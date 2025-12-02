«Уралочка» проиграла, и лидеры ушли в отрыв. Главные события 11-го тура Суперлиги

11-й тур женской Суперлиги получился по-настоящему насыщенным и очень упорным: почти каждый матч, за исключением двух игр с участием фаворитов, был непредсказуемым. Но в турнирной таблице интрига пошла на убыль: поражение «Уралочки» позволило паре лидеров уйти в отрыв.

«Омичка» переиграла лидера

Матч «Уралочки-НТМК» и «Омички» начался с минуты молчания в память Галины Михайловны Карполь – мастера спорта СССР, заслуженного тренера, супруги Николая Васильевича и бабушки Михаила Васильевича.

Возможно, из-за траура волейболистки из Екатеринбурга смогли провести только одну партию на привычно хорошем уровне, а дальше и эмоциональный фон, и омская команда добили одного из лидеров чемпионата страны.

«Уралочка» может занести в себе в актив только успешное начало, когда у команды получалось практически всё: двукратное преимущество на блоке – 6:3, фантастические цифры в приёме – 72%! Добавим ко всему безошибочную подачу с двумя эйсами и классное нападение – 43%. Но всё это стало проседать, начиная со второй партии. Единственное, что осталось на высоком уровне – приём (70%). Однако такие высокие цифры не имеют значения, если теряется главный элемент, приносящий очки, – атака. А этот ключевой показатель в заключительном игровом отрезке еле перевалил за 20%.

Ксения Дьяченко исполняет блок Фото: ЖВК «Уралочка»

Но и омской команде надо отдать должное. Её игроки не стушевались перед лидером даже после проигранного первого сета. А ключевую роль в этом сыграл Александр Кошкин, точнее, его замены: выход Коржовой вместо Гильен и появление Горбатюк вместо Бесман. Резервная связующая и вовсе стала главным джокером: её скидка, а затем и атака стали неожиданностью для уральских волейболисток и помогли гостьям выиграть концовку третьего, а затем и весь четвёртый сет. Заслуженные три очка для «Омички»!

Поражение не лишило «Уралочку-НТМК» места в первой тройке, но позволило «Динамо-Ак Барс» и «Заречью» ещё сильнее оторваться в таблице от уральской команды. «Омичка» же старается закрепиться в зоне плей-офф.

Краснодар расправляет крылья

Краснодарское «Динамо» сделало то, что не получилось туром ранее – одолело одного из претендентов на медали Суперлиги – «Протон».

Кажется, что команда Алексея Бабешина после долгожданной победы в 9-м туре над красноярским «Енисеем» начинает приходить в себя и показывать ту игру, которой и ждут от южанок. Так, во встрече с «Протоном» динамовки показали слаженную игру и не рассыпались после проигранной первой партии.

Хотя стартовый отрезок матча не предвещал ничего хорошего для хозяек. Гостьи достаточно уверенного забрали его, полностью переиграв южанок на сетке (блок – 5:2, нападение – 15:10) и не дав им набрать даже 15 очков.

Но Краснодар буквально выгрызал свою победу в каждом следующем сете. Началось всё с концовки второй партии – южанки забрали её на балансе благодаря двум результативными ударам Татьяны Ежак – 26:24. Следующие два сета также прошли также в упорной борьбе, однако у хозяек уже было моральное преимущество, а ещё они действовали чище и надёжнее. А команду Юрия Маричева как раз-таки сгубил брак в решающие моменты. Да, «Протон» «забрал» сетку (блок – 17:13, атака – 57:53), но допустил больше ошибок – 22:18.

Радость игроков «Динамо» Краснодар Фото: ЖВК «Динамо» Краснодар

Как дела у фаворитов?

«Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово», занимающие первое и второе места соответственно, в этом туре обошлись в своих матчах тремя партиями.

Казанские волейболистки на правах хозяек площадки сразу завладели инициативой во встрече с красноярским «Енисеем». А дирижировала нападающими в тот вечер Анастасия Ануфриенко. Связующая умело справилась с 33% общекомандной доводки, которая в итоге перешла в 54% реализации в атаке.

«Заречье» же выступало на выезде и переиграло «Тулицу» за счёт хорошей подачи и блока. Именно в этих элементах команда Константина Ушакова имела заметное преимущество на протяжении всего матча.

Что ещё интересного было в туре?

Но некоторым командам пришлось сыграть все пять сетов. Таких пар было сразу три. «Динамо-Метар» смогло спастись со счёта 1:2 во встрече с аутсайдером из Минска. Челябинки этой победой прервали свою неудачную серию из четырёх встреч и сделали шажок вверх по лестнице турнирной таблицы.

«Ленинградка» тоже из догоняющего превратилась в победителя в матче с московским «Динамо». Столичные волейболистки отлично начали встречу у себя дома, но победного запала бело-голубым до конца игры не хватило. Жёлто-чёрные остаются в погоне за тройку лидеров. «Динамо» – на шестом месте.

У «Локомотива» получился другой сценарий: «Корабелка» была близка к тому, чтобы увести победу из-под носа чемпиона. Но команда Андрея Воронкова невероятными усилиями смогла выстоять под градом ударов петербурженок – 76:57, где 49 атак было на счету Нестеровой и Морено. «Локо» спасли собственный блок – 20:8 – и огромное количество ошибок дебютанток лиги – 32 за встречу!

Матчи 12-го тура будут сыграны 5 и 6 декабря. Особое внимание на себя обращают две встречи, которые повторят финальные матча Кубка Победы: «Ленинградка» – «Динамо-Ак Барс» и «Заречье» – «Динамо» Москва.