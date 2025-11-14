«Понимала, что с меня будет большой спрос». Интервью с молодой звездой женской Суперлиги

18-летняя Дарья Киселёва ворвалась в состав «Локомотива» в прошлом году, и сейчас очень сложно представить команду без неё.

Ещё год назад о Дарье Киселёвой вообще мало кто знал. Однако травмы основных центральных калининградского «Локомотива» вынудили тренерский штаб дать шанс 18-летней волейболистке. И Дарья не просто закрыла брешь в составе, а приложила руку к победам команды в чемпионате и Кубке страны.

В сезоне-2025/2026 она уже полноценный игрок основного состава «Локо». После семи матчей Киселёва входит в топ-3 блокирующих Суперлиги. И это отличный повод пообщаться с новой звездой российского волейбола.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Дарья рассказала о том, что её путь в спорте был предопределён, как вписалась в состав «Локомотива» в прошлом сезоне и почему пока не хочет ехать в зарубежные чемпионаты.

О тяжёлой битве с «Заречьем»

– Даша, давай сразу по горячим следам. В матче с «Заречьем-Одинцово» вроде бы всё было близко, но для победы чего-то не хватило. Чего?

– Мне кажется, в матче с «Заречьем» нам просто не хватило удачи. Сама игра была хорошей, девчонки очень старалась. Вы видели счёт в каждой партии, все выкладывались по полной, принося очки команде. Мы и были командой, поддерживали друг друга на протяжении всей игры. Нам просто не повезло. Где-то в видеопросмотрах, где-то в решениях судей. Просто не хватило удачи.

– После камбэка в третьем сете, где вы смогли отыграться с «-8», у меня было ощущение, что вы повторите сценарий третьей игры с Казанью в финале чемпионата и сможете вырвать победу.

– Да, я тоже думала, что после третьей партии мы их дожмём и выиграем этот матч. Но, к сожалению, оказалось по-другому.

– «Локомотив» проиграл уже два матча своим прямым конкурентам – «Динамо-Ак Барс» и «Заречью-Одинцово». Как думаешь, в этом сезоне вашей команде будет сложнее бороться за титул?

– Мне кажется, да. Потому что в этом сезоне в команду пришло много молодых игроков. Например, у нас сейчас основной связующей 19 лет. Я с ней играла вместе в одной команде в Высшей лиге «А». Да и кроме неё, у нас довольно-таки молодая команда.

– В Одинцове вы провели очень эмоциональный матч, а совсем скоро играть с «Динамо-Метар», которому в прошлом сезоне проигрывали дома. Как сейчас найти силы и показать свой максимум?

– После этих поражений нам надо как-то реабилитироваться перед болельщиками. И поэтому мы просто обязаны найти в себе силы за оставшиеся до игры дни. Нам необходимо подчистить все свои ошибки и недочёты.

Дарья Киселёва (справа) Фото: vc-lokomotiv.ru

– А ты лично как восстанавливаешься после таких тяжёлых игр?

– Ничего необычного: хожу на массаж, погулять. Обычно провожу дни после матчей дома.

О попадании в состав «Локо»

– Даша, в прошедшем сезоне ты прошла путь от неожиданного попадания в состав до лучшей блокирующей Кубка России. Для болельщиков это очень красивая история. А у тебя какие мысли были на протяжении этого периода?

– Когда я только попала в состав, мне было очень страшно, потому что раньше никогда не играла на таком уровне. Понимала, что с меня будет большой спрос, несмотря на то что я молодая и неопытная. Но хорошо, что в том году в команде было много опытных игроков. Они давали советы, что и как нужно сделать в определённом элементе, много поддерживали. Тренерский штаб тоже помогал и подсказывал. Мы много работали на тренировках, исправляли ошибки.

– Год назад ты могла представить себе, что закончишь год чемпионкой страны и лучшей блокирующей Кубка России?

– Перед началом прошлого сезона я вообще такого себе представить не могла. Конечно, я хотела играть в основе, но не предполагала, что у меня это сразу получится. Всё-таки я молодая, это был мой первый сезон в Суперлиге. Да и в прошлом сезоне у нас в команде были очень опытные центральные.

– Сейчас стало больше уверенности в себе?

– Безусловно, я себя намного увереннее чувствую по сравнению с прошлым годом. Сейчас уже понимаю, что такое чемпионат России, какие здесь напряжённые игры. Тем более что это женский волейбол, и произойти может всё что угодно, поэтому нужно выкладываться в каждом матче.

– Ты сказала, что поначалу было страшно. А что тогда помогло тебе поверить в себя?

– Все помогли: и девочки, и тренерский штаб. Например, главный тренер, когда у меня не получалось, поддерживал. Да, конечно, и ругал иногда, но в тоже время подбадривал, говорил, что всё хорошо и что не нужно переживать.

– Получается, тебе удалось воспользоваться предоставленным шансом. Насколько важно было не упустить такую возможность?

– Мне кажется, это было очень важно. И я очень довольна собой, что у меня более-менее всё получилось, что команда добилась таких результатов в прошедшем сезоне, что я стала лучшей блокирующей Кубка. Однако без тренерского штаба и поддержки девочек, думаю, такого бы не случилось.

О своём настрое и целях

– В «Локомотиве» даже после ухода многих титулованных игроков хватает звёзд. Ты уже чувствуешь себя одной из них?

– Нет, я себя таковой не считаю. Стараюсь равняться на таких игроков, как Лера Зайцева или Катя Любушкина. Они очень опытные и хорошие волейболистки, с них хочется брать пример.

