Алекно дал сбой, и его сбросили с вершины. Главные события 10-го тура Суперлиги

Завершился 10-й тур мужской Суперлиги. И он опять принёс смену лидера. Петербургский «Зенит» не смог удержаться на вершине, проиграв на своей площадке «Белогорью». Конкуренты осечкой воспользовались.

Рассказываем о главных событиях тура.

Сбой Бабкевича

В главном матче тура «Зенит» почти отыгрался с 0:2, но всё же уступил «Белогорью». Сила зенитовцев одновременно их же слабость. Как только что-то идёт не так, связующие максимально упрощают игру до модели «отдай всё Бабкевичу». Иногда Владислав справляется, однако он не железный. На тай-брейке белорусский диагональный атаковал восемь раз, но ничего не добил до пола. Марлона Янта при этом «львы» классно убирали из атаки, затрудняя ему жизнь на приёме. Ну и схема блок – защита в этом отрезке матча у «Белогорья» отработала почти идеально. А в атаке лидером уже привычно стал Павел Тетюхин. В этой игре он повторил свой карьерный рекорд – 29 очков. Даже в ослабленном составе белгородцы увезли победу из Петербурга.

«У нас очень многое не получилось, я так думаю, от огромного желания и неоптимальной физической формы. Наелись, вижу у них физическую усталость, это я хочу оправдать их. Было огромное желание. Бывает же, когда огромное желание, и тогда не всё получается. Хотя за этим ещё есть технический анализ. В пятом сете из восьми передач ни одной атаки до пола. Хотя мы знали и вся страна знает, что эта команда защищается. Так невозможно выиграть», – подвёл итог проигранного матча Владимир Алекно.

Таким образом, на первой строчке «Зенит» пробыл всего один тур. Сейчас команда Алекно уже третья – в лидирующей группе всё плотно.

«Факел» без подвига

«Зенит-Казань» приехал в Новый Уренгой, помня о неожиданном поражении в этом городе в прошлом году. Оно оказалось единственным в регулярке. Но на этот раз северяне не смогли огорчить фаворита, хотя бой дали.

Казанцы сразу подавили соперника подачей и блоком. Совершенно не попал в игру Юри Романо – 0 очков после восьми атак и четыре потери. Роман Емполов бросил в бой Никиту Морозова, который стал, по выражению Алексея Вербова, «злым гением» для Казани в прошлом году. На этот раз феерии не получилось, однако одну партию уренгойцы смогли вытащить. Гости стали чаще ошибаться, а «Факел» в ключевые моменты свои атаки реализовал.

Но дальше всё встало на свои места. Казанцы выиграли, забрали три очка и вышли на второе место – это плюс, однако пока Вербов не может быть доволен в полной мере: его команда выключается отрезками. И это приводит к потере партий. Ну а «Факел» всё ниже. Потенциал у клуба из Нового Уренгоя куда выше, чем борьба за плей-офф, однако реализовать его никак не получается.

Битва «открытий»

Интригующий матч состоялся в Самаре, где играли два главных открытия старта сезона – «Нова» и «Енисей». Поначалу хозяева выглядели куда увереннее: спокойно выиграли первый сет, вели с преимуществом в два-три очка практически всю вторую партию. Но красноярцы проявили характер: вынудили ошибиться Сергея Савина, получили сетбол благодаря своему блоку и со второй попытки его реализовали. Этот сет и стал ключевым – «Нова» потеряла уверенность и практически простояла всю третью партию. Вернуться в игру самарцы могли в четвёртом сете, однако снова в одной расстановке растеряли преимущество в четыре очка, не смогли реализовать свои сетболы в концовке, а вот «Енисей» проявил хладнокровие.

Игроки ВК «Енисей» Фото: ВК «Енисей»

В итоге 1:3 – и хозяева могут сетовать только сами на себя. Но если взглянуть на цифры, то видно, что гости лучше сыграли в атаке (53% – 45%). При прочих практически равных показателях это и сделало разницу.

Таким образом, Красноярск продолжает оставаться в когорте топ-клубов. «Нова» же сбавила обороты и отступила на восьмую строчку. Однако для клуба, который в прошлом сезоне с треском пролетел мимо плей-офф, это уже отлично.

