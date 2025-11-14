Эти парни творили сенсации! Кто был лучшим игроком 6-го тура Суперлиги?

6-й тур мужской Суперлиги подарил нам много хороших выступлений, было из кого выбирать. Но, пожалуй, самые впечатляющие матчи выдали игроки «Енисея» и «Горького». Кто был лучшим? Конечно, решать вам!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
Максим Крескин («Енисей»)
Резервный связующий красноярского клуба вышел на площадку при счёте 0:2 по сетам и перевернул ход встречи с петербургским «Зенитом». Он ускорил передачу, вселил уверенность в своих нападающих, подключил пайп и заиграл центр сетки. С его рисунком игры соперник так и не разобрался. И «Енисей» совершил роскошный камбэк! После матча игру пасующего отметили и представители петербуржцев, признав, что его выход изменил всё.
Павел Железняков («Горький»)
Диагональный нижегородского клуба выдал классный матч в Кемерове и помог «Горькому» добыть победу над «Кузбассом». 31 очко за четыре сета, 67% реализации атак с полезностью «+25» – отличные цифры. При этом Железняков принёс команде восемь брейковых мячей, да и в защите в нужные моменты сыграл здорово, чем не все диагональные могут похвастать. Яркая игра, победа над прямым конкурентом у него дома – а что ещё нужно?
Юрий Цепков («Енисей»)
Ещё один игрок, который «зажёг» в матче с «Зенитом». Центральный набрал 17 очков, реализовав 79% атак и поставив шесть результативных блоков. Показатель полезности «+16», больше только у диагонального петербуржцев Владислава Бабкевича, но у него и загрузка была в разы выше. За весь матч Цепков совершил всего одну ошибку, да и ту на подаче. Почти идеальная игра!