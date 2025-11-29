Скидки
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужская Суперлига, Белогорье обыграло Зенит Санкт-Петербург со счётом 3:1 в центральном матче 10-го тура, обзор

«Зенит» и «Белогорье» сыграли матч-триллер. И в Суперлиге опять сменился лидер!
Пётр Кондаков
«Белогорье» обыграло «Зенит» Санкт-Петербург — 3:1
Команда Владимира Алекно почти спаслась. Но почти — не считается.

В центральном матче 10-го тура мужской волейбольной Суперлиги встретились «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Белогорье». Учитывая все проблемы гостей с составом и собственное первое место в турнирной таблице, команда Владимира Алекно подходила к игре в статусе явного фаворита. Однако тем и хорош спорт, что никогда не знаешь, чем завершится схватка сильных соперников.

В этот раз неожиданную и тяжелейшую победу одержали «львы»!

Непобедимых больше нет! «Динамо» остановило «Локомотив» в волейбольной Суперлиге
Два туда — два обратно

«Белогорье» продолжает привыкать к своей ограниченной ротации. Не готов пока выступать Мохамед Аль Хачдади, в доигровке замена Чжану, видимо, тоже не появится. Но сетовать на кадровые проблемы проще всего. В Белгороде же предпочитают работать. Много, упорно. И вот результат пришёл.

Первые два сета проходили примерно по одному сценарию. Игра вроде бы и была равной, однако белгородцы оказались чуть лучше. Им удалось навязать сопернику свою игру. Гости затерзали подачей Марлона Янта: кубинец явно находился не в своей тарелке. Первый сет решила подача – 4:0 в этом элементе в пользу команды Сергея Баранова.

Во втором – белгородцы уверенно выиграли атаку. Янта сменил Роман Пакшин, но легче петербуржцам не стало. У команды Алекно всегда есть козырь в лице Владислава Бабкевича, и игра стала сводиться к передачам на диагонального. Тот марку держал, однако «львы» очень здорово выглядели и в защите. И заслуженно повели со счётом 2:0.

Игроки «Белогорья»

Игроки «Белогорья»

Фото: belogorievolley.ru

Но долго так длиться не могло. На третью партию пасовать у «Зенита» вышел Игорь Тисевич, выдохнул Янт, а нападение гостей предсказуемо просело, уж слишком здорово «Белогорье» выглядело в первых двух сетах.

Третью партию хозяева забрали атакой (61% на 50%). Причём проигрывали белгородцы мало: всего одна ошибка. Однако до пола не добивали, и разницу, выходит, сделал Женя Гребенников. Окрылённые успехом петербуржцы взяли и четвёртый сет – здесь полетела подача. В середине сета благодаря эйсам «Зенит» получил преимущество в четыре очка и спокойно довёл партию до победы.

Всё решилось в одной расстановке

К решающему игровому отрезку, казалось, всё перевернулось. «Зенит» поймал свою игру, да и домашние трибуны помогали. Первая же атака белгородцев в пятом сете оказалась неудачной: Павел Тетюхин, который взвалил на себя ношу лидерства, пробил в аут. Всё, белгородцы оказались в ауте сами?

Игроки «Зенита»

Игроки «Зенита»

Фото: vczenit.ru

Нет. Всё перевернулось с ног на голову в одной расстановке! Бабкевич в ней был в четвёртой зоне, априори неудобной для диагонального. Белгородцы снова выбивали подачей Янта, отрезая тому пути в атаку.

Предсказуемо петербуржцы искали Бабкевича, но тому то не хватало высоты, то здорово работали блок и защита. При счёте 1:3 Алекно сменил Тисевича на Кобзаря, при 1:5 сделал обратную замену. Сняться удалось, однако следом «Белогорье» трижды (!) отбилось от Бабкевича и добыло после защиты ещё один брейк. 3:8 к смене сторон – это уже много, нужно если не чудо, то что-то близкое к нему.

«Зенит» не сдавался и смог отыграть два брейка – 6:8. Но тут же снова отдал их сопернику – гостей на тай-брейке было просто не остановить. Подобраться вновь петербуржцы не смогли. И есть гостевая победа «Белогорья»!

Суперлига — предварительный этап (м) . 10-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Стороженко, Голубев

По итогам встречи можно отметить, что гости лучше подавали: ошибок в этом элементе меньше (16:23), а эйсов даже чуть больше (7:6). Принимали и атаковали команды примерно одинаково, на блоке тоже разница минимальна – 9:8 в пользу «львов». Примерно поровну всё и в защите, а вот где у гостей всё же было лучше, так это в съёме с позитивного приёма – 63% на 55%.

Эта победа означает, что в мужской Суперлиге снова сменился лидер. «Локомотив» и «Зенит-Казань» свои матчи 10-го тура выиграли и обошли петербуржцев. Ну а белгородцы поднялись, по крайней мере на день, в топ-4. «Львы» в деле! А борьба за лидерство в нашем чемпионате всё острее.

Турнирная таблица Суперлиги
Кто с кем играет дальше?
