Волейбол, Суперлига, мужчины, Локомотив обыграл Белогорье в центральном матче 6-го тура со счётом 3:0 — обзор

Кадры решают всё. Почему «Локомотив» так легко обыграл «Белогорье»?
Пётр Кондаков
«Локомотив» обыграл «Белогорье»
Ослабленные «львы» не смогли взять ни сета в Новосибирске.

Перед стартом 6-го тура его главной вывеской явно было противостояние «Локомотива» и «Белогорья» в Новосибирске. Обе команды в этом сезоне претендуют на самые высокие места. У команды Пламена Константинова перед этим матчем вообще поражений не было, белгородцы же, хоть и оконфузились в первом же туре в Нижнем Новгороде, затем набрали ход.

Вот только на «Белогорье» обрушились все возможные несчастья. Сначала стало понятно, что никак не залечит свою травму китайский доигровщик Чжан, который и так должен был появиться в расположении команды только зимой. Затем без объяснения причин клуб покинул главный тренер Георге Крецу, а вишенкой на торте стала травма диагонального Мохамеда Аль Хачдади, оставившая белгородцев без лидера атак минимум на три недели.

Справиться с такими проблемами непросто, однако в матче 5-го тура, который проходил в Сургуте, у команды Сергея Баранова всё получилось, так что определённый оптимизм у «львов» был. Место Аль Хачдади занял Иван Подребинкин, а в доигровке уже освоился Андрей Марченко.

Однако Новосибирск – не Сургут. И во встрече с «Локомотивом» белгородцам банально не хватило инструментов для изменения игры. По сути, борьба была только в первом сете. По ходу этой партии гости практически всё время вели в одно-два очка. Качество волейбола оказалось не слишком высоким: достаточно сказать, что только на подаче обе команды ошиблись за этот игровой отрезок 16 раз! А порвалось у «Белогорья» там, где и было тонко.

Реализация атак «львов» составила 39%, в то время как у соперника – 50%. Ничего не смог забить Марченко, а Павел Тетюхин и Подребинкин как могли тянули команду, но в ключевые моменты хозяева смогли внимательно отыграть с ними на блоке. А ещё «Локомотив» сумел крепко прихватить центров и отодвинуть связующего «Белогорья» Романа Порошина подальше от сетки. В итоге 26:24 – и эта партия стала ключевой.

В дальнейшем «Локомотив», может быть, и не выглядел сильнее на голову, однако было видно, что команда Пламена Константинова играет с запасом, к тому же дома, в Новосибирске, где сложно всем. Реализация атак у гостей так и не поднялась выше 35%, а вот Симеон Николов удержал процент своих нападающих выше 50. Не удался матч Омару Курбанову и Дмитрию Лызику, зато Раджаб и Сэм Деру были стабильны. Да и подача «Локо», может, и не была какой-то запредельной, но регулярно создавала проблемы гостям.

В третьем сете Сергей Баранов выпустил Станислава Маслиева вместо Андрея Марченко. Ход логичный – усиление мощи в атаке и роста на блоке. Однако резервного доигровщика сразу же «нашли» в приёме подающие хозяев. Из семи мячей, которые летели в него, Маслиев не справился с двумя. Доводку тоже обеспечить не получилось. Не лучше обстояли дела и в атаке: 0 очков при шести попытках и двух проигранных мячах. Замена не сработала. Ну а «Локомотив» тем временем спокойно довёл встречу до победы.

Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
12 ноября 2025, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Белогорье
Белгород
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Стороженко, Голубев

«Белогорью» не позавидуешь. Команда лишилась основной ударной силы прошлого сезона. В запасе у Баранова добротные волейболисты, но требовать от них регулярных подвигов сложно, а ресурсов для перестановок нет. Впереди у «львов» домашний матч с казанским «Зенитом», там точно будет не легче, хотя дома и стены помогают. Нужно ждать возвращения Аль Хачдади, а там, может быть, и усиление в доигровку найти получится. «Локомотив» же продолжает идти без поражений. Да, соперник был ослаблен, однако это точно не проблемы сибиряков. В 7-м туре они примут «Нову», а затем отправятся в гости в Казань. Возможно, это будет главная встреча всего первого круга.

