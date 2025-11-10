Скидки
Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 5-го тура, Дмитрий Волков, Андрей Марченко, Константин Осипов

Герои 5-го тура мужской Суперлиги. Кто был лучшим?
Пётр Кондаков
Рейтинг: герои 5-го тура мужской Суперлиги
Аудио-версия:
Неужели ярче всех выступил связующий, а не доигровщики?

5-й тур мужской волейбольной Суперлиги не принёс нам каких-то запредельных индивидуальных цифр от звёздных игроков. Но иногда хорошая общая игра значит для команды куда выше, чем множество очков. В 5-м туре выбираем лучшего из волейболистов казанского «Зенита», «Белогорья» и «Енисея». Решаете, кто был ярче остальных, как всегда, вы.

Каким был 5-й тур? Разобрали подробно:
«Локомотив» прошёл проверку на прочность. Главные события 5-го тура мужской Суперлиги
«Локомотив» прошёл проверку на прочность. Главные события 5-го тура мужской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»

Голосование будет продолжаться до 12:00 четверга, 13 ноября.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 5-го тура мужской Суперлиги
Андрей Марченко
Фото: ВК «Белогорье»
1 место

Андрей Марченко («Белогорье»)

После того как стало ясно, что с контракт с китайцем Чжаном продлевать не будут, «миниатюрный» (рост – 183 см) доигровщик стал железно основным игроком «львов». И во встрече с «Газпромом-Югра» был очень хорош. Атаковал не так много – 12 передач за три сета, но забил 10! А ещё отметился двумя блоками и привычно был хорош в общей игре. Ну а команда одержала уверенную победу, даже несмотря на кадровые проблемы и не лучший матч Павла Тетюхина.

Дмитрий Волков
Фото: ВК «Зенит-Казань»
2 место

Дмитрий Волков («Зенит-Казань»)

Лидер казанского «Зенита» зажёг в матче с «Динамо-Уралом». 63% реализованных атак и четыре блока – весьма солидные цифры. Во многом благодаря Волкову казанцы одержали уже 38-ю победу подряд над клубом из Уфы. Стоит заметить, что Дмитрий обретает форму после травмы руки, и это отличная новость для команды Алексея Вербова.

Константин Осипов
Фото: ВК «Енисей»
3 место

Константин Осипов («Енисей»)

Связующий красноярского клуба помог своей команде забрать важнейшие три очка во встрече с «Факелом». «Енисей» хуже принимал, но лучше нападал – это прямая заслуга Осипова. А ещё Константин здорово подавал – три эйса – и на блоке трижды закрыл соперников. Связка красноярцев явно переиграл своего американского визави Майку Ма'а. Очень качественный матч!

