Волейбол

Волейбол, Суперлига, мужчины, Динамо обыграло Локомотив 3:1 в матче 9-го тура, обзор матча

Непобедимых больше нет! «Динамо» остановило «Локомотив» в волейбольной Суперлиге
Пётр Кондаков
«Динамо» обыграло «Локомотив» — 3:1
Москвичи перетерпели и заслуженно обыграли лидера.

9-й тур мужской Суперлиги подарил нам ещё один матч фаворитов. Лидер – новосибирский «Локомотив» – приехал в Москву в гости к «Динамо» после победы над казанским «Зенитом». И не смог продлить свою победную серию.

Теперь в чемпионате не осталось команд со 100-процентным показателем.

Турнирная таблица мужской Суперлиги

Мощный старт «Локомотива»

А начиналось для новосибирцев всё хорошо. Первый сет вообще был очень ровным. Лидер менялся, но преимущество одной из команд не превышало двух очков. А когда превысило – получились сетболы – 24:21. Но легко завершить сет команде Пламена Константинова не удалось: москвичи снялись, а затем Максим Сапожков двумя эйсами сравнял счёт. Правда, следом диагональный отправил мяч в сетку, а новосибирцы всё же закрыли партию: снова Сапожков ошибся, не попал ни в площадку, ни по рукам. Разницу сделали ошибки в атаке. И те и другие допустили по шесть неточностей за сет, однако у «Локо» все они были на подаче, а у динамовцев четыре – в атаке. Гости сыграли чище.

Второй сет окрылённый успехом «Локомотив» и вовсе начал со счёта 5:2. Команда у Константинова по-хорошему куражная, когда у неё идёт – попробуй останови! Но у «Динамо» был свой ответ в лице подачи того же Сапожкова: ещё два эйса. Диагональный вообще отыграл очень эмоционально, хоть и ошибался порой. Всё-таки матчи с «Локомотивом» для Максима важны, ведь это его родной клуб. Который сделал ставку на других исполнителей.

Динамовцы отставание отыграли, вышли вперёд, и Пламен тут же взял тайм-аут, видимо, чувствовал, что что-то идёт не так. И болгарин был прав.

Игроки МВК «Локомотив»

Игроки МВК «Локомотив»

Фото: lokovolley.com

«Динамо» сломало соперника

Во-первых, включились трибуны, они в Москве заполнились как раз к старту второй партии. Это столичному клубу однозначно помогло. А ещё «Локомотив» всё же не смог выдерживать такой чистый, безошибочный уровень. За второй сет сибиряки ошиблись 12 раз – по шесть в атаке и на подаче. С таким браком выиграть партию нельзя. Однако ошибки – заслуга «Динамо»! Команда Константина Брянского постоянно поддавливала соперника и сломала его.

До середины третьей партии лидер ещё сопротивлялся. Дальше же москвичи безраздельно завладели инициативой. Был ещё всплеск в концовке, но это из-за того, что динамовцы немного расслабились. В этой борьбе двух классных команд они были стабильнее. И в итоге оказались лучше во всех элементах! 56% – 51% в реализации атак при меньшем числе проигранных мячей, 11:10 на блоке, 9:4 – на подаче. Вообще, подопечные Брянского лучше отпринимали. Получается, перетерпели и победили «Локомотив» тем же оружием, которым тремя днями ранее железнодорожники одолели Казань. Подача и приём решили.

Суперлига — предварительный этап (м) . 9-й тур
25 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Поражение «Локомотива» означает две вещи. Во-первых, в Суперлиге теперь нет команд, которые не проигрывали. А во-вторых, новосибирцы потеряли лидерство: по очкам их обошёл петербургский «Зенит», победивший в Сургуте. Ну а «Динамо» постепенно подтягивается к лидерам и выходит на проектную мощность. А через месяц москвичи и сибиряки встретятся в полуфинале Суперкубка. И это будет очень интересное противостояние!

