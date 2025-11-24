Попотели за команду. Кто лучший игрок Суперлиги в 8-м туре?

8-й тур Суперлиги не принёс игрокам каких-то запредельных личных цифр, на первый план вышла командная работа. Мы выделили три мощных выступления, повлиявших на исходы матчей. А какое из них было самым ярким, решать вам!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»
Симеон Николов («Локомотив»)
Юная звезда проявила себя в матче лидеров. Нельзя сказать, что в игре с казанским «Зенитом» нападающие сибиряков выглядели на голову выше своих визави, но в ключевые моменты именно болгарин верно распределял нагрузку. К тому же он практически решил исход третьего сета своей серией подач в Дмитрия Волкова, а на матчболе ответил скидкой на скидку, принеся своей команде победу.
Слави Костадинов («Газпром-Югра»)
Если бы в нашем волейболе вручался приз «Команда тура», то сургутяне в этот раз точно бы его получили. 3:0 в Новом Уренгое – отличный результат. Два уверенных сета и камбэк с 21:24 – это и мастерство, и характер. «Газпром-Югра» здорово принимал, однако этой доводкой нужно было ещё распорядиться, что и сделал Слави Костадинов. Он классно взаимодействовал с центральными, да и края практически не сбоили. Когда команда выигрывает атаку с перевесом 56% на 39%, это заслуга связующего. Ну и подача летела, куда ж без неё. «Факел» очень пострадал на приёме от Костадинова. Чаще Слави подавал только его брат Александр, зато связующий набрал три очка в этом элементе.
Артём Масько («Горький»)
У нижегородцев получилась настоящая командная победа, на характере. Выделить у «Горького» можно практически любого игрока, но мы остановились на Артёме Масько. Белорусский доигровщик и в предыдущем туре с МГТУ вышел на замену и проявил себя на тай-брейке. Здесь же он отыграл весь матч, однако снова вышел на первые роли в концовке. Его атака и блок позволили нижегородцам выйти вперёд с брейком в пятой партии, и это преимущество команда Андрея Дранишникова уже не упустила. Белорус поставил пять блоков и набрал 19 очков. Настоящий джокер!