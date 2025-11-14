Скидки
Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 6-го тура, Максим Крескин, Юрий Цепков, Павел Железняков

Эти парни творили сенсации! Кто был лучшим игроком 6-го тура Суперлиги?
Пётр Кондаков
Рейтинг: лучшие игроки 4-го тура мужской Суперлиги
Аудио-версия:
Сегодня в рейтинге не будет представителей топ-клубов. Но будут те, кто смогли эти топ-клубы обыграть!

6-й тур мужской Суперлиги подарил нам много хороших выступлений, было из кого выбирать. Но, пожалуй, самые впечатляющие матчи выдали игроки «Енисея» и «Горького». Кто был лучшим? Конечно, решать вам!

Всё о главных событиях 6-го тура:
Два эпичных камбэка и потасовка в Оренбурге. Главные события 6-го тура мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги:

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»

Голосование будет продолжаться до 12:00 воскресенья, 16 ноября.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Максим Крескин
Фото: МВК «Енисей»
1 место

Максим Крескин («Енисей»)

Резервный связующий красноярского клуба вышел на площадку при счёте 0:2 по сетам и перевернул ход встречи с петербургским «Зенитом». Он ускорил передачу, вселил уверенность в своих нападающих, подключил пайп и заиграл центр сетки. С его рисунком игры соперник так и не разобрался. И «Енисей» совершил роскошный камбэк! После матча игру пасующего отметили и представители петербуржцев, признав, что его выход изменил всё.

Павел Железняков
Фото: МВК «Горький»
2 место

Павел Железняков («Горький»)

Диагональный нижегородского клуба выдал классный матч в Кемерове и помог «Горькому» добыть победу над «Кузбассом». 31 очко за четыре сета, 67% реализации атак с полезностью «+25» – отличные цифры. При этом Железняков принёс команде восемь брейковых мячей, да и в защите в нужные моменты сыграл здорово, чем не все диагональные могут похвастать. Яркая игра, победа над прямым конкурентом у него дома – а что ещё нужно?

Юрий Цепков
Фото: МВК «Енисей»
3 место

Юрий Цепков («Енисей»)

Ещё один игрок, который «зажёг» в матче с «Зенитом». Центральный набрал 17 очков, реализовав 79% атак и поставив шесть результативных блоков. Показатель полезности «+16», больше только у диагонального петербуржцев Владислава Бабкевича, но у него и загрузка была в разы выше. За весь матч Цепков совершил всего одну ошибку, да и ту на подаче. Почти идеальная игра!

