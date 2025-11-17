Было два лидера, а остался один. «Локомотив» вышел на чистое первое место в Суперлиге

В мужской Суперлиге позади остался 7-й тур. По его итогам в чемпионате появился единоличный лидер – это новосибирский «Локомотив». Как и остался единоличный аутсайдер: МГТУ – это теперь единственная команда, которая не познала вкуса побед. Рассказываем о главных событиях тура.

Казань выиграла «классику»

В центральном матче тура встречались «Белогорье» и «Зенит-Казань». Как и полагается «классике отечественного волейбола», получился настоящий праздник, который завершился тай-брейком. Казань победила, но потеряла одно очко и отстала от «Локомотива». До этого тура сибиряки были выше только по соотношению выигранных сетов.

Белгородцев можно только похвалить, они действовали заметно лучше, чем в Новосибирске. Здорово защищались, попал на этот раз в игру Иван Подребинкин. В общем-то, «Белогорье» было чуть лучше соперника почти во всех элементах. Но не в подаче. Именно здесь команда Алексея Вербова создала себе нужное преимущество. Ну и глубина скамейки сыграла свою роль: Дражен Лубурич выдал свой лучший пока матч за казанский клуб, затерзав приём хозяев. К тому же своей подачей гости отодвинули от сетки Романа Порошина, вынуждая его в решающие моменты встречи сбиться на игру в края, где нападающих прихватили. Тем не менее своим выступлением в Белгороде могут быть довольны. А вот Алексей Вербов посетовал на волнообразную игру своей команды – за хорошими партиями следовали плохие.

«Локомотив» продолжает побеждать

Новосибирский «Локомотив» уверенно переиграл на своей площадке «Нову». Впрочем, самарцы даже не слишком упирались. Олег Миканович дал передохнуть Николе Йововичу, Сергею Савину и Романасу Шкулявичусу. Такова стратегия: в матчах, где соперник объективно сильнее, «Нова» даёт шанс проявить себя резервистам. Берегут силы на игры, где нужно набирать очки – с равными и уступающими по классу командами. Упрекать Микановича здесь сложно – всё же состав у «Новы» довольно возрастной.

Борьбы не получилось, а «Локомотив» упрочил лидерство. Но дальше у команды Пламена Константинова начинается серия встреч с лидерами.

В Уфе выдохнули!

«Динамо-Урал» – главное разочарование старта чемпионата. Ни одной победы в первых шести турах. Вот и начало матча с «Факелом» навевало грустные мысли. Северяне не показали ничего выдающегося, но уверенно взяли первый сет.

А дальше случилось преображение. Уфимцы нашли свои козыри – это подача и блок. Да и играли они чище. Наконец-то выдал хороший матч в диагонали Сергей Пирайнен, крепко выглядела пара доигровщиков Урсов – Сподобец. Да, Дика Кооя посадили на скамейку. И сработало! Пока что о каком-то нереальном качестве говорить сложно, однако самое главное – первая победа есть.

Ну а «Факел», который вроде бы начинал находить свою игру, снова погрузился в серость. На этот раз не пошла игра у Юри Романо, а без итальянца подхватить падающее знамя оказалось некому. Есть проблемы во взаимодействии Майки Ма'а с доигровщиками. И клуб из Нового Уренгоя по-прежнему обитает в нижней части турнирной таблицы. Так могут и оргвыводы последовать.

Динамовское дерби разочаровало

Противостояние «Динамо» и «Динамо-ЛО» можно назвать принципиальным, особенно после прошлогодней четвертьфинальной серии. Но в этот раз борьбы не получилось. Клуб из Соснового Бора в этом сезоне пока выглядит блёкло. Да, свои очки команда Александра Климкина собирает, хоть и с большим трудом. Но о борьбе с лидерами пока речи нет. Москвичи переиграли соперника во всём, хороший матч выдал Максим Сапожков. Можно ли сказать, что «Динамо» набирает кондиции? По этой встрече кажется, что да. Но повторимся, Ленобласть пока что показывает от силы половину своего потенциала.

Максим Сапожков Фото: ВК «Динамо»

Что ещё было в туре?

«Енисей» продолжил победную серию, переиграв «Кузбасс». Это была уверенная победа команды Юрия Филиппова, можно сказать, на классе. Видно, что последние успехи придали красноярцам уверенности. Они выглядят спокойно в хорошем смысле этого слова. Ну а кемеровчане пока совсем нестабильны. Предстоит нелёгкая борьба за выживание.

«Зенит» после конфуза в Красноярске выиграл в Ярославле. Вернулся на свой пост Владимир Алекно. Какой-то феерии петербуржцы не показали, но сейчас им просто нужно было выиграть. И с этим зенитовцы справились.

«Газпром-Югра» победила «Оренбуржье» в важном матче в борьбе за плей-офф. Сургутяне обидно уступили первый сет, однако в дальнейшем были сильнее. В их составе дебютировал белорус Павел Куклинский – опытный волейболист призван укрепить доигровку. Пока особого блеска нет, но это и понятно: у игрока было всего несколько тренировок вместе с командой. Впрочем, для подопечных Рафаэля Хабибуллина сейчас важен факт победы, потому что они не отпустили прямого конкурента в отрыв.

Завершился тур в Нижнем Новгороде, где МГТУ едва не удался камбэк. «Горький» спокойно побеждал – 2:0 и 23:19, однако в концовке третьей партии случился провал, за который «студенты» ухватились. Ступор хозяев продлился весь четвёртый сет, перезагрузиться получилось лишь к тай-брейку, где хозяева при поддержке зала здорово отработали на блоке. «Горький» – с тремя победами и уже выше того же «Факела». МГТУ же набрал очко, но побед по-прежнему нет. А ведь именно победы – главный критерий в нашем волейболе.

Что в турнирной таблице?

«Локомотив» опережает казанский «Зенит» теперь не просто по разнице сетов, а на одно очко. Впрочем, в следующем туре этим командам предстоит очная разборка в столице Татарстана. Лидировать будет тот, кто победит. А проигравший, скорее всего, сразу же откатится на третье место.

Сгущаются тучи над «Факелом», откатившимся на 11-е место. Две победы в семи встречах – не тот результат, которого ждали от команды с двумя сильными легионерами. А вот «Динамо-Урал» оттолкнулось от дна и обошло «Кузбасс».

Новый тур стартует уже 19 ноября. Волейбол в конце года идёт без пауз!