Игроки, без которых не было бы побед! Главные звёзды 8-го тура женской Суперлиги

Чем дальше команды идут по турнирной дистанции женской Суперлиги, тем сильнее закручивается интрига. В 8-м туре дрогнуло даже безупречное до сих пор «Динамо-Ак Барс», которому предстоит теперь бороться за первое место. Вообще, по всей турнирной таблице кипят нешуточные страсти, команды постоянно преподносят друг другу сюрпризы, а болельщики радуются появлению новых ярких волейболисток. Кто же удивил на этот раз?

В 8-м туре ярче всего себя проявляли игроки «Корабелки», «Уралочки» и московского «Динамо», потянувшие свои клубы к важным победам.

Кто был лучшим? Решать только вам!

