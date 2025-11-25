Скидки
Волейбол, женская Суперлига, топ-3 лучших игрока 10-го тура: Юлия Бровкина, Елизавета Протопопова, Ангелина Лазарева

Главные звёзды 10-го тура женской Суперлиги. Кто впечатлил вас больше всех?
Лучший игрок 10-го тура женской Суперлиги
В тройку ярчайших игроков попали представители «Уралочки», «Заречья» и московского «Динамо».

В 10-м туре женской Суперлиги было немало интересных матчей, а это значит, что были и герои, которые ярко помогали своим командам побеждать.

Любопытно, что в тройку по итогам 10-го тура попали две девушки, которых мы ранее уже выбирали в число главных звёзд тура, – это центральные Юлия Бровкина и Ангелина Лазарева. А компанию им в этот раз составила Елизавета Протопопова. Кто впечатлил вас больше всех? Просто голосуйте!

Можно вспомнить все интересные матчи тура:
«Уралочка» расправилась со всеми фаворитами. Почему она не на первом месте в таблице?!
Турнирная таблица женской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Рейтинг: лучший игрок 10-го тура женской Суперлиги
Елизавета Протопопова («Уралочка-НТМК»)
Фото: uralochka-vc.com
1 место

Елизавета Протопопова («Уралочка-НТМК»)

Диагональная уральской команды второй матч подряд показывает безукоризненную игру в нападении. Но если в прошлом туре соперником «Уралочки» был скромный «Динамо-Метар», то в 10-м туре блеснуть удалось в матче с действующим чемпионом, да ещё и в Калининграде. Протопопова держала уровень своей атаки на высоте на протяжении всей встречи: 15 выигранных мячей из 27, и закрыть диагональную блоком у соперниц получилось всего два раза. Ещё по два очка удалось взять с подачи и на блоке. Такая игра волейболистки помогла команде Михаила Карполя собрать победный пазл в игре с калининградским «Локомотивом».

Ангелина Лазарева («Динамо» Москва)
Фото: vldinamo.ru
2 место

Ангелина Лазарева («Динамо» Москва)

Как и в 8-м туре, блокирующая Ангелина Лазарева стала самым результативным игроком в составе московского «Динамо». В матче с красноярским «Енисеем» центральная принесла своей команде 19 очков. Львиную долю мячей Ангелине добыла успешными действиями на блоке: из 14 общекомандных «чехлов» 10 на счету центральной. Остальные девять очков были выиграны в атаке. «Десятка» в этом сезоне покорялась только двум игрокам – Дарье Киселёвой в 1-м туре и Анастасии Манжосовой – во 2-м. Но если те показатели сопровождались ещё и победами, то у Лазаревой такие высокие цифры имеют странное послевкусие. Потому что одних усилий центральной не хватило динамовкам для успеха в Красноярске.

Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»)
Фото: vcmo.ru
3 место

Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»)

Центральная блокирующая «Заречья» была очень заметна в 10-м туре. Юлия очень вовремя активизировалась в четвёртой партии матча с краснодарским «Динамо» и дала своей команде необходимый импульс для борьбы. Да, хоть южанки и являются аутсайдерами чемпионата, но одинцовскую команду едва не застали врасплох – им пришлось отыгрываться со счёта 1:2 после холодного душа в третьем сете (25:9). Бровкина обратила на себя внимание не столько блоком (там всего четыре очка), сколько успешной атакой – 15 забитых мячей. У Юлии второй в команде показатель по эффективности. Больше по итогам домашней встречи было только у диагональной Максимовой.

