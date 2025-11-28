Нулей в таблице больше нет! Первая победа аутсайдера и другие яркие события 9-го тура

9-й тур мужской волейбольной Суперлиги получился очень упорным и насыщенным. И стёр в турнирной таблице последние нули! Теперь нет команд, которые не познали бы радости побед и горечи поражений.

А ещё – случилась смена лидера! Разбираемся в подробностях.

«Динамо» наехало на «Локомотив»

Если в 8-м туре «Локомотив» победил в Казани благодаря подаче и приёму, то сейчас этим же оружием ему ответило «Динамо». Новосибирцы здорово играли полтора сета, цеплялись в третьей партии, но всё же сломались. Не хватило ни сил, ни эмоций на второй суперматч подряд, ну и зал поддавил! Симеону Николову на отведённых мячах тоже было сложно творить чудеса. Для москвичей это важная победа, потому что в ином случае они рисковали бы завязнуть в середине таблицы. Да и третье поражение от топ-соперника могло ударить морально по команде Константина Брянского. Но «Динамо» в игре!

«Локомотив», несмотря на поражение и утрату лидерства (сибиряков по очкам обошёл «Зенит» из Санкт-Петербурга), всё равно остался доволен выездом по маршруту Казань – Москва. Команда показала, что готова бороться за самые высокие места. Ну а шанс отомстить динамовцам будет в Суперкубке.

Тай-брейк в Красноярске

«Енисей» и «Динамо-ЛО» устроили практически трёхчасовую рубку, из которой победителями всё же вышли гости. Матч был принципиальным, поскольку Роман Мурашко и Семён Дмитриев в межсезонье из Красноярска перебрались в Сосновый Бор. «Енисею» после ухода лидеров пророчили спад, но пока команда Юрия Филиппова играет выше всяких похвал. Правда, на этот раз победить не получилось, даже несмотря на «качели» от «атомных парней».

Игроки ВК «Динамо-ЛО» Фото: ВК «Динамо-ЛО»

Динамовцы взяли первый сет, да и во втором держали инициативу в своих руках. Однако как мы уже привыкли в этом сезоне, затем последовал провал, благодаря которому хозяева и вторую партию забрали на балансе, и третий сет легко выиграли. Но надо отдать должное подопечным Александра Климкина – они собрались и вернулись в матч, а на тай-брейке забрали победу – 17:15. И никак не покидает ощущение, что «Динамо-ЛО» способно на большее.

«Факел» тухнет, не разгоревшись

«Факел» потерпел очередное поражение. Да, от «Белогорья», однако «львы» сейчас всё-таки не в оптимальном составе, да и матч проходил в Новом Уренгое. Вроде бы в каждой партии хозяева были близко, а в первом сете вели с преимуществом в четыре очка, но белгородцы спокойно догоняли, выходили вперёд и выигрывали. Юри Романо был неплох, однако помощи от партнёров не дождался. Роман Емполов в очередной раз критиковал доигровщиков (и есть за что: и Капранов, и Пипуныров сыграли в минус). Кажется, в Новом Уренгое надо что-то менять: либо выходить на рынок в поиске новых игроков, либо вносить коррективы в тренерский штаб. Команда выглядит неуправляемой и уже находится на грани попадания в плей-офф, опережая «Динамо-Урал» только по соотношению сетов.

Ну а «Белогорье» увозит с севера важную победу. Прежде всего для уверенности команды, которая оказалась в непростой ситуации.

Что ещё было в 9-м туре?

«Зенит» в Сургуте победил «Газпром-Югра» и вышел на первое место после осечки «Локомотива». Владимир Алекно на этот раз хотел дать передохнуть Владиславу Бабкевичу, отправив на площадку трёх доигровщиков. Эксперимент не удался – партию проиграли. Правда, во втором сете петербуржцы разнесли соперника в клочья — 25:8. В дальнейшем игра была близкой, но класс гостей сказался. Правда, Алекно в итоге выпустил и Бабкевича, и Женю Гребенникова. Пока резервисты «Зенита» не могут побеждать соперников ниже классом.

Игроки ВК «Зенит» Фото: ВК «Зенит»

Первую победу в Суперлиге наконец-то одержал МГТУ! «Студенты» отлично смотрелись две первые партии в Ярославле, но Сергей Шляпников смог перезагрузить команду заменой связующего. Алексей Кураш заиграл в более комбинационный волейбол, «включил» Николу Мельянаца, наладил взаимодействие с центрами. Удалось перевести встречу на тай-брейк, однако там в равной борьбе чуть больше повезло москвичам. МГТУ впервые отпраздновал успех, а у «Ярославича» уже семь поражений подряд.

Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Оренбуржье», которое, правда, приехало в столицу Татарстана без трёх игроков основы. Это стратегия, при таком плотном графике без неё никак. В итоге навязать борьбу получилось разве что во второй партии, но и там фаворит спокойно довёл дело до победы. Отметим возвращение в состав казанцев Романа Романовского: молодой блокирующий пропустил больше месяца из-за травмы и явно изголодался по игре.

Болельщики увидели лаконичные 3:0 на табло и в Уфе, где набирающее ход «Динамо-Урал» победило «Кузбасс». Уфимцы держали инициативу в своих руках на протяжении всего матча, эта победа полностью заслуженна.

А в завершающем матче тура случился уже традиционный триллер с участием «Горького». Нижегородцы отдали «Нове» первые два сета, затем героически с помощью зрителей начали вытаскивать себя из сложной ситуации. Почти получилось, даже несмотря на матчбол у гостей в четвёртом сете. На тай-брейк встречу перевести удалось, но на пятый сет хозяев не хватило – 2:3.

Что в турнирной таблице?

По количеству побед у нас троевластие: у обоих «Зенитов» и «Локомотива» в пассиве по одному поражению. По очкам новосибирцы теперь расположились между Санкт-Петербургом и Казанью. В четвёрку вернулось «Динамо», у которого на одно поражение больше. Дальше идут «Белогорье» и «Енисей».

Внизу таблицы всё ближе к аутсайдерам «Факел». У уренгойцев две победы, как и у «Динамо-Урал», «Кузбасса» и «Ярославича». Очень важный успех для МГТУ, москвичи не отпустили конкурентов далеко и отстают от них на одну победу.

10-й тур растянется на три дня – с 29 ноября по 1 декабря. А центральным станет матч в Петербурге, где «Зенит» примет «Белогорье».