Что ещё интересного было в туре?

«Локомотив» вернул себе лидерство, легко переиграв «Оренбуржье». Гости приехали не в оптимальном составе из-за болезней, новосибирцы тоже дали отдохнуть ряду основных игроков. Но на уверенность победы это никак не повлияло.

«Динамо-ЛО» снова провалило начало матча, получив 0:2 от «Ярославича». Сосновоборцы в первых 10 турах взяли лишь одну стартовую партию. Все остальные встречи начинаются для «атомных парней» с 0:1. Александр Климкин сетует на расслабленность, но пора бы уже что-то с этим сделать. На этот раз для клуба из Ленобласти всё закончилось хорошо: появление Егора Кречетова и Осниэля Мельгарехо перевернуло игру. Победа есть, однако удовлетворение от неё вряд ли получили как болельщики, так и сами волейболисты.

Игроки ВК «Динамо-ЛО» Фото: ВК «Динамо-ЛО»

В Кемерове «Кузбасс» и «Газпром-Югра» выдали ещё один пятисетовый матч. Завершилось всё победой гостей, хозяева же снова проявили чудеса щедрости, отдав третий сет со счёта 24:21. Сергей Троцкий сетует на неуверенность и молодость, но в то же время отмечает, что команде пора взрослеть. Действительно – поезд до плей-офф ещё виден, однако отходит всё дальше.

В ещё одном важном матче МГТУ принимал «Динамо-Урал». Уфимцы отдали соперникам сет, хотя могли выиграть и 3:0. Но в целом победа гостей была уверенной и закономерной. И команда Бориса Колчина уже на 11-м месте! После провала на старте ситуацию удалось выправить. И это при том что «Динамо-Урал» лишилось легионера: команду покинул Дик Кой. Второе пришествие нидерландца с итальянским паспортом в нашу Суперлигу получилось блеклым. Провал селекции – иначе тут не скажешь. В Уфе повелись на громкое имя и хорошие выступления в прошлом году за «Халкбанк». Однако российский чемпионат сильнее, график куда более сложный. Да и команда проблемная. Теперь Кой возвращается в Турцию. Ну а «Динамо-Урал» без него как будто даже лучше! Илья Сподобец получил шанс и использует его.

Илья Сподобец Фото: ВК «Динамо-Урал»

Завершал тур московский матч, в котором «Динамо» принимало «Горький». И те, и другие в этой встрече дали отдохнуть ряду ключевых исполнителей. Москвичи в итоге выиграли 3:0, но у нижегородцев был шанс зацепиться во второй партии, которая в итоге завершилась со счётом 33:31.

Что в турнирной таблице?

Уже можно говорить о расслоении. Первая шестёрка – это пять топ-команд и примкнувший к ним «Енисей». Внизу плохи дела у МГТУ, «Ярославича» и «Кузбасса». Не видно, за счёт чего эти клубы прибавят и поборются за топ-12. Остальные команды составляют группу середняков, которые будут бороться за места в плей-офф. Ну или за лучшие позиции уже в самой зоне плей-офф.

В лидирующей группе теперь выделяются Новосибирск и Казань – побед у этих команд поровну, но у «Локо» больше на одно очко. Преследуют их Питер и Москва, а замыкают топ-6 «Белогорье» и «Енисей». Все идут достаточно плотно, так что перестановки ещё точно будут.

И, скорее всего, уже на следующей неделе. Ведь в 11-м туре у нас зенитовское дерби: Петербург против Казани, Алекно против Вербова. Тур растянется аж на пять дней, а «Зенит-Казань» сыграет за это время сразу два матча. 3 декабря казанцы встретятся в Сосновом Бору с «Динамо-ЛО». Это вынесенная игра 14-го тура. Казанцы убьют двух зайцев – сейчас проведут два выездных матча в одном регионе, а заодно получат лишнее время на подготовку к Суперкубку в конце декабря. Ещё одно интригующее противостояние ждём 5 декабря в Красноярске: «Енисей» примет «Динамо». Все мы помним, как команда Юрия Филиппова победила на своей площадке петербуржцев, а ведь в прошлом сезоне динамовцы получили в Сибири суровые 0:3. Так что здесь тоже точно будет на что посмотреть.