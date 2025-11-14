Два эпичных камбэка и потасовка в Оренбурге. Главные события 6-го тура мужской Суперлиги

6-й тур мужской волейбольной Суперлиги выдался насыщенным. Здесь и матч топ-клубов, и сенсационное поражение лидера, и даже скандал во встрече команд из нижней части турнирной таблицы! Рассказываем обо всём!

«Локомотив» сохранил свои 100%

«Локомотив» и «Белогорье» сыграли в центральном матче тура. К сожалению, особой борьбы не получилось. Белгородцы очень серьёзно просели в атаке без своего диагонального Мохамеда Аль Хачдади. Иван Подребинкин полноценно заменить его не смог, а в доигровке проблемы испытывал Андрей Марченко. Кроме того, сибиряки отодвинули Романа Порошина от сетки, так что полноценной игры с центральными тоже не вышло. В итоге 0:3, и это второе поражение «львов». А ведь скоро им играть «Классику отечественного волейбола» с казанским «Зенитом», правда, на своей площадке.

«Локомотив» же пока идёт без осечек. Не сказать, что в игре команды Пламена Константинова нет шероховатостей, но своё они собирают. Теперь встреча с «Новой», а дальше выезд в Казань – это и будет матч за первое место.

«Зенит» проиграл без Алекно!

Петербургский «Зенит» приехал в гости к «Енисею» без Владимира Алекно и первые два сета выиграл буднично. Но хозяева не сдались, сменили связующего, и Максим Крескин поменял рисунок игры. После чего взяли третий сет, вцепились в соперника в четвёртой партии, и зенитовцы дрогнули! Хотя и дважды получали матчбол, на одном из которых могли завершать встречу, однако Марлон Янт угодил в блок. Кубинец и Владислав Бабкевич в этот вечер показали не лучший свой волейбол, в общей сложности их закрыли блоком 11 раз.

«Не смогли оказать давление на подаче во второй половине игры, поэтому у них были больше развязаны руки. Плюс не хватило концентрации в стыковых моментах», – прокомментировал поражение тренер Денис Попов.

Конечно, ничего страшного в одном поражении нет, однако тревожный звонок для команды Алекно прозвучал. Красноярцы наглядно показали, что с мощным нападением петербуржцев всё-таки можно справляться.

«Динамо-ЛО» тоже спаслось с матчболов

Для клуба из Соснового Бора матч с «Новой» мог, да, пожалуй, даже должен был завершиться поражением. В первой партии «атомные парни» упустили преимущество в пять очков и совершенно расклеились. Самарцы выиграли две концовки, хладнокровно реализуя свои шансы и здорово отработав на блоке. Третий сет остался за хозяевами, но в четвертой партии команда Олега Микановича была хозяином положения, вела 24:21.

Игроки «Динамо-ЛО» Фото: vc-dynamo.ru

Однако пока последний мяч не забит, матч не выигран. Самарцы ошиблись на подаче, а затем Никола Йовович выбирал самого надёжного, по своему мнению, нападающего – Сергея Савина. Но тот с трёх раз так и не добил до пола. А вот сосновоборцы свои шансы использовали – тут помог Осниэль Мельгарехо. В игру он поначалу совершенно не попал, однако вышел со скамейки в четвёртом сете, и этот заход оказался куда успешнее. 26:24, тай-брейк, а там борьбы не получилось. «Нова» слишком долго грустила об упущенном, а динамовцы добили соперника, оказавшегося в состоянии грогги. Победа для Ленобласти, но пока этот клуб явно не показывает своих возможностей.

Конфликт в Оренбурге

Матч между «Оренбуржьем» и «Динамо-Уралом» не заслуживает отдельных упоминаний. Хозяев похвалим, они уверенно выиграли, а в Уфе дела с каждым туром всё хуже. И совершенно непонятно, как исправить ситуацию.

Куда интереснее то, что происходило вокруг площадки. А там спортивный директор оренбуржцев Павел Борщ позволил себе лишнего в отношении SMM-менеджера уфимцев. Проще говоря, тренер толкнул парня на рекламные щиты. Не понравилось Борщу то, что сотрудник «Динамо-Урала» снимал розыгрыши с места, откуда спортивный директор смотрит матчи. Интересно, как отреагирует ВФВ на этот некрасивый поступок представителя «Оренбуржья». Сам Борщ комментировать ситуацию отказался, в клубе же проводят проверку.

Что ещё было в туре?

«Факел» обыграл на своём поле «Ярославич». Наконец-то у уренгойцев заработали все крайние нападающие, и это была победа за явным преимуществом. А вот команда Сергея Шляпникова после хорошего старта опускается всё ниже. Яркие тайм-ауты тренера пока не помогают.

«Зенит-Казань» выиграл в Сургуте, однако Алексей Вербов остался недоволен. В первую очередь третьей партией, в которой он решил проверить резерв. Но запасные в игру не попали, уже не в первый раз. Дело дошло до счёта 9:17, пришлось возвращать в игру Дмитрия Волкова и Константина Абаева. Основа справилась, догнала и выиграла сет, однако головная боль у наставника осталась.

«Мне, если честно, не хочется возвращать Волкова при такой игре, и Абаева. Это не говорит о нашей силе в моменте, это говорит, что нам надо ещё много работать и по-другому относиться к некоторым вещам. Ведь это уже не в первый раз! Один раз я даже ушёл, не хотел говорить, но сейчас, считаю, надо сказать, что мы недовольны качеством игры», – подчеркнул Вербов.

«Горький» выиграл в Кемерове. Всё могло завершиться и в трёх сетах, однако в концовке третьего сета несколько ошибок свели усилия нижегородцев на нет. Но опытные игроки «Горького» взяли себя в руки и уверенно выиграли четвёртый сет. А за «Кузбасс» боязно. Пока, кроме задора молодёжи, даже на своей площадке противопоставить соперникам команде Сергея Троцкого нечего.

Московское «Динамо» провело выездной матч с МГТУ, не выезжая за пределы столицы. Уверенная победа бело-голубых, можно сказать, на классе.

Что в турнирной таблице?

Главное – теперь только «Локомотив» и «Зенит-Казань» идут без поражений, а питерский «Зенит» – лишь третий. Дальше идёт целая группа команд с четырьмя победами, в которой очень приятно видеть «Нову» и «Енисей». Отметим и «Оренбуржье», у которого уже три победы!

Внизу беспросветным выглядит положение МГТУ и «Динамо-Урала». Чуть лучше дела в Сургуте и Кемерове, но и здесь предстоит тяжёлая борьба за топ-12. У «Ярославича» две победы, но команда Шляпникова идёт по нисходящей.

7-й тур стартует уже завтра. Главные матчи – это, конечно, классическое противостояние Белгорода и Казани, а также динамовское дерби – Москва против Ленобласти. Возможно, и в таблице после них будут изменения.