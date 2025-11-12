Расслабились без присмотра? «Енисей» отыгрался с 0:2 и отправил «Зенит» в нокаут

С петербургской командой не было Владимира Алекно. Может, это и сказалось?

Центральной встречей тура мы все считали матч в Новосибирске, а яркая сенсация случилась в другом сибирском городе – Красноярске. Местный «Енисей» смог нанести первое поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга. Причём красноярцы уступали 0:2 по ходу встречи.

Как же у них получилось переломить ход игры?

Вообще, если мы говорим про «Енисей», то первая ассоциация – крепкий середняк. Всегда в первой десятке, выше головы не прыгает, но собирает свои очки там, где должен. Лидеров может покусать, однако победить вряд ли сможет. А перед стартом этого сезона и за эти позиции красноярцев были опасения, ведь клуб покинули все прошлогодние лидеры: диагональный Роман Мурашко и пара доигровщиков Семён Дмитриев – Максим Бочаров. Но внутренние резервы и грамотная селекция делают своё дело. Ничем не примечательный до этого момента диагональный Виталий Фетцов смотрится просто отлично, не проваливается Руслан Галимов, а словенец Жига Штерн и вовсе едва ли не лучшее приобретение лиги по соотношению цена – качество.

На старте сезона красноярцы уже успели забрать два сета у «Белогорья», один – у Казани, обыграли «Факел». Однако всё это укладывалось в парадигму «лидеры раскачиваются, а середняки набирают свои очки». Но после сегодняшнего матча уже и не знаешь, к какой категории относить Красноярск!

А начиналось всё буднично. «Зенит» прибыл на выезд без Владимира Алекно, оставшегося дома по личным причинам, игру вёл его первый помощник Томазо Тотоло. Однако все основные игроки на площадке были. И первые две партии петербуржцы взяли буднично, что называется, на классе.

Что же случилось дальше? Кажется, фаворит поймал некую расслабленность, а хозяева просто играли как умеют и получали удовольствие от процесса. И это сработало! Хотя очень долго казалось, что со стороны «Зенита» это игра в кошки-мышки. Петербуржцы очень легко вернулись в игру в третьей партии, уступая 6:12, всё время были рядом. Но хозяева забрали этот сет.

Игроки «Енисея» Фото: vc-enisey.ru

Как и четвёртый, бо́льшую часть которого они уступали. «Зенит» вёл 23:21, однако не смог дожать соперника. Дважды у петербуржцев был матчбол, но первый хозяева отыграли первым темпом, а второй – своим же блоком, закрыв атаку Марлона Янта. А вот «Енисей» свои шансы использовал – красноярцы сначала подняли мяч после удара Владислава Бабкевича, и Руслан Галимов умудрился уложить его «под кожу» блокирующим; а затем он же вынудил гостей принять на сетку. Игорь Тисевич и Максим Космин в темп не попали. И счёт сравнялся.

В пятом сете красноярцев было уже не остановить. Нет, «Зенит» старался, до последнего держал интригу, однако отыграться так и не смог. Сенсация состоялась!

Почему так случилось? Обращает на себя внимание то, что у гостей пропал блок после двух сетов. Всего одно очко в этом элементе за три партии против семи у хозяев. Проиграл «Зенит» и атаку. Да, у петербуржцев по итогам встречи были неплохие 50%, но у красноярцев-то реализация составила больше 60%! Ну и, конечно, целый сет зенитовцы подарили своими ошибками на подаче, их набралось сразу 26 против всего 13 у «Енисея». Кураж есть кураж!

Конечно, это поражение ничего не изменит в турнирных притязаниях команды Алекно. В конце концов, лучше проиграть сейчас, чем в плей-офф. Однако на этот звоночек важно правильно отреагировать. Ну а «Енисей» уверенно держит звание грозы авторитетов этого сезона. Браво, Красноярск!