Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 7-го тура, Дражен Лубурич, Сергей Пирайнен, Максим Сапожков

Три бомбардира разгромили соперников! Но кто из них был лучшим в 7-м туре Суперлиги?
Пётр Кондаков
Рейтинг: лучший игрок 7-го тура мужской Суперлиги
Диагональные казанского «Зенита», московского «Динамо» и «Динамо-Урал» были в полном порядке.

В 7-м туре мужской Суперлиги ярче других проявили себя представители амплуа диагонального. Но кто был самым-самым? Этот выбор предстоит сделать вам.

Главные события 7-го тура мужской Суперлиги:
Было два лидера, а остался один. «Локомотив» вышел на чистое первое место в Суперлиге
Было два лидера, а остался один. «Локомотив» вышел на чистое первое место в Суперлиге

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Фото: vcdynamo.ru
1 место

Максим Сапожков («Динамо»)

Начало первого полноценного сезона в роли основного диагонального Сапожкову не слишком удалось. Не получалось наладить взаимопонимание с Павлом Панковым, было много своих ошибок. Константин Брянский даже критиковал Максима. Что ж, в игре с «Динамо-ЛО» прогресс был заметен. 23 очка с 63% реализации атак, два блока, эйс – большой вклад в победу. При этом сосновоборцы хорошо защищались, остальные крайние нападающие москвичей не дотянули и до 50% в нападении. Так что Сапожков сделал разницу.

Фото: volleyufa.com
2 место

Сергей Пирайнен («Динамо-Урал»)

Уфимцы старт чемпионата провалили – шесть поражений подряд. А Пирайнену досталась львиная доля критики, ведь в отсутствие Романа Поталюка он стал основным диагональным. И в игре с «Факелом» Сергей показал, что набирает форму. А уральцы сделали шажок к выходу из кризиса. 50% реализации атак, три блока, три эйса, «+19» – показатель полезности. Да чего там, Пирайнен в этом матче переиграл не кого-нибудь, а лучшего диагонального ЧМ-2025 Юри Романо. Теперь нужно постараться удержать такой уровень игры.

Фото: zenit-kazan.com
3 место

Дражен Лубурич («Зенит-Казань»)

Процесс адаптации сербского диагонального в Казани проходит непросто, однако в матче с «Белогорьем» Лубурич показал, зачем его приглашали в состав действующего чемпиона страны. Он вышел по ходу третьей партии, и во многом благодаря ему казанцы этот сет и выиграли. Дражен сразу же отметился двумя эйсами, а до конца игры ещё дважды заставил капитулировать принимающих соперника. Больше него подавали только Дмитрий Волков и Михаил Лабинский, но они отыграли все пять партий. В нападении серб тоже быстро вспомнил взаимодействия с Константином Абаевым. Цифры у Лубурича не запредельные, однако он помогал команде в самые нужные моменты. И заслуженно получил звание MVP «классики отечественного волейбола». Кого из диагональных теперь выпускать в старте на «Локо»? Сложный вопрос для Вербова.

