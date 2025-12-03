Две звезды и джокер из фарм-клуба! Кто был лучшим в 10-м туре Суперлиги?

В 10-м туре мужской Суперлиги мы выделили три ярких выступления нападающих, которые стали ключами к победе команд.
Кто был лучшим? Решать вам!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»
Голосование будет продолжаться до 12:00 субботы, 6 декабря.
Павел Тетюхин («Белогорье»)
«Белогорье» одержало если не сенсационную, то уж точно не самую ожидаемую победу в гостях над «Зенитом», если учитывать кадровые проблемы «львов». Ну а самым результативным и полезным в их составе стал капитан. Павел Тетюхин повторил свой рекорд по очкам в Суперлиге – 29. 59% реализации, четыре эйса и два блока с показателем полезности «+19». Приём доигровщик тоже выдержал, ошибившись лишь однажды. Да, эффективность нападения у Павла не такая высокая, но ему доставались самые сложные мячи, а нагрузка выпала очень серьёзная. И он блестяще справился.
Сергей Панов («Газпром-Югра»)
Этот доигровщик вообще выступает за фарм-клуб Сургута – «Тюмень», играющую в Высшей лиге А. Но из-за травм Панова вызвали на матч с «Кузбассом», он появился на площадке во второй партии и не подвёл. Стал самым результативным игроком в составе победителей (16 очков) и самым полезным («+10»). До пола добивал не всё, но и почти ничего не проигрывал. Набрал четыре очка на тай-брейке, в самый важный момент встречи. И обеспечил доводку для связующего, ведь после выхода Сергея в него стали направлять подачу. А у него в итоге всего одна ошибка за 38 приёмов при 55% позитивной доводки – очень хорошие цифры. А главное, победа команды!
Максим Михайлов («Зенит-Казань»)
Пока что лучший матч в сезоне для суперветерана. Казанцы в прошлом году оступились в Новом Уренгое, сейчас же ограничились лишь одним проигранным сетом. Во многом именно благодаря игре Михайлова. 22 очка при 68% реализации и 64% эффективности атак. Два эйса, блок и «+17». Всего один проигранный мяч в нападении. Прекрасные цифры, что ещё тут сказать. Максим и в 37 лет продолжает держать свой высочайший уровень.