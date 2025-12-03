В тройку лучших попали две волейболистки из команд, игравших друг против друга. Одна яростно нападала, другая отчаянно защищалась.

Атака против обороны. Кто ярче всех проявил себя в 11-м туре женской Суперлиги?

В 11-м туре Суперлиги только «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово» одержали относительно лёгкие победы в трёх партиях. Остальным же командам пришлось побороться за свой успех. И нужно сказать, что не все фавориты в итоге смогли победить. Тем интереснее понять, кто им смог помешать.

В топ-3 попали две девушки, которых мы ранее уже отмечали среди главных звёзд тура. Это центральная «Локомотива» Дарья Киселёва и доигровщица «Корабелки» Елизавета Нестерова. А компанию им составила ещё одна представительница доигровки – Наталья Кроткова из Омска.

И кто из них впечатлил вас своей игрой больше всего?

