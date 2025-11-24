Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 8-го тура, Симеон Николов, Слави Костадинов, Артём Масько

Попотели за команду. Кто лучший игрок Суперлиги в 8-м туре?
Пётр Кондаков
Кто лучший игрок Суперлиги в 8-м туре?
Аудио-версия:
Комментарии
Ярче всего выглядели те, кто работал не на себя, а на общий успех «Локомотива», «Газпрома-Югра» и «Горького».

8-й тур Суперлиги не принёс игрокам каких-то запредельных личных цифр, на первый план вышла командная работа. Мы выделили три мощных выступления, повлиявших на исходы матчей. А какое из них было самым ярким, решать вам!

Что интересного произошло в 8-м туре Суперлиги:
Лидер должен быть один! Победа «Локо» над казанским «Зенитом» и другие события 8-го тура
Лидер должен быть один! Победа «Локо» над казанским «Зенитом» и другие события 8-го тура
Турнирная таблица Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 8-го тура мужской Суперлиги
Фото: lokovolley.com
1 место

Симеон Николов («Локомотив»)

Юная звезда проявила себя в матче лидеров. Нельзя сказать, что в игре с казанским «Зенитом» нападающие сибиряков выглядели на голову выше своих визави, но в ключевые моменты именно болгарин верно распределял нагрузку. К тому же он практически решил исход третьего сета своей серией подач в Дмитрия Волкова, а на матчболе ответил скидкой на скидку, принеся своей команде победу.

Фото: gazprom-ugra.ru
2 место

Слави Костадинов («Газпром-Югра»)

Если бы в нашем волейболе вручался приз «Команда тура», то сургутяне в этот раз точно бы его получили. 3:0 в Новом Уренгое – отличный результат. Два уверенных сета и камбэк с 21:24 – это и мастерство, и характер. «Газпром-Югра» здорово принимал, однако этой доводкой нужно было ещё распорядиться, что и сделал Слави Костадинов. Он классно взаимодействовал с центральными, да и края практически не сбоили. Когда команда выигрывает атаку с перевесом 56% на 39%, это заслуга связующего. Ну и подача летела, куда ж без неё. «Факел» очень пострадал на приёме от Костадинова. Чаще Слави подавал только его брат Александр, зато связующий набрал три очка в этом элементе.

Фото: nn-volley.ru
3 место

Артём Масько («Горький»)

У нижегородцев получилась настоящая командная победа, на характере. Выделить у «Горького» можно практически любого игрока, но мы остановились на Артёме Масько. Белорусский доигровщик и в предыдущем туре с МГТУ вышел на замену и проявил себя на тай-брейке. Здесь же он отыграл весь матч, однако снова вышел на первые роли в концовке. Его атака и блок позволили нижегородцам выйти вперёд с брейком в пятой партии, и это преимущество команда Андрея Дранишникова уже не упустила. Белорус поставил пять блоков и набрал 19 очков. Настоящий джокер!

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android