Три бомбардира разгромили соперников! Но кто из них был лучшим в 7-м туре Суперлиги?

В 7-м туре мужской Суперлиги ярче других проявили себя представители амплуа диагонального. Но кто был самым-самым? Этот выбор предстоит сделать вам.
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»
Максим Сапожков («Динамо»)
Начало первого полноценного сезона в роли основного диагонального Сапожкову не слишком удалось. Не получалось наладить взаимопонимание с Павлом Панковым, было много своих ошибок. Константин Брянский даже критиковал Максима. Что ж, в игре с «Динамо-ЛО» прогресс был заметен. 23 очка с 63% реализации атак, два блока, эйс – большой вклад в победу. При этом сосновоборцы хорошо защищались, остальные крайние нападающие москвичей не дотянули и до 50% в нападении. Так что Сапожков сделал разницу.
Сергей Пирайнен («Динамо-Урал»)
Уфимцы старт чемпионата провалили – шесть поражений подряд. А Пирайнену досталась львиная доля критики, ведь в отсутствие Романа Поталюка он стал основным диагональным. И в игре с «Факелом» Сергей показал, что набирает форму. А уральцы сделали шажок к выходу из кризиса. 50% реализации атак, три блока, три эйса, «+19» – показатель полезности. Да чего там, Пирайнен в этом матче переиграл не кого-нибудь, а лучшего диагонального ЧМ-2025 Юри Романо. Теперь нужно постараться удержать такой уровень игры.
Дражен Лубурич («Зенит-Казань»)
Процесс адаптации сербского диагонального в Казани проходит непросто, однако в матче с «Белогорьем» Лубурич показал, зачем его приглашали в состав действующего чемпиона страны. Он вышел по ходу третьей партии, и во многом благодаря ему казанцы этот сет и выиграли. Дражен сразу же отметился двумя эйсами, а до конца игры ещё дважды заставил капитулировать принимающих соперника. Больше него подавали только Дмитрий Волков и Михаил Лабинский, но они отыграли все пять партий. В нападении серб тоже быстро вспомнил взаимодействия с Константином Абаевым. Цифры у Лубурича не запредельные, однако он помогал команде в самые нужные моменты. И заслуженно получил звание MVP «классики отечественного волейбола». Кого из диагональных теперь выпускать в старте на «Локо»? Сложный вопрос для Вербова.