«Локомотив» потерпел неожиданное поражение. Тройка лидеров уходит в отрыв!

Весьма необычным получился 9-й тур женской волейбольной Суперлиги: все семь матчей завершились в трёх партиях – борьбы почти не было.

Вероятно, это можно объяснить тем, что почти во всех матчах встречались соперники из разных весовых категорий: те, кто выше в таблице, принимали экзамен у тех, кто только пытается догнать лидеров. И надо сказать, что эта проверка была провалена почти полностью. Удивить «экзаменаторов» из калининградского «Локомотива» смог лишь саратовский «Протон», который в этом сезоне заслуживает звание самой непредсказуемой команды.

«Локомотив» остановился в Саратове

За команду Юрия Маричева, как и в 3-м туре с «Уралочкой», снова сыграли плохая погода и сложная логистика. Железнодорожницы добирались до Саратова почти сутки и начали встречу чуть ли не с колёс.

То, что «Локо» не может вкатиться в игру, стало ясно по обескураживающему началу матча – 8:0 в пользу хозяек! У подопечных Андрея Воронкова не получалось ничего. И только ошибка волейболисток «Протона» помогла гостьям уйти с провальной расстановки, перевести дух и начать играть в волейбол.

«Протон» в атаке Фото: proton-saratov.ru

Саратовские волейболистки, впрочем, слишком рано поверили в то, что соперник отдаст партию без борьбы, и чуть было не поплатились за это. Погорельченко, а затем и Костючик отличными сериями подач не просто нивелировали катастрофическое отставание, но и сами вырвались вперёд на пять очков. Казалось, калининградская команда разыгралась и без проблем дожмёт соперника. Однако потом капитан «Протона» Екатерина Геращенкова вышла на переднюю линию и взяла всё в свои руки. Результативными атаками доигровщица добывала сетболы для своей команды, их набралось аж четыре. А подвёл черту под этой упорной партией саратовский блок – 29:27.

И, пожалуй, первый сет во многом стал определяющим. Калининградская команда, конечно, ещё пыталась сопротивляться, вот только саратовские волейболистки уже мёртвой хваткой вцепились в матч и почуяли победу. При равенстве на подаче (5:5) «Протон» был чуть лучше на блоке (10:9), а в атаке и вовсе доминировал (51:34). После поражения «Локомотива» тройка лидеров начинает отрываться от группы преследователей. В этой группе плотно расположились сразу пять команд – у всех по пять побед в девяти встречах.

Как дела у тройки лидеров?

Команды из топ-3 Суперлиги в этом туре не испытали никаких проблем в своих матчах. Игра с «Омичкой» стала отличной реабилитацией для казанского «Динамо-Ак Барс» после неудачи в Нижнем Тагиле. Большой перевес позволил Зорану Терзичу поэкспериментировать с составом и дать время всем своим волейболисткам. Отличная получилась проверка ближайшего резерва – 3:0.

Игроки «Динамо-Ак Барс» после победы Фото: dinamo-kazan.com

«Заречье-Одинцово»» и «Уралочка-НТМК» продолжили свои победные серии. Зареченки добились успеха в Санкт-Петербурге в матче с «Корабелкой» – в седьмой раз подряд. А подопечные Михаила Карполя выиграли в уральском дерби у «Динамо-Метар» и закрепились на третьем месте.

Если у команды Константина Ушакова всё складывалась гладко на протяжении всей встречи, то в Челябинске получилась напряжённой вторая партия. В ней «Уралочка» смогла отыграться со счёта 12:17. Этому поспособствовала просто фантастическая игра Елизаветы Фитисовой, разрывавшей своими забеганиями блок и защиту «Динамо-Метар». После такого челябинки уже не смогли оправиться и отдали третью партию без борьбы.

Что ещё интересного было в туре?

«Ленинградка» провела работу над ошибками после провального матча с «Корабелкой» и в очередной домашней встрече смотрелась лучше. Жёлто-чёрные играючи разобрались с аутсайдером чемпионата краснодарским «Динамо». Южанки, к сожалению, не смогли закрепить свой красноярский успех.

Московское «Динамо» и «Тулица» также продолжают разгоняться, обыгрывая своих соперников и укрепляя позиции в зоне плей-офф. Бело-голубые дома полностью переиграли минскую команду на подаче и блоке (10:1), а в атаке смогли дотянуть реализацию до 56%. Это третья победа московской команды после крайне неудачного старта в чемпионате России. В Туле же хозяйки не дали ни шанса «Енисею», показав более качественную и мощную игру на сетке.

Матчи 10-го тура будут сыграны 23 и 24 ноября. Среди них особенно выделяется битва «Локомотива» и «Уралочки». Зацепится ли команда из Калининграда за тройку лидеров или её отрыв от преследователей станет ещё больше?