Герои 5-го тура мужской Суперлиги. Кто был лучшим?

5-й тур мужской волейбольной Суперлиги не принёс нам каких-то запредельных индивидуальных цифр от звёздных игроков. Но иногда хорошая общая игра значит для команды куда выше, чем множество очков. В 5-м туре выбираем лучшего из волейболистов казанского «Зенита», «Белогорья» и «Енисея». Решаете, кто был ярче остальных, как всегда, вы.
Андрей Марченко («Белогорье»)
После того как стало ясно, что с контракт с китайцем Чжаном продлевать не будут, «миниатюрный» (рост – 183 см) доигровщик стал железно основным игроком «львов». И во встрече с «Газпромом-Югра» был очень хорош. Атаковал не так много – 12 передач за три сета, но забил 10! А ещё отметился двумя блоками и привычно был хорош в общей игре. Ну а команда одержала уверенную победу, даже несмотря на кадровые проблемы и не лучший матч Павла Тетюхина.
Дмитрий Волков («Зенит-Казань»)
Лидер казанского «Зенита» зажёг в матче с «Динамо-Уралом». 63% реализованных атак и четыре блока – весьма солидные цифры. Во многом благодаря Волкову казанцы одержали уже 38-ю победу подряд над клубом из Уфы. Стоит заметить, что Дмитрий обретает форму после травмы руки, и это отличная новость для команды Алексея Вербова.
Константин Осипов («Енисей»)
Связующий красноярского клуба помог своей команде забрать важнейшие три очка во встрече с «Факелом». «Енисей» хуже принимал, но лучше нападал – это прямая заслуга Осипова. А ещё Константин здорово подавал – три эйса – и на блоке трижды закрыл соперников. Связка красноярцев явно переиграл своего американского визави Майку Ма'а. Очень качественный матч!