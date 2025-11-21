Смелый капитан, безжалостный «центр» и самый полезный игрок. Кто главная звезда 9-го тура?

9-й тур женской Суперлиги не принёс изменений в турнирной таблице, да и просто из неожиданных результатов разве что победа «Протона» в матче с добиравшимся в Саратов целые сутки калининградским «Локомотивом».
Однако и в этом туре были свои герои – те, без кого представить победы команд было бы невозможно. Как и туром ранее, в топ-3 попали волейболистки «Уралочки» и московского «Динамо», а компанию им составила представительница «Протона».
А кто из них лучшая, решать, конечно, вам!
Екатерина Геращенкова («Протон»)
Не просто так Екатерина носит капитанскую нашивку! Именно доигровщица взяла на себя инициативу в упорной концовке первой партии в матче с действующим чемпионом – «Локомотивом». Волейболистка саратовской команды уверенно повела свою команду за собой, хладнокровно завершая атаки на передней линии и зарабатывая сетболы для «Протона». Даже после выигранного сета Екатерина не остановилась и атаковала с эффективностью в 50% (18 забитых мячей из 36).
Елизавета Фитисова («Уралочка-НТМК»)
Эффективная игра Елизаветы у сетки помогла «Уралочке» перехватить инициативу и изменить рисунок игры в важнейшем втором сете матча с «Динамо-Метар», по ходу которого команда Михаила Карполя уступала 12:17. Связующая Ольга Хлебникова очень вовремя нашла нужный адресат для своих передач: Фитисова просто фантастически исполняла забегания, и атаки как нож сквозь масло проходили через челябинский блок. За весь матч центральная реализовала 10 таких атак, но самыми важными оказались мячи во второй партии. А ещё волейболистка заработала два ценных очка на блоке.
Ирина Капустина («Динамо» Москва)
Ирина давно не показывала такой результативности в нападении – 54%. Последний раз подобная эффективность была ещё в матче 4-го тура с «Локомотивом», затем у доигровщицы москвичек наступил спад. После смены тренеров и серии неудач бело-голубые начинают потихоньку выкарабкиваться из ямы. И отличная игры основного бомбардира – оптимистичный знак. Во встрече с «Минчанкой» помимо 15 очков, набранных в атаке, у Капустиной четыре подачи навылет и один блок. А игру она завершила с показателем полезности «+15» – лучший результат в туре!