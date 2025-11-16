Игроки, без которых не было бы побед! Главные звёзды 8-го тура женской Суперлиги

Чем дальше команды идут по турнирной дистанции женской Суперлиги, тем сильнее закручивается интрига. В 8-м туре дрогнуло даже безупречное до сих пор «Динамо-Ак Барс», которому предстоит теперь бороться за первое место. Вообще, по всей турнирной таблице кипят нешуточные страсти, команды постоянно преподносят друг другу сюрпризы, а болельщики радуются появлению новых ярких волейболисток. Кто же удивил на этот раз?
В 8-м туре ярче всего себя проявляли игроки «Корабелки», «Уралочки» и московского «Динамо», потянувшие свои клубы к важным победам.
Нина Касаткина («Уралочка-НТМК»)
Мы, конечно, не можем обойти стороной топ-матч тура. В битве «Динамо-Ак Барс» и «Уралочки-НТМК» нашёлся джокер, изменивший игру после выхода в третьем сете. Нина Касаткина принесла своей команде необходимые и важные очки, повлиявшие на исход встречи. Преимущественно эти мячи были добыты в нападении. Резервная доигровщица за неполные две партии принесла очков ровно столько же, сколько Бранка Тица за четыре сета – 11. Символично, что заключительный удар Нины и поставил победную точку в такой напряжённой игре. Также доигровщица успела отметиться результативными действиями на блоке и на подаче.
Ангелина Лазарева («Динамо» Москва)
Блокирующая бело-голубых выдержала напряжение пяти партий матча с «Омичкой». Лазарева по набранным очкам оказалась лучше всех крайних нападающих своей команды: забила 12 мячей из 15. За пять сетов соперницы ни разу не отловили удары центральной столичной команды, а сама блокирующая не допустила ни одной осечки. Также Ангелина была хороша в своём главном элементе – блоке – и «зачехлила» аж шесть атак омской команды. Завершила же встречу блокирующая с полезностью «+17». Классные личные цифры и очень важная победа московского «Динамо».
Елизавета Нестерова («Корабелка»)
Ещё перед началом сезона все ждали очного противостояния двух клубов из Санкт-Петербурга. И первое же дерби завершилось сенсацией. Молодые дебютантки из «Корабелки» не просто одолели своих более именитых коллег из «Ленинградки», а буквально вынесли жёлто-чёрных на их же площадке со счётом 3:0. Роль основной скрипки в этом концерте сыграла Елизавета Нестерова. Доигровщица хладнокровно расправлялась с блоком и защитой соперниц. И в такой принципиальной встрече у Нестеровой отлично залетала атака: 15 из 23 мячей, при этом ни одной ошибки, а отловить её блоком получилось лишь дважды за весь матч. Это, если учесть, что у Александра Кашина отличная пара центров – Малыгина – Мельникова.