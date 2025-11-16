Скидки
Главная Волейбол Статьи

Борьба за первое место начинается заново! Главные события 8-го тура женской Суперлиги

Борьба за первое место начинается заново! Главные события 8-го тура женской Суперлиги
Елена Коваленко
Главные события 8-го тура женской Суперлиги
Аудио-версия:
«Уралочка-НТМК» нанесла первое поражение «Динамо-Ак Барс», и на верхних строчках турнирной таблицы всё стало интереснее.

8-й тур женской Суперлиги получился невероятно насыщенным. Мало того, что все матчи уместились в два дня, так ещё и почти каждая игра была особенной: то сенсация, то историческое дерби, то просто «валидол». Ух, вот это тур!

Пыль улеглась, эмоции – тоже. Давайте разбираться, что произошло.

Первая осечка лидера

Высокий темп всему туру задали в очной встрече лидеры чемпионата – «Уралочка-НТМК» и «Динамо-Ак Барс». Команда Михаила Карполя ещё во втором предварительном этапе Кубка Победы сумела подобрать нужный ключик к казанскому клубу. Конечно, тогда «Динамо» выступало без своих доминиканских легионеров. Однако даже их появление не спасло Казань от поражения: Гайла Гонсалес реализовала всего 31% атак за матч, а Брайелин Мартинес и вовсе села в запас после третьей партии – с результатом 30%.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
14 ноября 2025, пятница. 14:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 1
Динамо-Ак Барс
Казань
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Котенёва, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Удивительно, что в проигранной встрече «Динамо-Ак Барс» справилось с доводкой первого мяча – 53%. А это тот элемент, который периодически сбоит у клуба из Казани. Обычно его приходится компенсировать атакой, но в матче с «Уралочкой» выручать нужно было само нападение. Никто из крайних игроков, через которых строила игру Полина Матвеева, не забил и 40% мячей. А других орудий не нашлось: «Уралочка» выиграла и блок (18:13), и подачу (8:5).

Детальный обзор матча лидеров Суперлиги:
Стоп, казанская машина! Лидер женской Суперлиги потерпел первое поражение
Стоп, казанская машина! Лидер женской Суперлиги потерпел первое поражение

Неожиданности в питерском дерби

После победного матча в Саратове, во время которого травму получила Анна Мельникова, главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин долго сокрушался из-за потери основного «центра» и сказал, что, выбирая между тремя очками и здоровой Мельниковой, он бы выбрал Мельникову. Что ж слова наставника в полной мере реализовались в питерском дерби: Анна на площадку вернулась, а жёлто-чёрные всухую уступили «Корабелке».

Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
14 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Корабелка
Санкт-Петербург
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Климова, Светник, Озерова, Перова
Корабелка: Сарапова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Папаникола, Пальшина, Черняева, Муравьева, Филиштинская, Лифарь, Муранова, Боброва, Рейес

Как ни парадоксально, именно Мельникова – единственная, кто провёл матч на высоком уровне. Центральная стала лучшей в своей команде во всех элементах: атака – 71%, два блока, один эйс. А вот к крайним игрокам «Ленинградки» возникли вопросы: Гарелик – 35%, Романова – 30%, Рубан – 24%. В игра с заряженной молодёжкой «Корабелки» этого явно не хватало.

У подопечных Светланы Сафроновой же залетало буквально всё и у всех. Однако роль первой скрипки играла Елизавета Нестерова, забившая 16 мячей из 23 без единой ошибки и лишь два раза остановленная блоком. «Корабелка» была сильна во всех компонентах: атака – 54:32, блок – 8:7 и подача – 4:2.

ЖВК «Корабелка»

ЖВК «Корабелка»

Фото: leningradka.spb.ru

«Динамо» приходит в себя?

Оба «Динамо», краснодарское и московское, кажется, начинают приходить в себя после серии неудач. Обе команды выиграли свои матчи в гостях, но для этого им пришлось потратить огромное количество сил, нервов и провести на площадке все пять партий. Столичные волейболистки на тай-брейке дожали «Омичку», а южанки в Красноярске выстояли против «Енисея».

Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
15 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Омичка: Гацалова, Вера Антонова, Гильен, Азанова, Воситова, Велисевич, Бесман, Дьяченко, Кроткова, Васильева, Лялина, Коржова, Горбатюк
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 3
Динамо Кр
Краснодар
Енисей: Даций, Коменда, Борисова, Костина, Кондрашова, Афонина, Костина, Салтыкова, Мазина, Кирилюк, Асташина, Охрименко, Савватеева, Распутина, Хватова
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицына, Ежак, Евдокимова, Коренчук, Выголовская, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Жукова

Самым результативным игроком в команде Аркадия Козлова стала блокирующая Ангелина Лазарева. Центральная была безупречна как у сетки, так и на задней линии: без ошибок забила 11 мячей с результативностью 79%, шесть очков добыла на блоке и три заработала эйсами. У Краснодара же была более классическая картина: нагрузку в нападении разделили между собой все три «угла». Но даже после таких трудовых побед наставники обеих динамовских команд были не удовлетворены качеством игры подопечных. Оно и понятно, потеряв столь важные очки, москвички спустились на восьмое место, а южанки не смогли оттолкнуться ото дна турнирной таблицы Суперлиги.

ЖВК «Динамо» Москва

ЖВК «Динамо» Москва

Фото: vldinamo.ru

Что ещё интересного было в туре?

«Заречье-Одинцово» и «Локомотив» выиграли свои домашние встречи. Подмосковные волейболистки не без труда одолели саратовский «Протон». А железнодорожницы даже в отсутствие Ольги Костюкевич смогли удержать свой приём, а вместе с этим и сдержать напор соперниц из «Динамо-Метар».

Завершал тур матч в Минске, и во втором сете противостояния «Минчанки» и «Тулицы» был зафиксирован аномальный счёт – 6:25. Команда Алексея Лазневого в гостях выиграла со счётом 3:1, и этот успех позволил тульской команде зайти в зону-плей-офф, подвинув «Омичку». За Тулу отличный матч выдали Лебёдкина и Мамедова, которые завершили встречу с одинаковым показателем 15 из 29 забитых мячей (результативность – 52%).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 8-й тур
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Минчанка
Минск
Окончен
1 : 3
Тулица
Тульская область
Минчанка: Сычёва, Лаврушко, Турчина, Федоринчик, Трофимова, Барташевич, Алекумова, Чередникова, Лозюк, Наварро, Горная, Зарубо, Бурак, Тинникова
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Симонова, Сокольчик

Что происходит в турнирной таблице?

«Динамо-Ак Барс», несмотря на поражение, осталось на первом месте, но интрига в борьбе за лидерство закрутилась с новой силой. У «Заречья» тоже 21 очко после восьми сыгранных матчей, но подмосковная команда уступает казанской по дополнительным показателям. «Уралочка» теперь отстаёт от дуэта лидеров всего на три очка. У «Локомотива» же в активе 16 очков. Четвёрка лучших команд сформировалась весьма чётко, и той же «Ленинградке» придётся изрядно потрудиться, чтобы вернуться в ведущий квартет.

Турнирная таблица женской Суперлиги

Матчи 9-го тура будут сыграны уже в начале следующей недели – 18 и 19 ноября. Прямых схваток фаворитов в этот раз не предвидится, но болельщикам наверняка будет интересно посмотреть на борьбу «Протона» и «Локомотива», на то, сможет ли «Корабелка» дома что-то противопоставить «Заречью», и на то, как покажет себя «Динамо-Ак Барс» после первого поражения.

Кто с кем сыграет в 9-м туре Суперлиги
