Стоп, казанская машина! Лидер женской Суперлиги потерпел первое поражение

8-й тур женской Суперлиги начался с неожиданности!

Во встрече двух гигантов российского волейбола – «Динамо-Ак Барс» и «Уралочки-НТМК» – уральская команда нанесла первое поражение абсолютному лидеру чемпионата страны. Хотя перед началом матча именно подопечные Зорана Терзича были готовы давать всем мастер-класс по стабильности в регулярном чемпионате: у них было семь подряд встреч без единого потерянного очка и всего с тремя проигранными сетами.

Но в Нижнем Тагиле эту стабильность разрушил ураган молодых и дерзких волейболисток уральского клуба. «Уралочка-НТМК» в очередной раз доказала, что это команда бойцов, умеющих показать характер и не знающих страха.

Хотя стартовый отрезок мог убедить всех, что матч пройдёт под диктовку казанской команды. Гостьи отлично смотрелись во всех элементах, которые приносят очки: атака – 10:8, блок – 6:3, подача навылет – 4:1. Ещё до середины сета «Динамо» завладело инициативой и умчалось вперёд на пять мячей. И как ни пытался в перерыве Михаил Карполь донести до своих нападающих, что не надо «бить в стену», это не сработало. А после двух подряд эйсов Ирины Королёвой преимущество казанского клуба достигло девяти очков. С таким солидным заделом казанский клуб легко забрал первый сет.

Но «Уралочка» не была бы «Уралочкой», если бы расклеилась после одной проигранной партии. После нервного начала встречи хозяйки выдохнули и начали игру как будто с нуля. Хорошо сработала тактика грузить Брайелин Мартинес на приёме – это приводило к ошибкам доминиканки. У «Уралочки» же наконец-то проклюнулись результативные действия у сетки. Теперь уже инициатива перешла к хозяйкам, а казанской команде пришлось играть в догонялки.

Бранка Тица в атаке Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

К середине сета Камилла Реброва вышла спасать положение, заменив Екатерину Гатину. Две отличные подачи заставили тренера «Уралочки» взять тайм-аут. Перерыв подействовал: рывок Казани был остановлен. А две эффектные атаки Бранки Тицы позволили «Уралочке» первой добраться до сетбола, который и был сразу же реализован. Счёт в матче – 1:1.

Успешную игру в концовке второго сета хозяйки перенесли и в третий, сделав классный рывок серией подач – 4:0. Но после этого педаль газа в пол вдавили подопечные Зорана Терзича, набрав в одной расстановке восемь очков! У «Уралочки» снова засбоила атака, нападающие раз за разом стучались в глухую стену казанского блока, и «Динамо» заработало очень комфортные «+6».

Однако удержать это преимущество не получилось. Команду Михаила Карполя спасли замены и, конечно же, крепкий уральский характер. Вышедшая на площадку Нина Касаткина сделала счёт равным – 19:19, попутно заставив Терзича заменить второго доигровщика основы: вслед за Гатиной отдыхать отправилась не кто-нибудь, а сама Брайелин Мартинес – основной бомбардир команды. Хозяйки этим воспользовались и вновь первыми добрались до сетбола, который, правда, реализовали только с третьей попытки: Ольга Хлебникова своей подачей заставила дрогнуть принимающих Казани.

«Динамо-Ак Барс» во время перерыва Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Четвёртый сет также был не лишён драматизма. Команды не уступали друг другу от начала и до самого конца. В решающей партии Терзич отдал предпочтение паре Гатина – Реброва, оставив Мартинес смотреть за игрой со скамейки запасных. Но это Казани не помогло. Молодые доигровщицы не всегда были стабильны, в то время как «Уралочка» давила в каждом розыгрыше. В ключевой момент Оксана Швыдкая заработала для своей команды матчбол, а Ирина Королёва в ответной атаке не смогла пробить руки защитниц «Уралочки», после чего точку поставила Нина Касаткина.

3:1 в Нижнем Тагиле, и «Уралочка-НТМК» не просто испортила соперницам из Казани безупречную статистику, но и возродила интригу в борьбе за первое место. Если «Заречье-Одинцово» уверенно обыграет «Протон», то сравняется с «Динамо-Ак Барс» по количеству набранных очков. Да и сама «Уралочка» сократила отставание от лидера, хоть и по-прежнему остаётся третьей.