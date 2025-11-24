Лидер должен быть один! Победа «Локо» над казанским «Зенитом» и другие события 8-го тура

В минувшие выходные завершился 8-й тур Суперлиги. Он получился очень интересным, проходных матчей в нём практически не было. Всем лидерам пришлось побороться за очки. И не все собрали полный комплект.

Давайте разбираться, какие встречи были самыми яркими.

«Локомотив» добил Казань подачей

В главном матче тура встречались лидеры. И «Локомотив» увёз из Казани победу, причём полноценную, в три очка. В первом сете сибиряки буксовали, допускали много своих ошибок, позволили хозяевам убежать в отрыв и не смогли догнать. Зато потом «Локо» включил подачу и уничтожил приём действующего чемпиона. Казанцы могли зацепиться в четвёртой партии, однако собственные огрехи не позволили перевести встречу на тай-брейк.

ВК «Локомотив» Фото: ВК «Локомотив»

«Четвёртая партия получилась эмоциональная, в остальных трёх одна команда имела преимущество. В первой мы были лучше, потом в двух партиях, безусловно, Новосибирск нас давил. Подача была их основным оружием. Мы ожидали этого от них. По большому счёту весь состав у них подавал хорошо, плюс Казаченков. Трёх-четырёх эйсов можно было избежать, с остальными бы, наверное, никто не справился», – подвёл итог матча Алексей Вербов.

Кстати, наставник казанцев признался, что для него «Локомотив» – фаворит номер один в чемпионате. И пока это действительно так. Новосибирцы – единственный клуб, который пока ни разу не проиграл.

«Динамо» мучилось в Самаре

Московское «Динамо» в матче с «Новой» победило, но одно очко самарцы смогли отобрать. Хозяева выиграли затяжную первую партию: сетболы были и у тех, и у других, однако в концовке сначала сработал блок в центре сетки, а затем эйс оформил Романас Шкулявичус. Далее класс гостей стал сказываться, а Олег Миканович постепенно выпускал на площадку резервистов. Стратегический подход наставника самарцев прост: нужно собирать свои очки с равными по классу соперниками и с теми, кто слабее. Что ж, это имеет право на жизнь, тем более что основной состав у «Новы» довольно возрастной. Но на этот раз и более молодые запасные игроки проявили себя, взяв четвёртый сет. На тай-брейке счастье было близко, однако в решающий момент москвичи всё же были чуть лучше. После победы Константин Брянский назвал этот матч худшим по качеству для своей команды. И действительно – ошибок у динамовцев набралось практически на две партии – 45 во всех элементах.

Американские горки «Белогорья»

Ничуть не легче пришлось «Белогорью» в Оренбурге. Первый сет стал настоящим триллером, а завершился со счётом 39:37. «Львы» смогли забрать эту партию, но после этого провалили начало второй – подбирались долго, однако всё же уступили – 23:25.

Казалось, всё встаёт на свои места в третьем сете: гости спокойно вели до счёта 24:18. А дальше случился ступор на подачах сербского легионера оренбуржцев Жарко Убипарипа. Доигровщик вводил мяч в игру плотно и стабильно, а блок и защита хозяев забирали своё. Шесть сетболов отыграли! Но на балансе Убипарип всё же ошибся, а следом Георгий Заболотников поставил точку блоком, буквально перевисев в воздухе нападающего «Оренбуржья».

Хозяева не сдались и до последнего сражались, имея все шансы перевести матч на тай-брейк. Снова всё решилось на балансе, дважды оренбуржцы получали сетбол, однако блок «львов» опять сделал разницу. 28:26 – и, несмотря на очень нервное противостояние, три очка отправляются в копилку белгородцев.

«Хочу пожелать здоровья нашим болельщикам. Их здоровье мы катаем на американских горках похлеще любого жизненного аттракциона, поэтому я надеюсь, что люди не разочаровались в нас, а, наоборот, вот сейчас чуть-чуть подзавелись. Потому что мы играем со всеми ровно, любую нашу игру смотреть интересно — с Казанью 3:2, здесь 3:1. Даже третья партия, когда казалось, что мы должны спокойно её забирать, что-то мы решили устроить праздник волейбола в Оренбурге», – шутил после матча Павел Тетюхин.

Что ещё было в туре?

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Динамо-Урал». Здесь ключевой стала первая партия, которая вполне могла достаться гостям. Выиграй её уфимцы, всё могло пойти по другому сценарию. Но команда Алекно выдержала, а дальше стало попроще. Тем не менее, очевидно, подопечные Бориса Колчина прибавляют и уже не выглядят так безнадёжно, как ещё пару туров назад.

А вот «Факел» стремительно катится на дно. Поражение дома 0:3 в матче с «Газпромом-Югра» – это уже даже не тревожный звонок. Во втором сете северяне вели 24:21, но соперник снялся, реализовал доигровку, а затем дважды не попал в площадку Юри Романо. Характера новоуренгойцам в этом сезоне не хватает. В игре на балансе в сетку влез Василий Капранов, после чего хозяева просто сдались. Плохой матч провёл Романо – 33% реализации атак при эффективности в 3% и показателе полезности «-1». А кроме итальянца, потащить за собой команду как будто бы и некому. 39% командной атаки против 56% у сургутян: с такими цифрами рассчитывать на что-то в Суперлиге невозможно.

Юри Романо Фото: ВК «Белогорье»

Ещё одна победа в трёх сетах была у «Енисея» в Москве. «Студенты» оказали какое-то подобие борьбы только в третьей партии. И здесь ключевую роль сыграла атака, где сибиряки оказались лучше – 58% на 31%.

В матче команд из нижней части турнирной таблицы «Кузбасс» обыграл «Ярославич». Очень важный успех для молодой кемеровской команды. Хозяева проиграли блок 9:15, но лучше подавали – 9:4 при примерно равном количестве ошибок. Ключевой, пожалуй, стала вторая партия, которую «Кузбасс» выиграл со счёта 17:22. И обошёл соперника в турнирной таблице. Ну а команда Сергея Шляпникова после яркого старта потерпела уже шестое поражение подряд.

В последнем матче тура «Горький» одолел «Динамо-ЛО». Сосновоборцы разочаровывают, а команда из Нижнего Новгорода вновь проявила характер.

Что происходит в турнирной таблице?

Там осталось всего два нуля! «Локомотив» по–прежнему идёт без поражений, а МГТУ – без побед. Казанский «Зенит» после первого поражения сразу же пропустил вперёд одноклубников из Санкт-Петербурга – у тех больше очков. А четвёртым идёт «Енисей»! В нижней части таблицы продолжается падение «Факела» – уже 12-е место. И главное – нет никакого просвета в игре.

В 9-м туре, который пройдёт 25-27 ноября, главным станет матч между «Динамо» и «Локомотивом» в Москве. Посмотрим, смогут ли лидеры устоять после игры в Казани, забравшей много сил и эмоций.