Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 9-го тура, Роман Мурашко, Алексей Ганенко, Максим Сапожков

Эти волейболисты — машины по набору очков! Кто их них был лучшим в 9-м туре Суперлиги?
Пётр Кондаков
Мужская Суперлига, рейтинг лучших 9-го тура
Аудио-версия:
Диагональные «Динамо» огорчили бывших, а блокирующий МГТУ принёс команде первую победу в сезоне.

Позади остался 9-й тур Суперлиги. В нём мы выделили трёх игроков, выступивших особенно ярко. Два нападающих, которые привели свои команды к победам, наколотив кучу мячей, и классный центральный, который был очень хорош и в атаке, и на блоке. Но кто из этих машин лучший? Решаете вы!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 9-го тура мужской Суперлиги
Алексей Ганенко (МГТУ)
Фото: vcbmstu.ru
1 место

Алексей Ганенко (МГТУ)

Если бы не игра центрального, вряд ли бы у МГТУ случилась первая победа. Ганенко провёл отличный матч. 18 очков при полезности «+17». Для центра – запредельные цифры! Кроме того, у Алексея за пять сетов всего одна ошибка, да и та – на подаче. И он проявил себя в ключевой момент – принёс команде матчбол, а в последнем розыгрыше отзащищался от переходящего мяча.

Роман Мурашко («Динамо-ЛО»)
Фото: vc-dynamo.ru
2 место

Роман Мурашко («Динамо-ЛО»)

Матч с «Енисеем» был для диагонального принципиальным, ведь в межсезонье он покинул Красноярск и перебрался в клуб из Ленобласти. Игра получилась очень тяжёлой, изматывающей, продлилась 2,5 часа. Но всё же гости увезли победу, а Мурашко стал самым результативным игроком встречи. 27 очков при 52% реализации атак, трёх блоках и одном эйсе. Показатель полезности – «+18». Лучшая игра в сезоне для Романа. Важно, что он здорово проявил себя в решающей пятой партии – восемь очков из командных 17.

Максим Сапожков («Динамо»)
Фото: vcdynamo.ru
3 место

Максим Сапожков («Динамо»)

Динамовский гигант здорово сыграл в принципиальном для себя матче с бывшим клубом — «Локомотивом». Входил в игру Максим не слишком удачно, несколько раз ошибся, в том числе на сетболе в первой партии. Но в критический момент (при 2:5 во втором сете) выдал серию из трёх эйсов. Тут и «Локо» надломился, и сам диагональный получил большой заряд уверенности. И дальше для москвичей всё стало проще. В итоге на счету Сапожкова 24 очка при показателе полезности «+11», четыре эйса. В атаке 54% реализации, правда, и восемь потерь. Есть над чем работать, однако влияние на ход главной встречи тура Максим оказал огромное!

