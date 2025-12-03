Скидки
Волейбол

Волейбол, женская Суперлига, топ-3 лучших игроков 11-го тура: Елизавета Нестерова, Дарья Киселёва, Наталья Кроткова

Атака против обороны. Кто ярче всех проявил себя в 11-м туре женской Суперлиги?
Елена Коваленко
Лучший игрок 11-го тура женской Суперлиги
В тройку лучших попали две волейболистки из команд, игравших друг против друга. Одна яростно нападала, другая отчаянно защищалась.

В 11-м туре Суперлиги только «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово» одержали относительно лёгкие победы в трёх партиях. Остальным же командам пришлось побороться за свой успех. И нужно сказать, что не все фавориты в итоге смогли победить. Тем интереснее понять, кто им смог помешать.

В топ-3 попали две девушки, которых мы ранее уже отмечали среди главных звёзд тура. Это центральная «Локомотива» Дарья Киселёва и доигровщица «Корабелки» Елизавета Нестерова. А компанию им составила ещё одна представительница доигровки – Наталья Кроткова из Омска.

И кто из них впечатлил вас своей игрой больше всего?

Турнирная таблица женской Суперлиги

Рейтинг: лучший игрок 11-го тура женской Суперлиги
Дарья Киселёва («Локомотив»)
Фото: vc-lokomotiv.ru
1 место

Дарья Киселёва («Локомотив»)

Дарья стала стеной для нападающих «Корабелки». Центральная «Локо» поставила семь «чехлов» за матч, где два блока были в пятом сете при счёте 9:9. Благодаря им калининградская команда сделала необходимый рывок к победе. Также блокирующая выиграла 11 мячей в нападении и один – с подачи и с 19 набранными очками стала самым результативным игроком в составе «Локомотива», обойдя даже главного бомбардира Киси Насименто.

Наталья Кроткова («Омичка»)
Фото: vk.com/uralochkantmk
2 место

Наталья Кроткова («Омичка»)

Доигровщица омской команды в матче с «Уралочкой» проявила настоящие лидерские качества. На протяжении всего матча Наталья демонстрировала отличный уровень игры как на приёме, так и в нападении. Она была единственной, кто смог удержать приём на уровне 70%, не совершив при этом ни одной ошибки. Также опыт доигровщицы помог безупречно выполнять атакующие действия: 18 забитых мячей с эффективностью 47% и вновь без единой осечки. Такое уверенное выступление Кротковой помогло «Омичке» справиться с одной из команд первой тройки.

Елизавета Нестерова («Корабелка»)
Фото: vk.com/korabelka_vk
3 место

Елизавета Нестерова («Корабелка»)

Елизавета показала пример мощнейшего нападения: за пять сетов наколотила 29 очков, из них 27 – в атаке. Самой заметной стала серия в четвёртой партии, с помощью которой хозяйки совершили классный рывок, отыгравшись в двух расстановках с «-9»! И именно Нестерова в этом отрезке забивала всё, что ей отдавали. Увы, даже таких усилий Нестеровой было недостаточно, чтобы выиграть у железнодорожниц.