– Как в команде восприняли возвращение Ирины Воронковой, пусть даже и на один матч?

– Мы вообще не ожидали, что Ира придёт и поможет нам. Потому что когда находишься с ней на одной площадке, чувствуешь какую-то уверенность, и сразу легче становится играть. Это лично моё ощущение (улыбается).

– Неужели без Иры такой уверенности нет?

– Без Иры другие девочки помогают (улыбается). Не знаю почему, но лично мне с ней как-то особенно легко.

– В этом сезоне связующая Анна Погорельченко оказалась ситуации, похожей на твою, когда ей пришлось неожиданно встать в основной состав. Давала ли ты ей какие-нибудь советы или, может, она сама к тебе обращалась?

– Аня очень сильно переживала, потому для неё это тоже первый опыт. А она же «связка», и ей намного сложнее, чем другим игрокам, потому что связующая – это «голова» команды. Мы с ней очень долго и хорошо общаемся, поэтому постоянно даём друг другу советы, подбадриваем. Она молодец, уже пересилила себя и не так сильно боится.

– Ты ставишь перед собой на матч какие-то персональные цели?

– Да нет. Просто стараюсь поставить как можно больше блоков (улыбается) и хорошо сыграть.

– А если не получается, расстраиваешься? Как ты себя чувствовала после проигранного матча с «Енисеем», где у тебя не было очков на блоке.

– После матча с «Енисеем», конечно, расстроилась. Но я понимала, что это была не последняя моя игра, и впереди у нас ещё много матчей. Поэтому у меня ещё будут хорошие результаты на блоке (улыбается).

Дарья Киселёва и Киси Насименто на блоке Фото: vc-lokomotiv.ru

– «Локомотив» не очень удачно начал сезон – не попал в финал Кубка Победы. Как думаешь, почему вы так плохо выступили дома? Неужели ваша игра так зависит от атак Киси?

– Мне кажется, нет. Просто в начале сезона у нас была ещё не такая сыгранная команда. Тем более что у нас состав практически весь поменялся. К тому моменту мы не успели понять друг друга и наладить игровые взаимосвязи.

О дебюте в сборной России

– Даша, у тебя же был дебют и в национальной команде страны – в матчах с Беларусью. Вызов в сборную стал для тебя сюрпризом?

– Когда только узнала, что меня вызывают, то сильно обрадовалась, потому что это совершенно другой уровень по сравнению с молодёжной сборной, в которой я выступала до этого. Другой уровень ответственности. В главной команде страны выступают очень опытные игроки из разных клубов. Мне было очень приятно поработать с ними и сыграть в одной команде.

– Следила за чемпионатом мира? Лучшими блокирующими были признаны итальянка Анна Данези и турчанка Эда Эрдем. Согласна с таким выбором или у тебя есть свои фавориты на этой позиции?

– Я согласна, что обе эти центральные показали хороший результат и заслуженно были выбраны лучшими в своём амплуа.

– А ты хотела бы попробовать свои силы за границей?

– Вообще, такие мысли были. Но пока я думаю, что ещё не готова уехать за границу. Мне сейчас абсолютно всё нравится в «Локомотиве»: я играю в составе, меня всё устраивает. Поэтому пока уезжать не хочу. По крайней мере в ближайшие три-четыре года – точно.

О жизни за пределами площадки

– Даша, на площадке ты очень эмоциональная, амбициозная. А какая Даша Киселёва за пределами площадки? Опиши себя тремя словами.

– Весёлая. Добрая. И хороший друг.

– Что значит «хороший друг» в твоём понимании?

– Если у моих друзей есть какие-то проблемы, то я их всегда поддержу. Что бы ни происходило в их жизни, всегда буду на их стороне и помогу, если это нужно. Сделаю всё, что от меня зависит.

– У спортсменов не так много выходных по ходу сезона. На что ты тратишь своё время в дни, свободные от игр и тренировок? Какие у тебя увлечения?

– Сейчас стараюсь как можно больше гулять в Калининграде. Любим с Аней Погорельченко и Мариной Аслямовой открывать для себя новые рестораны. С Аней ещё часто занимаемся каким-нибудь творчеством. Например, в Высшей лиге «А» я вышивала крестиком. Но сейчас и времени нет, и как-то не хочется. Я, наверное, уже всё что можно вышила за то время (улыбается). Недавно ходили в гончарную мастерскую. Ещё нравится картины по номерам раскрашивать. А вообще, любим просто собраться вместе и поговорить, вне спорта.

– У тебя очень привлекательная внешность, ты стройная и высокая. Как так получилось, что модельные агентства тебя не переманили из волейбола?

– Быть моделью – это не то, чем я когда-либо хотела заниматься.

Дарья Киселёва Фото: Из личного архива Дарьи Киселёвой

– А как твоя жизнь вообще оказалась связана с волейболом? Почему именно этот вид спорта?

– На самом деле, я думала над вопросом, если бы не волейбол, то что тогда? Но так и не смогла на него ответить. Потому что у меня родители спортсмены: папа играл как в классический волейбол, так и в пляжный. А мама – мастер спорта по классическому волейболу. И с самого детства я всегда с ними на тренировках и соревнованиях. Поэтому у меня спортивная жизнь с детства (улыбается).

– И всё же – если не волейбол, то что?

– Думаю, это был бы просто какой-то другой вид спорта.

– Получается, твой путь в волейбол был предопределён?

– Мне кажется, да. Хотя до волейбола я много чем успела позаниматься: пела, ходила на народные танцы, плавание. Но ни во что так не влюбилась, как в волейбол.