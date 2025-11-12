Скидки
Волейбол, женская Суперлига, кто лучший игрок 7-го тура: Юлия Бровкина, Киси Насименто, Татьяна Трофимова, Ксения Меньщикова

Необычное голосование за звание лучшего игрока тура. Звёзд становится всё больше!
Елена Коваленко
Рейтинг: лучший игрок 7-го тура женской Суперлиги
Аудио-версия:
В шорт-лист попала Киси Насименто из «Локомотива», проигравшего важный матч. Но мимо её результатов пройти нельзя.

7-й тур женской Суперлиги был настолько ярким и непредсказуемым, что при выборе звёзд недели мы просто не смогли ограничиться тремя волейболистками. Вам предстоит выбрать лучшего игрока из четырёх претенденток. Трое помогли своим командам добиться побед, а ещё одна волейболистка, даже проиграв, поразила всех своей игрой.

Решайте, кто, по вашему мнению, достоин первого места в рейтинге!

Главные события тура женской Суперлиги:
Киси установила рекорд чемпионата России по волейболу. Ещё никто не забивал так много!
Турнирная таблица Суперлиги прямо сейчас

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»

Голосование будет продолжаться до 12:00 пятницы, 14 ноября.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Фото: ВК «Ленинградка»
1 место

Ксения Меньщикова («Ленинградка»)

Центральная «Ленинградки» Ксения Меньщикова начинала матч не в старте, а была вынуждена выйти на площадку после того, как травму получила Анна Мельникова. Блокирующая – главный джокер на подачах петербуржского клуба. Её эйсом завершился пятисетовый матч с «Уралочкой». А во встрече с прямым конкурентом «Протоном» Меньщикова пошла ещё дальше и четыре раза подала навылет, повторив рекорд по количеству эйсов за матч. Именно после двух её таких подач «пчёлки» смогли вернуться в игру в третьей партии, где счёт был в пользу соперника. Также центральная реализовала 75% своих атак и три раза отметилась на блоке.

Фото: ЖВК «Локомотив»
2 место

Киси Насименто («Локомотив»)

Такого в женской Суперлиге не делал никто! 44 очка в одном матче! Если в начале сезона ещё были скептики, которые сомневались, сможет ли бразильская диагональная полноценно заменить Эбрар Каракурт, то после встречи с «Заречьем» вопросов больше нет. Киси не только отлично вписалась в состав «Локомотива», но уже на старте сезона побила рекорд турчанки. Все думали, что планку в 40 очков не осилит никто, однако бразильянка сделала это, причём в матче с одним из лидеров. Да, это не помогло железнодорожницам победить, но такой рекорд отметить определённо стоит.

Фото: ВК «Минчанка»
3 место

Татьяна Трофимова («Минчанка»)

В Краснодаре Татьяна Трофимова своими результативными действиями насобирала 28 очков, которые во многом предопределили успех «Минчанки» в матче с краснодарским «Динамо». Главное, что доигровщица набирала эти очки в самые важные моменты встречи. Именно она вернула белорусскую команду в игру в первом сете, когда южанки повели «+3». Татьяна отметилась во всех элементах – начиная с подачи и заканчивая отличной игрой на задней линии. А её удар закрыл решающую партию. Доигровщица атаковала больше всех – 41 раз, однако и эффективность держала приличную –56%. При этом у соперниц ни разу не получилось закрыть её блоком. Завершила же матч Трофимова с показателем полезности «+22».

Фото: ВК «Заречье-Одинцово»
4 место

Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»)

Блокирующая уже попадала в наш рейтинг в 3-м туре. Тогда у центральной «Заречья» были феноменальные цифры в атаке – 71%. Сейчас Юлия покорила всех своим блоком, которым получилось накрыть аж девять попыток нападающих «Локо»! Это лучший показатель в туре. И нужно учесть тот факт, что именно её руки, которые в тот вечер оказались непроходимой стеной для бывших партнёрш, принесли победу зареченкам в четвёртом, решающем сете.

Помимо блока, у Бровкиной летела подача, в первом сете именно её мощная серия вывела хозяек на сетбол. А результативные атаки случались именно в тот момент, когда нужно было переключать внимание блокирующих соперниц от крайних игроков. Это было особенно заметно в концовке матча, когда подсело нападение Ольги Бирюковой. Центральная набрала 13 очков в атаке с показателем полезности «+21».

