед ближайшими конкурентами и позволила крепче обосноваться на втором месте после «Динамо-Ак Барс». Проигрыш «Локомотива» никак не повлиял на его расположение в турнирной таблице: железнодорожницы по-прежнему на четвёртой строчке.