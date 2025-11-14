Скидки
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, женская Суперлига, Уралочка-НТМК нанесла Динамо-Ак Барс первое поражение, счёт 3:1, обзор событий матча

Стоп, казанская машина! Лидер женской Суперлиги потерпел первое поражение
Елена Коваленко
Обзор матча «Уралочка-НТМК» — «Динамо-Ак Барс»
«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Ак Барс». Как это случилось?!

8-й тур женской Суперлиги начался с неожиданности!

Во встрече двух гигантов российского волейбола – «Динамо-Ак Барс» и «Уралочки-НТМК» – уральская команда нанесла первое поражение абсолютному лидеру чемпионата страны. Хотя перед началом матча именно подопечные Зорана Терзича были готовы давать всем мастер-класс по стабильности в регулярном чемпионате: у них было семь подряд встреч без единого потерянного очка и всего с тремя проигранными сетами.

Но в Нижнем Тагиле эту стабильность разрушил ураган молодых и дерзких волейболисток уральского клуба. «Уралочка-НТМК» в очередной раз доказала, что это команда бойцов, умеющих показать характер и не знающих страха.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
14 ноября 2025, пятница. 14:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 1
Динамо-Ак Барс
Казань
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Котенёва, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Хотя стартовый отрезок мог убедить всех, что матч пройдёт под диктовку казанской команды. Гостьи отлично смотрелись во всех элементах, которые приносят очки: атака – 10:8, блок – 6:3, подача навылет – 4:1. Ещё до середины сета «Динамо» завладело инициативой и умчалось вперёд на пять мячей. И как ни пытался в перерыве Михаил Карполь донести до своих нападающих, что не надо «бить в стену», это не сработало. А после двух подряд эйсов Ирины Королёвой преимущество казанского клуба достигло девяти очков. С таким солидным заделом казанский клуб легко забрал первый сет.

Но «Уралочка» не была бы «Уралочкой», если бы расклеилась после одной проигранной партии. После нервного начала встречи хозяйки выдохнули и начали игру как будто с нуля. Хорошо сработала тактика грузить Брайелин Мартинес на приёме – это приводило к ошибкам доминиканки. У «Уралочки» же наконец-то проклюнулись результативные действия у сетки. Теперь уже инициатива перешла к хозяйкам, а казанской команде пришлось играть в догонялки.

Бранка Тица в атаке

Бранка Тица в атаке

Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

К середине сета Камилла Реброва вышла спасать положение, заменив Екатерину Гатину. Две отличные подачи заставили тренера «Уралочки» взять тайм-аут. Перерыв подействовал: рывок Казани был остановлен. А две эффектные атаки Бранки Тицы позволили «Уралочке» первой добраться до сетбола, который и был сразу же реализован. Счёт в матче – 1:1.

Успешную игру в концовке второго сета хозяйки перенесли и в третий, сделав классный рывок серией подач – 4:0. Но после этого педаль газа в пол вдавили подопечные Зорана Терзича, набрав в одной расстановке восемь очков! У «Уралочки» снова засбоила атака, нападающие раз за разом стучались в глухую стену казанского блока, и «Динамо» заработало очень комфортные «+6».

Однако удержать это преимущество не получилось. Команду Михаила Карполя спасли замены и, конечно же, крепкий уральский характер. Вышедшая на площадку Нина Касаткина сделала счёт равным – 19:19, попутно заставив Терзича заменить второго доигровщика основы: вслед за Гатиной отдыхать отправилась не кто-нибудь, а сама Брайелин Мартинес – основной бомбардир команды. Хозяйки этим воспользовались и вновь первыми добрались до сетбола, который, правда, реализовали только с третьей попытки: Ольга Хлебникова своей подачей заставила дрогнуть принимающих Казани.

«Динамо-Ак Барс» во время перерыва

«Динамо-Ак Барс» во время перерыва

Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Четвёртый сет также был не лишён драматизма. Команды не уступали друг другу от начала и до самого конца. В решающей партии Терзич отдал предпочтение паре Гатина – Реброва, оставив Мартинес смотреть за игрой со скамейки запасных. Но это Казани не помогло. Молодые доигровщицы не всегда были стабильны, в то время как «Уралочка» давила в каждом розыгрыше. В ключевой момент Оксана Швыдкая заработала для своей команды матчбол, а Ирина Королёва в ответной атаке не смогла пробить руки защитниц «Уралочки», после чего точку поставила Нина Касаткина.

3:1 в Нижнем Тагиле, и «Уралочка-НТМК» не просто испортила соперницам из Казани безупречную статистику, но и возродила интригу в борьбе за первое место. Если «Заречье-Одинцово» уверенно обыграет «Протон», то сравняется с «Динамо-Ак Барс» по количеству набранных очков. Да и сама «Уралочка» сократила отставание от лидера, хоть и по-прежнему остаётся третьей.

Полная турнирная таблица Суперлиги:
