Волейбол, женская Суперлига, результаты матчей 11-го тура, обзор главных событий, поражение Уралочки, победы фаворитов

«Уралочка» проиграла, и лидеры ушли в отрыв. Главные события 11-го тура Суперлиги
Елена Коваленко
Женская Суперлига, результаты матчей 11-го тура
«Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово» будут делить первое место без конкурентов?

11-й тур женской Суперлиги получился по-настоящему насыщенным и очень упорным: почти каждый матч, за исключением двух игр с участием фаворитов, был непредсказуемым. Но в турнирной таблице интрига пошла на убыль: поражение «Уралочки» позволило паре лидеров уйти в отрыв.

Все результаты матчей 11-го тура

«Омичка» переиграла лидера

Матч «Уралочки-НТМК» и «Омички» начался с минуты молчания в память Галины Михайловны Карполь – мастера спорта СССР, заслуженного тренера, супруги Николая Васильевича и бабушки Михаила Васильевича.

Возможно, из-за траура волейболистки из Екатеринбурга смогли провести только одну партию на привычно хорошем уровне, а дальше и эмоциональный фон, и омская команда добили одного из лидеров чемпионата страны.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
01 декабря 2025, понедельник. 16:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
1 : 3
Омичка
Омская область
Уралочка-НТМК: Мусиенко, Сорокина, Хлебникова, Синицына, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Котенёва, Трухина, Завьялова, Меньщикова, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова, Шнип
Омичка: Дробченко, Гацалова, Малахова, Вера Антонова, Гильен, Азанова, Воситова, Антипенко, Велисевич, Бесман, Дьяченко, Кроткова, Васильева, Лялина, Коржова, Горбатюк

«Уралочка» может занести в себе в актив только успешное начало, когда у команды получалось практически всё: двукратное преимущество на блоке – 6:3, фантастические цифры в приёме – 72%! Добавим ко всему безошибочную подачу с двумя эйсами и классное нападение – 43%. Но всё это стало проседать, начиная со второй партии. Единственное, что осталось на высоком уровне – приём (70%). Однако такие высокие цифры не имеют значения, если теряется главный элемент, приносящий очки, – атака. А этот ключевой показатель в заключительном игровом отрезке еле перевалил за 20%.

Ксения Дьяченко исполняет блок

Ксения Дьяченко исполняет блок

Фото: ЖВК «Уралочка»

Но и омской команде надо отдать должное. Её игроки не стушевались перед лидером даже после проигранного первого сета. А ключевую роль в этом сыграл Александр Кошкин, точнее, его замены: выход Коржовой вместо Гильен и появление Горбатюк вместо Бесман. Резервная связующая и вовсе стала главным джокером: её скидка, а затем и атака стали неожиданностью для уральских волейболисток и помогли гостьям выиграть концовку третьего, а затем и весь четвёртый сет. Заслуженные три очка для «Омички»!

Поражение не лишило «Уралочку-НТМК» места в первой тройке, но позволило «Динамо-Ак Барс» и «Заречью» ещё сильнее оторваться в таблице от уральской команды. «Омичка» же старается закрепиться в зоне плей-офф.

Краснодар расправляет крылья

Краснодарское «Динамо» сделало то, что не получилось туром ранее – одолело одного из претендентов на медали Суперлиги – «Протон».

Кажется, что команда Алексея Бабешина после долгожданной победы в 9-м туре над красноярским «Енисеем» начинает приходить в себя и показывать ту игру, которой и ждут от южанок. Так, во встрече с «Протоном» динамовки показали слаженную игру и не рассыпались после проигранной первой партии.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
01 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
3 : 1
Протон
Саратов
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Курносова, Синицына, Ежак, Евдокимова, Коренчук, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Жукова
Протон: Энвеонву, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Мила Володина, Белоглазова, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Маркина, Котикова

Хотя стартовый отрезок матча не предвещал ничего хорошего для хозяек. Гостьи достаточно уверенного забрали его, полностью переиграв южанок на сетке (блок – 5:2, нападение – 15:10) и не дав им набрать даже 15 очков.

Но Краснодар буквально выгрызал свою победу в каждом следующем сете. Началось всё с концовки второй партии – южанки забрали её на балансе благодаря двум результативными ударам Татьяны Ежак – 26:24. Следующие два сета также прошли также в упорной борьбе, однако у хозяек уже было моральное преимущество, а ещё они действовали чище и надёжнее. А команду Юрия Маричева как раз-таки сгубил брак в решающие моменты. Да, «Протон» «забрал» сетку (блок – 17:13, атака – 57:53), но допустил больше ошибок – 22:18.

Радость игроков «Динамо» Краснодар

Радость игроков «Динамо» Краснодар

Фото: ЖВК «Динамо» Краснодар

Как дела у фаворитов?

«Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово», занимающие первое и второе места соответственно, в этом туре обошлись в своих матчах тремя партиями.

Казанские волейболистки на правах хозяек площадки сразу завладели инициативой во встрече с красноярским «Енисеем». А дирижировала нападающими в тот вечер Анастасия Ануфриенко. Связующая умело справилась с 33% общекомандной доводки, которая в итоге перешла в 54% реализации в атаке.

«Заречье» же выступало на выезде и переиграло «Тулицу» за счёт хорошей подачи и блока. Именно в этих элементах команда Константина Ушакова имела заметное преимущество на протяжении всего матча.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Енисей: Даций, Коменда, Борисова, Костина, Кондрашова, Афонина, Салтыкова, Мазина, Кирилюк, Асташина, Охрименко, Хватова
Суперлига — предварительный этап (ж) . 11-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:40 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
0 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Сокольчик
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Что ещё интересного было в туре?

Но некоторым командам пришлось сыграть все пять сетов. Таких пар было сразу три. «Динамо-Метар» смогло спастись со счёта 1:2 во встрече с аутсайдером из Минска. Челябинки этой победой прервали свою неудачную серию из четырёх встреч и сделали шажок вверх по лестнице турнирной таблицы.

«Ленинградка» тоже из догоняющего превратилась в победителя в матче с московским «Динамо». Столичные волейболистки отлично начали встречу у себя дома, но победного запала бело-голубым до конца игры не хватило. Жёлто-чёрные остаются в погоне за тройку лидеров. «Динамо» – на шестом месте.

Турнирная таблица женской Суперлиги:

У «Локомотива» получился другой сценарий: «Корабелка» была близка к тому, чтобы увести победу из-под носа чемпиона. Но команда Андрея Воронкова невероятными усилиями смогла выстоять под градом ударов петербурженок – 76:57, где 49 атак было на счету Нестеровой и Морено. «Локо» спасли собственный блок – 20:8 – и огромное количество ошибок дебютанток лиги – 32 за встречу!

Матчи 12-го тура будут сыграны 5 и 6 декабря. Особое внимание на себя обращают две встречи, которые повторят финальные матча Кубка Победы: «Ленинградка» – «Динамо-Ак Барс» и «Заречье» – «Динамо» Москва.

Полное расписание матчей 12-го тура:
