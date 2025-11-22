Этот поезд в огне! «Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в битве лидеров Суперлиги

Кульминацией 8-го тура мужской волейбольной Суперлиге стала битва лидеров в Казани, где «Зенит» принимал «Локомотив». Два лидера, два претендента на первое место, не знавшие горечи поражений.

И надо сказать – матч удался! Полные трибуны, неплохого качества и, главное, зрелищный волейбол. Победили сибиряки, а действующие чемпионы страны после домашнего поражения откатились на третье место.

Однако начать надо с приятного для «Зенита» — Казань собрала аншлаг. Для волейбола в столице Татарстана это редкость, потому что город спортом буквально перенасыщен. Но здесь получился настоящий праздник волейбола, к концу первой партии зрители сидели даже на лестницах в проходах.

К сожалению для казанских болельщиков, победить их любимцам не удалось. Хотя начиналось для команды Алексея Вербова всё очень хорошо. Действующий чемпион не показал ничего сверхъестественного в первом сете, однако сыграл чище. А вот новосибирцы долго входили в игру, много ошибались.

Игроки МВК «Зенит-Казань» Фото: МВК «Зенит-Казань»

Но как только вошли и полетела подача, сразу же вылезли проблемы хозяев с приёмом. Затерроризировал Дмитрия Волкова, трижды аккуратно укоротив мяч, Симеон Николов. Неуверенно себя чувствовали и остальные принимающие. Вербову пришлось тасовать своих нападающих в попытках найти оптимальное сочетание, однако, забегая вперёд, скажем, что сделать это так и не удалось. «Локомотив» отодвинул Константина Абаева от сетки, что лишило казанцев возможности играть с центрами. Да и играть быстро в принципе. На высоких же мячах хозяевам было сложно обходить блок гостей.

Казалось, Казань играет на пределе, а Новосибирск ещё может прибавить. Но при всём при этом матч вполне мог завершиться и по-другому. В четвёртом сете команда Вербова вцепилась в соперника, игра перешла на баланс. Дожми «Зенит» – и на тай-брейке подгоняемые трибунами казанцы вполне могли бы поймать кураж и выиграть. Однако свои три сетбола в этой концовке команда Вербова реализовать не смогла. А вот «Локомотив» свой шанс использовал. Сначала смог смягчить атаку Алексея Кононова и реализовал доигровку, а на матчболе за Новосибирск сыграла роковая случайность. Ильяс Куркаев прыгал с первым темпом, но в него попала скидка от Константина Абаева. Получилась доигровка, которую в свою очередь скидкой реализовал Николов. Вызывающее, но красивое завершение матча!

Отметим ещё и противостояние «бывших». У «Локо» очень старался Сэм Деру. Не всё получалось, однако в концовке он очень помог общей игрой и забил важные мячи, отыгравшись от блока. У «Зенита» очень хотели показать себя Абаев и Дражен Лубурич, но их усилий не хватило.

Что ж, «Локомотив» показал, что в этом сезоне готов сражаться за самые высокие места. Ну а казанцам нужно продолжать работать, шлифовать взаимодействия. Для обеих команд всё только начинается.