Борьба за первое место начинается заново! Главные события 8-го тура женской Суперлиги

8-й тур женской Суперлиги получился невероятно насыщенным. Мало того, что все матчи уместились в два дня, так ещё и почти каждая игра была особенной: то сенсация, то историческое дерби, то просто «валидол». Ух, вот это тур!

Пыль улеглась, эмоции – тоже. Давайте разбираться, что произошло.

Первая осечка лидера

Высокий темп всему туру задали в очной встрече лидеры чемпионата – «Уралочка-НТМК» и «Динамо-Ак Барс». Команда Михаила Карполя ещё во втором предварительном этапе Кубка Победы сумела подобрать нужный ключик к казанскому клубу. Конечно, тогда «Динамо» выступало без своих доминиканских легионеров. Однако даже их появление не спасло Казань от поражения: Гайла Гонсалес реализовала всего 31% атак за матч, а Брайелин Мартинес и вовсе села в запас после третьей партии – с результатом 30%.

Удивительно, что в проигранной встрече «Динамо-Ак Барс» справилось с доводкой первого мяча – 53%. А это тот элемент, который периодически сбоит у клуба из Казани. Обычно его приходится компенсировать атакой, но в матче с «Уралочкой» выручать нужно было само нападение. Никто из крайних игроков, через которых строила игру Полина Матвеева, не забил и 40% мячей. А других орудий не нашлось: «Уралочка» выиграла и блок (18:13), и подачу (8:5).

Неожиданности в питерском дерби

После победного матча в Саратове, во время которого травму получила Анна Мельникова, главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин долго сокрушался из-за потери основного «центра» и сказал, что, выбирая между тремя очками и здоровой Мельниковой, он бы выбрал Мельникову. Что ж слова наставника в полной мере реализовались в питерском дерби: Анна на площадку вернулась, а жёлто-чёрные всухую уступили «Корабелке».

Как ни парадоксально, именно Мельникова – единственная, кто провёл матч на высоком уровне. Центральная стала лучшей в своей команде во всех элементах: атака – 71%, два блока, один эйс. А вот к крайним игрокам «Ленинградки» возникли вопросы: Гарелик – 35%, Романова – 30%, Рубан – 24%. В игра с заряженной молодёжкой «Корабелки» этого явно не хватало.

У подопечных Светланы Сафроновой же залетало буквально всё и у всех. Однако роль первой скрипки играла Елизавета Нестерова, забившая 16 мячей из 23 без единой ошибки и лишь два раза остановленная блоком. «Корабелка» была сильна во всех компонентах: атака – 54:32, блок – 8:7 и подача – 4:2.

ЖВК «Корабелка» Фото: leningradka.spb.ru

«Динамо» приходит в себя?

Оба «Динамо», краснодарское и московское, кажется, начинают приходить в себя после серии неудач. Обе команды выиграли свои матчи в гостях, но для этого им пришлось потратить огромное количество сил, нервов и провести на площадке все пять партий. Столичные волейболистки на тай-брейке дожали «Омичку», а южанки в Красноярске выстояли против «Енисея».

Самым результативным игроком в команде Аркадия Козлова стала блокирующая Ангелина Лазарева. Центральная была безупречна как у сетки, так и на задней линии: без ошибок забила 11 мячей с результативностью 79%, шесть очков добыла на блоке и три заработала эйсами. У Краснодара же была более классическая картина: нагрузку в нападении разделили между собой все три «угла». Но даже после таких трудовых побед наставники обеих динамовских команд были не удовлетворены качеством игры подопечных. Оно и понятно, потеряв столь важные очки, москвички спустились на восьмое место, а южанки не смогли оттолкнуться ото дна турнирной таблицы Суперлиги.

ЖВК «Динамо» Москва Фото: vldinamo.ru

Что ещё интересного было в туре?

«Заречье-Одинцово» и «Локомотив» выиграли свои домашние встречи. Подмосковные волейболистки не без труда одолели саратовский «Протон». А железнодорожницы даже в отсутствие Ольги Костюкевич смогли удержать свой приём, а вместе с этим и сдержать напор соперниц из «Динамо-Метар».

Завершал тур матч в Минске, и во втором сете противостояния «Минчанки» и «Тулицы» был зафиксирован аномальный счёт – 6:25. Команда Алексея Лазневого в гостях выиграла со счётом 3:1, и этот успех позволил тульской команде зайти в зону-плей-офф, подвинув «Омичку». За Тулу отличный матч выдали Лебёдкина и Мамедова, которые завершили встречу с одинаковым показателем 15 из 29 забитых мячей (результативность – 52%).

Что происходит в турнирной таблице?

«Динамо-Ак Барс», несмотря на поражение, осталось на первом месте, но интрига в борьбе за лидерство закрутилась с новой силой. У «Заречья» тоже 21 очко после восьми сыгранных матчей, но подмосковная команда уступает казанской по дополнительным показателям. «Уралочка» теперь отстаёт от дуэта лидеров всего на три очка. У «Локомотива» же в активе 16 очков. Четвёрка лучших команд сформировалась весьма чётко, и той же «Ленинградке» придётся изрядно потрудиться, чтобы вернуться в ведущий квартет.

Матчи 9-го тура будут сыграны уже в начале следующей недели – 18 и 19 ноября. Прямых схваток фаворитов в этот раз не предвидится, но болельщикам наверняка будет интересно посмотреть на борьбу «Протона» и «Локомотива», на то, сможет ли «Корабелка» дома что-то противопоставить «Заречью», и на то, как покажет себя «Динамо-Ак Барс» после первого поражения.