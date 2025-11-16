«Белогорье» проиграло, но не уступило. Драматичная «классика» российского волейбола

Центральный матч 7-го тура мужской Суперлиги принёс болельщикам российское волейбольное «эль класико» – Белгород против Казани. И зрителям очередная серия исторического противостояния точно понравилась: яркая, эмоциональная, длинная – получился настоящий триллер!

Казанцы увезли домой победу, но далась она им очень нелегко.

Вообще, «Зенит-Казань» всегда играет с «Белогорьем» на выезде тяжело. Какими бы ни были составы, какие бы ни были проблемы у «львов», казанцы всегда испытывают сложности. И очередная встреча, проходившая в Туле, не стала исключением. Если в Новосибирске в прошлом туре белгородцы просели в атаке, то на этот раз они были в ней лучше соперника. Как и на блоке, и в защите. Но команде Алексея Вербова помогли подача и более длинная скамейка.

Команды обменивались ударами, как боксёры на ринге. Казань уверенно выиграла первый сет, получив преимущество в самом начале, Белгород ответил во второй партии, забрав концовку. Действующий чемпион ушёл с «-3» на старте третьего сета, после чего включился на полную мощность, «львы» ответили в четвёртом. И справедливо, что этот матч закончился тай-брейком.

Если говорить об игре подробнее, то белгородцы с первых мячей методично загружали в приёме Михаила Лабинского. И, пожалуй, ставка на это сыграла. Доигровщик не раз срывал приём, да и в атаке наошибался прилично. Хотя в целом с давлением справлялся. Вообще, ошибок у казанцев в атаке было много. Однако в ключевой момент Вербов достал из рукава свой козырь – сербского диагонального Дражена Лубурича. Не сказать, что Максим Михайлов выпадал, но и разницу сделать не мог. Тем не менее замена не выглядела какой-то обязательной. Но наставник Казани угадал! Лубурич с ходу отметился двумя эйсами, переломив ход неудачно начавшегося третьего сета, а за две с половиной партии отметился четырьмя очками с подачи. Плюс с ним поймал ритм Константин Абаев – их взаимодействие отлично работало ещё в «Локо». В этом матче здорово выходил на усиление подачи и Андрей Сурмачевский. Да, ни одного эйса не было, но несколько фриболов команде он подарил.

Дражен Лубурич Фото: ВК «Зенит-Казань»

А что же «Белогорье»? Хорош Иван Подребинкин, однако опций в атаке Роману Порошину не хватало. Подачей казанцы как могли отодвигали «львов» от сетки, и, хотя связующий в каждой удобной ситуации заигрывал своих центров (27 передач против 21 у соперника), при выбитом приёме выбор был невелик. Невысокий Андрей Марченко получил лишь 10 мячей, что оправданно, поэтому Порошин распределял нагрузку между Подребинкиным и Павлом Тетюхиным. В пятом сете основная нагрузка выпала на капитана (опять же, логично!), но к этому казанцы оказались готовы. Своего джокера, который мог бы выйти и усилить игру, у Сергея Баранова на сегодняшний день просто нет.

Игроки «Белогорья» Фото: ВК «Белогорье»

Казань выиграла со счётом 3:2, однако обе команды могут быть довольны результатом. Для подопечных Алексея Вербова это важнейший шаг в становлении коллектива. Добыть победу на таком выезде всегда непросто – это хороший заряд уверенности перед следующим матчем, в котором сойдутся два лидера, которые ещё не проигрывали в этом сезоне Суперлиги: «Зенит-Казань» и «Локомотив». Ну а «Белогорье» может быть уверено в том, что готово бороться с лидерами на равных даже в текущей, довольно сложной кадровой ситуации. По крайней мере –при своих болельщиках. Сезон только начинается, усиление «львам» необходимо, но свой характер они показали. Да и очко в турнирную таблицу записали, несмотря на третье поражение.

«Классика отечественного волейбола» удалась! Вряд ли кто-то ушёл недовольным после такого зрелища. Почаще бы так!

Свои следующие матчи команды проведут в субботу, 22 ноября. «Белогорье» отправится в гости к «Оренбуржью», а «Зенит-Казань» в центральной встрече тура сразится с новосибирским «Локомотивом» за лидерство в чемпионате.