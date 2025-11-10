Киси установила рекорд чемпионата России по волейболу. Ещё никто не забивал так много!

Но её «Локомотив» всё равно проиграл и отступил от тройки лидеров. А что ещё интересного было в 7-м туре Суперлиги?

Экватор первого круга женской Суперлиги получился ярким. В 7-м туре команды подарили болельщикам несколько поистине потрясающих матчей, а также несколько по-настоящему удивительных, рекордных цифр статистики.

Единственное, что остаётся привычным – лидерство «Динамо-Ак Барс». Игра Казани словно айсберг, о который разбиваются все соперники.

Киси vs Бровкина — кто круче?

Начнём с игры, которая просто фантастически зафиналила тур – это была встреча чемпиона и бронзового призёра прошлого сезона – «Локомотива» и «Заречья-Одинцово». Это был не просто матч двух равных команд, а настоящая тактическая дуэль фаворитов Суперлиги! Болельщики увидели красивые розыгрыши, фантастические спасения и невероятные камбэки, которые приковывали внимание на протяжении всей игры. А встреча, на минуточку, продолжалась почти три часа. Сюжет матча можно экранизировать. Столько драмы в одной игре в нашем волейболе давно уже не было!

В этом волейбольном триллере были свои герои. У калининградского «Локомотива» это диагональная Киси Насименто. У «Заречья» – блокирующая Юлия Бровкина. Бразильская волейболистка показала просто какие-то фантастические цифры: Киси смогла забить за четыре партии 44 мяча! Это практически две полные выигранные партии. Таким показателем диагональная «Локо» и установила свой личный рекорд результативности (до этого матча было 36), и побила рекорд своей предшественницы Эбрар Каракурт. Лучший результат турчанки в Суперлиге составлял 40 набранных очков.

Цифры Юлии Бровкиной на фоне Киси кажутся скромнее: всего 23 очка. Но девять из них центральная «Заречья» заработала на блоке. Это лучший показатель всего тура и ровно половина от общекомандных очков подмосковной команды в этом элементе. И нужно учесть тот факт, что именно блок Бровкиной принёс победу зареченкам в четвёртом решающем сете. Это был лучший матч Юлии в противостоянии с бывшим клубом.

Без лидера, но с победой

В Саратове во встрече «Протона» и «Ленинградки» также не обошлось без драмы и валидола. В первой же партии жёлто-чёрные лишились основной блокирующей: после неудачного приземления площадку покинула Анна Мельникова. Но Александру Кашину пришлось по ходу матча не только искать замену травмированной центральной, а практически полностью пересобирать основной состав, потому что в каждой партии кто-то из игроков выпадал из игры. И только с выходом в диагональ Виктории Руссу, а в центр – Ксении Меньщиковой «пчёлкам» удалось найти оптимальное сочетание игроков, которое пусть и не без труда, но всё же справилось с напором саратовской команды.

Обе волейболистки завершили матч с одинаковым показателем полезности «+9». Руссу без единой ошибки реализовала 46% отданных ей мячей. Меньщикова, кроме очков, заработанных на сетке, отметилась ещё четырьмя эйсами и повторила рекорд по выигранным очкам с подач за матч.

У Юрия Маричева замены работали не так хорошо. «Ленинградка» свой худший приём (29%) отбила другими элементами: атака – 58:52, блок – 13:11, подача – 8:6. После этой победы команды поменялись местами в турнирной таблице. Теперь жёлто-чёрные на пятом месте, а «Протон» стал шестым.

Юрий Маричев с игроками «Протона» Фото: proton-saratov.ru

Москва прервала серию поражений

Московское «Динамо» проиграло четыре матча подряд, и только в пятой встрече добыло победу. Особенно ценна эта победа тем, что бело-голубым удалось одолеть прямого конкурента – «Уралочку-НТМК», набравшую хороший ход и уже обосновавшуюся в тройке лидеров. И всё благодаря тому, что у «Динамо» наконец-то в свою силу сыграли все крайние нападающие. Да, может показатели ещё далеки от желаемого, но даже эти цифры могут внушать оптимизм: Гончарова – 48%, Чернова – 47%, Капустина – 42%.

«Уралочка-НТМК» упустила победу во многом за счёт своего брака. Волейболистки из Екатеринбурга были лучшие москвичек во всех компонентах игры: атака – 69:66, блок – 8:6, подача – 6:5 и даже в приёме – 53% позитива против 42% у Москвы. Но невынужденные ошибки перечеркнули всю проделанную работу. Выигранный матч помог бело-голубым вернуться в зону плей-офф, команда Карполя по-прежнему остаётся в тройке лидеров.

Анна Подкопаева радуется победе Фото: vldinamo.ru

Что ещё интересного было в туре?

Аутсайдеры «Енисей» и «Минчанка», замыкавшие таблицу, в этом туре, громко напомнили о себе. Красноярская команда в четырёх сетах обыграла «Корабелку», выбив её из восьмёрки. А волейболистки из Беларуси на выезде оказались сильнее краснодарского «Динамо». «Енисей» и «Минчанка» сделали шаг вверх, в то время как южанки переместились на последнее место: у команды Алексея Бабешина серия из шести проигранных встреч.