Две звезды и джокер из фарм-клуба! Кто был лучшим в 10-м туре Суперлиги?

Сергей Панов («Газпром-Югра»)

Этот доигровщик вообще выступает за фарм-клуб Сургута – «Тюмень», играющую в Высшей лиге А. Но из-за травм Панова вызвали на матч с «Кузбассом», он появился на площадке во второй партии и не подвёл. Стал самым результативным игроком в составе победителей (16 очков) и самым полезным («+10»). До пола добивал не всё, но и почти ничего не проигрывал. Набрал четыре очка на тай-брейке, в самый важный момент встречи. И обеспечил доводку для связующего, ведь после выхода Сергея в него стали направлять подачу. А у него в итоге всего одна ошибка за 38 приёмов при 55% позитивной доводки – очень хорошие цифры. А главное, победа команды!